Era uma vez um lobo mau

Conta-se que certa vez um sistema de inteligência artificial (IA) foi treinado com uma grande coleção de fotos de cães e semelhantes. Para testar o sistema, apresentaram-lhe uma fotografia de um husky siberiano. O sistema classificou o animal como lobo. Os engenheiros tentaram entender e isolar o problema de várias maneiras, suspeitando, claro, das semelhanças anatômicas óbvias entre lobos e huskies. A causa do engano, no entanto, foi uma surpresa interessante: descobriu-se que a IA tinha associado lobos ao fundo branco (de neve), e a imagem do husky tinha justamente um fundo branco. Ou seja, esses sistemas não funcionam como mágica, às vezes se enganam e, portanto, é necessário proteger a Branca de Neve e a Chapeuzinho Vermelho desses enganos.

Com a crescente difusão da inteligência artificial pela sociedade, e aproveitando o ensejo do mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, gostaria de fazer algumas colocações sobre a interface “mulher-máquina”. O objetivo é apontar algumas lacunas e obstáculos nessas novas estradas e tentar evitar que mais preconceitos e injustiças se formem ou se reforcem. Para isso é importante abordar a questão do viés na IA. O viés de gênero, relevante nessa discussão, refere-se ao tratamento injusto ou preconceituoso contra indivíduos com base em seu gênero. No contexto da IA, ele pode se materializar devido a falhas no conjunto de dados usados em seu treinamento (como exemplificamos acima) ou pelo funcionamento do próprio algoritmo, com maus resultados.

O viés de gênero na IA é importante não apenas por uma questão de ética e justiça social. Para começar, essa discriminação, direta ou indireta, é ilegal em diversos países, podendo, portanto, acarretar penas onerosas para as empresas desenvolvedoras. Além disso ela é deletéria ao funcionamento da sociedade como um todo, como todo preconceito. Algoritmos tendenciosos podem produzir resultados errados ou até desastrosos, que podem nos prejudicar em várias áreas, incluindo saúde, finanças e justiça criminal, entre outras. Finalmente, abordar o viés de gênero é importante para a sustentabilidade a longo prazo e o sucesso dos próprios sistemas de IA. Se os sistemas de inteligência artificial forem vistos como falhos e injustos, eles serão também discriminados. Karma instantâneo!

Os algoritmos de IA aprendem com os grandes conjuntos de dados. Se esses dados forem tendenciosos contra as mulheres, esse algoritmo obviamente produzirá resultados discriminatórios. Além disso, estes também podem ser tendenciosos devido aos estereótipos e preconceitos de gênero que existem na sociedade, perpetuando a misoginia, e marginalizando as mulheres ainda mais. Os bancos de dados e algoritmos podem refletir os preconceitos estruturais existentes na sociedade, acarretando discriminação em áreas como emprego, educação e serviços financeiros. Um algoritmo de contratação de mão de obra, de análise de crédito ou imobiliário pode negar emprego, moradia e empréstimos para as clientes. A própria identificação física pode ser comprometida. Estudos têm mostrado também que alguns sistemas são imprecisos no reconhecimento do rosto feminino, aumentando a chance até de falsa identificação policial. Tudo isso pode comprometer a credibilidade do sistema e dificultar sua adoção e uso.

Há vários desafios na abordagem de preconceitos de gênero na IA. Em primeiro lugar, a maioria dos desenvolvedores de inteligência artificial é composta por homens, e isso pode levar a pontos cegos e inclinações no desenvolvimento desses sistemas. Outro desafio é a falta de transparência nos algoritmos. Muitos deles são proprietários, caixas-pretas até para quem os desenvolve. Finalmente, há uma falta de aceitação de padrões e diretrizes para a avaliação ética dos sistemas, o que dificulta o teste comparativo de diferentes sistemas. Essas diretrizes são importantes para que os sistemas de IA sejam desenvolvidos e usados de forma justa, transparente e responsável. Além disso, tem havido esforços para aumentar a diversidade no desenvolvimento de sistemas de IA, incluindo iniciativas para encorajar mais mulheres e outros grupos a seguir carreira no seu desenvolvimento. Recentemente iniciaram-se esforços para desenvolver ferramentas e recursos para detectar e mitigar esses preconceitos.

Além de garantir que os bancos de dados usados para treinar os algoritmos não sejam tendenciosos, é importante aumentar a diversidade dos desenvolvedores para que haja envolvimento pessoal nesse “saneamento de dados”. É importante que eles sejam bem testados com ferramentas específicas. Um exemplo é o AI Fairness 360, um kit de ferramentas de código aberto desenvolvido pela IBM que fornece algoritmos, códigos e tutoriais para tratar o problema. Outro exemplo é o projeto Gender Shades, desenvolvido para avaliar precisão e justiça dos sistemas de reconhecimento facial com relação ao gênero e à cor da pele. Finalmente, há diretrizes e estruturas disponíveis, como a iniciativa global do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) sobre a ética de sistemas autônomos e inteligentes (ISO/IEC TR 24029:2021), além das diretrizes da União Europeia para desenvolvimento de IAs confiáveis e éticas.

Outros problemas dignos de nota são o assédio digital, quando mulheres são frequentemente alvo de assédio e abuso online, incluindo discurso de ódio, ameaças e assédio sexual. A IA pode ser usada para criar novos discursos e/ou ampliar esses problemas através de chatbots que espalham discursos de ódio e bots de spam que impactam as mulheres com mensagens abusivas. A questão da privacidade, pois a IA pode ser usada para coletar e analisar grandes quantidades de dados pessoais, incluindo informações de mídia social e de saúde. As mulheres podem ser especialmente vulneráveis a violações de privacidade, incluindo vazamento de informações médicas confidenciais e uso não autorizado de imagens pessoais. O próprio reconhecimento facial, tecnologia que tem sido criticada pelo viés de gênero, resultando em menos precisão na identificação de mulheres. Isso pode ter implicações negativas em áreas como segurança pública e vigilância, em que as mulheres podem ser erroneamente identificadas ou injustamente visadas. Não menos importante, as mulheres são frequentemente responsáveis pelo trabalho de cuidado, inclusive sem remuneração, de crianças e idosos e até de seus cônjuges. A IA pode automatizar ou simplificar algumas dessas tarefas, mas também pode levar a uma maior pressão sobre as mulheres para realizá-las. Além disso, a automação de tarefas de cuidado pode ter implicações negativas para mulheres que trabalham em empregos de cuidado remunerados, como babás e enfermeiras.

Em conclusão, o viés de gênero na IA é uma questão significativa que precisa ser abordada com a urgência de uma explosão. Abordar o viés de gênero é importante para a justiça social, precisão e eficácia dos sistemas de IA, além de sua sustentabilidade e sucesso a longo prazo. Para isso é importante aumentar a diversidade da comunidade desenvolvedora, treinar sistemas com dados melhores, testar melhor e corrigir.

BIÓLOGO E BIOMÉDICO PELA UNICAMP, DOUTOR PELA UNIVERSIDADE CORNELL (NOVA YORK), É PESQUISADOR NA ÁREA DE BIOINFORMÁTICA DESDE 1986. ESTE TEXTO FOI EDITADO A PARTIR DE PRODUÇÃO SUGERIDA PELO CHATGPT