A combinação de predominância do fenômeno El Niño com os efeitos das mudanças climáticas quebrou a expectativa de que o período das chuvas, que compreende os últimos meses de 2023 e este início de 2024, seria marcado por um quadro de estabilidade nos preços da energia elétrica. O empilhamento desses eventos, contrariando as previsões, trouxe para o mercado de energia elétrica uma nova forma de volatilidade: a do preço horário.

Influenciado pelas ondas de calor que assolaram o Brasil, o preço de liquidação das diferenças (PLD), como é conhecido o preço spot no mercado de energia, reagiu com alta a partir do fim de setembro, ocasionando uma elevação nos preços de contratos de suprimento ao longo dos próximos anos. Os contratos para 2024 a 2026 tiveram aumentos de até 20%, o que contrariou as previsões de que o PLD mínimo vigoraria no decorrer deste ano e, possivelmente, em 2025.

Os brasileiros sentiram na pele a aplicação na prática do termo “resiliência climática”, que expressa a convivência com os impactos adversos cada vez mais fortes e frequentes provocados pelas mudanças climáticas. Estamos sob os efeitos de um El Niño forte e ativo, o que, normalmente, já provocaria excesso de chuva no Sul, falta de chuva no Norte e no Nordeste e ondas de calor. Potencializados pelas mudanças climáticas, os efeitos de El Niño ganharam maior dimensão.

O ano de 2023 entrou para a História como o mais quente registrado em pelo menos dois séculos. No Brasil, o ano foi marcado por um mix de eventos climáticos extremos, que deram um sentido de maior urgência e gravidade às discussões envolvendo as mudanças climáticas. O País foi varrido por ao menos oito ondas de calor, que provocaram temperaturas recordes em diferentes regiões – em bairros do Rio de Janeiro, por exemplo, a sensação térmica beirou os 60°C. No Amazonas, o Rio Negro atingiu o nível de 12 metros – o ponto mais baixo registrado em mais de um século de observação, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) –, refletindo a seca acentuada que assolou o Norte do País no final do ano passado.

O setor de energia também foi atingido diretamente por esses eventos climáticos extremos. O calor recorde provocou impacto especialmente na carga. Em meio às ondas de calor ocorridas em novembro de 2023, houve um pico recorde de carga no dia 14, quando se registrou mais de 101 gigawatts (GW) de demanda, segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS). Em dezembro, o consumo atingiu a marca de 46.407 gigawatts-hora (GWh), um novo recorde, conforme apurou a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Trata-se do maior consumo de toda a série histórica desde 2004, segundo a EPE. Esse resultado foi puxado pelas classes residencial e comercial, que, sob o calor recorde, apresentaram taxas de expansão de consumo de dois dígitos.

Com os efeitos do El Niño potencializados pelas mudanças climáticas, durante os meses de primavera choveu acima do normal na Região Sul do País e muito abaixo da média no Norte e no Nordeste. A Energia Natural Afluente (ENA), um indicador que mede a quantidade de água recebida pelas usinas hidrelétricas que pode ser transformada em energia, mostra claramente esse efeito: no Sul, a ENA foi de 473% da média no mês de novembro, segundo o ONS; no Norte e no Nordeste, atingiu, respectivamente, 37% e 46% da média no mesmo mês. O acontecimento mais emblemático dessa disparidade foi a paralisação da geração de energia na Usina Santo Antônio, a quarta maior hidrelétrica do Brasil, em outubro, em razão da baixa vazão do Rio Madeira – 50% abaixo da média histórica para o período. Diante da constatação de que as mudanças climáticas são um fato consumado e da expectativa de que El Niño permanecerá atuando ao menos até abril, o que se pode esperar do clima no curto prazo? A resposta não é tão simples, mas é possível afirmar que, embora o risco de mais eventos severos permaneça, a probabilidade de se repetirem no curtíssimo prazo é pequena. A expectativa é de que possam voltar a ocorrer períodos de calor intenso e de clima mais seco, com a possibilidade de se registrar até mesmo um início antecipado do período seco – um comportamento comum em anos de El Niño. Essa expectativa traz em seu bojo um alerta amarelo e um ponto de atenção para o segundo semestre de 2024 e, principalmente, para 2025, envolvendo a possibilidade de retorno da volatilidade de preços na modalidade semanal e mensal.

