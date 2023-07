Empresas e investidores – peças-chave no combate aos danos ao meio ambiente

As mudanças climáticas são um fato e seus efeitos já podem ser sentidos nos mais diferentes aspectos, seja em picos de calor, ondas de frio fora de época, tempestades, nevascas, entre muitos outros. É preciso atuar para combater e reverter os danos ao meio ambiente e ao clima. Empresas e investidores são peças-chave nessa missão.

O mercado de investimento de impacto mundial atingiu US$ 1,164 trilhão em 2022, segundo a Global Impact Investing Network (Giin), organização internacional que é referência em investimentos de impacto. Embora essa seja uma boa notícia, ainda há muito a ser feito.

Atualmente as empresas investem principalmente em iniciativas ligadas a ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança), mas não precisam necessariamente atender aos três pilares. Um dos principais desafios é a mensuração dos impactos, já que não existem formas claras para verificar se elas realmente estão agindo de maneira sustentável. Além disso, há a preocupação com o greenwashing.

Existem diversas categorias de investimentos de impacto, incluindo fundos de private equity e venture capital para empresas e startups; fundos de dívida; e fundos de filantropia – estes feitos por meio de doações para instituições que atuam com ações sociais ou em prol do meio ambiente.

No Brasil, o número de empresas que divulgam informações de atuação e compromissos no combate às mudanças climáticas cresceu 46% entre 2020 e 2021, de acordo com dados do CDP Latin America. Mas, infelizmente, os investimentos de impacto ainda se encontram restritos a um público reduzido e privilegiado. Podemos virar esse jogo e, ao investir, é importante levar em conta não apenas o risco e o retorno financeiro, mas olhar para os impactos no planeta e na sociedade. E não se engane: investimentos de impacto podem ser extremamente rentáveis e vantajosos.

Outro fator que pode mudar a dinâmica dos investimentos de impacto é o blended finance, que é uma abordagem de financiamento que combina recursos públicos e privados para financiar projetos ou iniciativas de desenvolvimento sustentável.

Por fim, é importante lembrar que as mudanças climáticas e outros problemas ambientais são um desafio global que exige a ação conjunta de governos, empresas e sociedade civil. Os investimentos de impacto são apenas uma das muitas ferramentas que temos para enfrentar esses desafios. As questões ambientais são urgentes e afetam todos, portanto não é possível contar apenas com a atuação governamental, é preciso que o investidor acorde e faça melhores escolhas.

*

COFUNDADOR DA ATEHA - NEGÓCIOS PELO CLIMA. SITE: HTTPS://ATEHA.LIFE