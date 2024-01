A COP-28, que ocorreu de novembro a dezembro do ano passado, trouxe decisões e comprometimentos que entram para a História como marcos decisivos para a virada no enfrentamento das mudanças climáticas e o começo do fim da era dos combustíveis fósseis.

O tema principal da Conferência das Partes, o Primeiro Balanço Global do Acordo de Paris (First Global Stocktake), foi finalmente acordado um dia após o que seria o término oficial da conferência. Após intensa pressão diplomática dos Estados-partes e da sociedade civil, a versão final do relatório, de forma inédita, trouxe de forma explícita a necessidade da transição em direção contrária (transition away) dos combustíveis fósseis.

Colocando em contexto, o balanço global avalia as iniciativas e ações climáticas alcançadas pelos Estados-partes desde a assinatura do Acordo de Paris, e, com olhar futuro, define como superar os obstáculos para a neutralidade do carbono. Uma linguagem que indicasse a necessidade de diminuição do uso dos combustíveis fósseis era, assim, essencial.

Os textos preliminares do balanço incluíam uma opção para “eliminar gradualmente os combustíveis fósseis (phase out) de acordo com a melhor ciência disponível”. Mas, perto do final da conferência, a presidência da COP-28 alterou o texto, retirando uma referência à “eliminação progressiva” dos combustíveis fósseis e incluindo uma referência à eliminação progressiva dos “subsídios aos combustíveis fósseis ineficientes”, bem como deixando os prazos relativamente ambíguos, sem redução explícita do metano até 2030, e zero líquido “em torno de 2050″. A troca levou a intensas discussões e prejudicou o alcance de um resultado mais expressivo.

A inclusão da expressão phase out vem sendo batalhada pela sociedade civil e alguns Estados-membros desde a COP-26, nunca tendo se chegado a um consenso. Assim, a utilização da expressão shift away no texto final, embora não tenha sido a ideal, foi um grande passo adiante para a substancial redução do uso dos combustíveis fósseis e um indicador para o mercado em termos de novos investimentos.

Já os temas relacionados a financiamentos foram acordados desde o primeiro dia da COP-28, demostrando a intenção dos países desenvolvidos em alavancar a transição energética de países menos desenvolvidos e mais afetados pelas mudanças climáticas.

No primeiro dia da conferência, o Fundo de Perdas e Danos foi operacionalizado, e durante o andamento diversos países anunciaram seus compromissos de financiamento, totalizando US$ 700 milhões. Houve também progresso na agenda de perdas e danos com um acordo firmando que o Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres e o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos sediarão o secretariado da Rede de Santiago, aspecto discutido desde a assinatura do Acordo de Paris.

O Fundo Verde para o Clima (GCF) também recebeu fundos consideráveis, com 31 países prometendo um valor recorde de US$ 12,8 bilhões, sendo esperadas ainda mais contribuições nos próximos anos.

Compromissos de financiamento também foram feitos para o Fundo dos Países Menos Desenvolvidos e para o Fundo Especial para as Alterações Climáticas, totalizando quase US$ 188 milhões até agora, e US$ 188 milhões foram endereçados para o Fundo de Adaptação.

Passado, entretanto, o entusiasmo justificado pelos avanços obtidos, é preciso ter em mente que os compromissos financeiros firmados estão muito aquém dos bilhões necessários e já acordados desde o Acordo de Paris para apoiar os países em desenvolvimento em seus processos de transição energética, de forma justa e alinhada ao necessário desenvolvimento econômico, bem como em seus esforços de adaptação. Com essa perspectiva, os montantes prometidos ficam bem mais relativos.

Quanto à transição energética, os diversos anúncios e compromissos sinalizaram positivamente a intenção de se manter 1,5°C como meta de aquecimento global, ao invés dos já cogitados 2°C, bem como o direcionamento para o desenvolvimento das energias renováveis. Por exemplo, 39 países endossaram a Declaração de Intenções do Hidrogênio dos Emirados Árabes Unidos, uma norma global de certificação essencial para alavancar o comércio internacional de hidrogênio, e 118 governos comprometeram-se a triplicar as energias renováveis e a duplicar o crescimento da eficiência energética até 2030, e a incluir metas relevantes nas suas próximas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs).

Avanço nas intenções com certeza, mas pouca clareza quanto ao caminho a trilhar para lá chegar. O acordado ganha holofotes globais e compromisso moral no cenário internacional, mas nem por isso reflete obrigação jurídica cogente. Efetiva implementação é crucial. Fica a cada parte a tarefa de traçar a rota para cumprir o acordado, principalmente em relação ao gap de financiamento necessário: de onde virá e como será alocado.

Com um olhar para o futuro, espera-se que a agenda climática ganhe mais destaque nos próximos dois anos. Primeiro, em razão da posição do Brasil na presidência do G-20, que enfatiza a substituição gradual das fontes fósseis por renováveis, maior inclusão social e renovação na governança econômica global. De igual modo, as próximas conferências – a COP-29 será sediada no Azerbaijão e a COP-30, na cidade amazônica de Belém – exigirão que os governos estabeleçam critérios de financiamento climático e demonstrem até que ponto suas novas contribuições determinadas a nível nacional estão alinhadas à meta do Acordo de Paris de 1,5°C.

A COP-28, recebida com muito entusiasmo, trouxe aspectos positivos e negativos. O que resta claro, contudo, é a enorme distância entre o que se promete e o que efetivamente se tem entregado ao longo de quase 30 anos de COP. Renova-se assim a esperança em um futuro melhor, lembrando-se, contudo, que o bom acordo é aquele que se vê cumprido.

*As opiniões apresentadas foram discutidas com a equipe que acompanhou, presencial e remotamente, a COP-28: Maria João Rolim, Cácia Pimentel, Alice Khouri, Vivian Oliveira e Lucas Lima

*

SÃO, RESPECTIVAMENTE, ADVOGADA, PH.D. EM DIREITO DE ENERGIA DO CENTRE FOR ENERGY, PETROLEUM AND MINERAL LAW AND POLICY (CEPMLP) DA UNIVERSIDADE DE DUNDEE (ESCÓCIA), LL.M. EM DIREITO EUROPEU PELA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS (LSE) E VISITING SCHOLAR NO SABIN CENTER FOR CLIMATE CHANGE LAW, NA LAW SCHOOL DA UNIVERSIDADE COLUMBIA; E COORDENADORA EXECUTIVA DO CENTRO MACKENZIE DE POLÍTICAS PÚBLICAS E POLÍTICAS DE INTEGRIDADE, PESQUISADORA-LÍDER DO NÚCLEO DE ENERGIA, SUSTENTABILIDADE E REGULAÇÃO, DOUTORA EM DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO, VISITING SCHOLAR NA COLUMBIA UNIVERSITY E MESTRE EM DIREITO PELA CORNELL UNIVERSITY