Em defesa da imprensa livre

A chegada do presidente Lula da Silva ao poder pode gerar alguma insegurança em relação ao exercício da liberdade de imprensa no País, uma vez que ele já deixou transparecer a intenção de criar regras para garantir o acesso à informação e – numa visão preconceituosa – impedir que “a riqueza do mercado fique na mão de uma empresa”, conforme afirmou durante a campanha eleitoral.

A sua ideia de “democratizar” o exercício da liberdade de imprensa, na verdade, inclui interferência na atividade do jornalismo sadio que os brasileiros necessitam para saber o que está acontecendo no País. A Constituição federal deixa claro que a manifestação do pensamento, a criação e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão restrição e nenhuma lei poderá conter dispositivo que embarace a plena liberdade de informação jornalística, sendo vedada censura de natureza política, ideológica e artística.

Não cabe ao Estado, por qualquer de seus órgãos, definir o que pode e o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. Esse dever de omissão inclui a própria atividade legislativa, porque não há liberdade de imprensa pela metade ou sob censura prévia.

Enfim, não pode um novo governante, ao impulso simplesmente de “querer mudar”, chegar a ponto de pretender interferir nas liberdades de imprensa e de expressão de pensamento, que envolvem o direito de buscar informação, o direito de opinar e o direito de criticar. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a crítica jornalística traduz direito impregnado de qualificação constitucional, inclusive oponível aos que exercem qualquer atividade de interesse da coletividade, pois o interesse social, que legitima o direito de criticar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar as pessoas que exercem cargos de relevo.

O sempre lembrado Aristóteles dizia que “o poder da palavra tende a expor o conveniente e o inconveniente, assim como o justo e o injusto. Essa é uma característica do ser humano, o único a ter noção do bem e do mal, da justiça e da injustiça. E é a associação de seres que têm uma opinião comum acerca desses assuntos que faz uma família ou uma cidade”.

Ao lado da liberdade de imprensa e de expressão, é livre a manifestação do pensamento, também por disposição constitucional, mas interessa observar que esse direito vem sendo exercido muitas vezes com exagero. Quando a expressão do pensamento afeta a honra, a intimidade ou a vida de terceiros, consuma-se delito para o qual a legislação brasileira prevê punições, variáveis conforme o dano causado.

Temos visto, sobretudo nas redes sociais, ataques inéditos à democracia, e isso muitas vezes ocorre com a conivência das plataformas digitais, gerando inconformismos, como o do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, que chegou a ponto de prometer investigar e punir os infratores, algo que não será fácil em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, que conta a partir da data do fato.

A liberdade de expressão à luz da democracia é meritória e merece ser recebida com respeito, porque qualquer cidadão pode expressar suas ideias desde que não ofenda nem ameace terceiros. Mas a garantia da livre manifestação de pensamento não poderá ser admitida quando propague o ódio ou a violência contra pessoas ou instituições.

Dias atrás, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, definiu como “meninos mimados que não sabem o que fazem” aqueles que insistiam em comparecer às portas dos quartéis para pedir o fim da democracia e a anulação das eleições. Esses jovens costumam defender-se com a alegação de que estão a exercer o direito de liberdade de expressão, e talvez pensem que isso é assim mesmo, mas não é.

Qualquer manifestação de pensamento está garantida pela legislação brasileira e, por isso, todos podem exprimir o que pensam, inclusive atacar os governantes e pretender voto impresso, um governo autoritário e até mesmo a volta da monarquia.

Enfim, garante-se qualquer manifestação de pensamento, desde que não propague o ódio e a violência, porque tais condutas escapam à liberdade disposta pela Constituição federal, deixando seus autores expostos à punição pelo Estado.

O País tem vivido um tensionamento político e institucional que levou muitas pessoas a se apegarem a valores que fogem das regras democráticas e, por isso, às vezes exageram e ficam sujeitas a punições do Estado.

Em defesa da tolerância, por incrível paradoxo, torna-se muitas vezes necessário punir os intolerantes, muitos dos quais continuam no cenário brasileiro a exprimir discursos de ódio e a incitar violências, sem qualquer efeito prático no regime democrático que o País adotou em termos definitivos e não mudará, enquanto prevalecer a vontade da maioria da população.

*

DESEMBARGADOR APOSENTADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (TJ-SP), FOI SECRETÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. E-MAIL: ALOISIO.PARANA@GMAIL.COM