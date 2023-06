Esforços para afastar Bolsonaro

Observa-se entre os adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro a viva pretensão de torná-lo inelegível, uma vez que já demonstrou força política e apoio suficiente para concorrer novamente à Presidência da República. Seus seguidores, os conhecidos bolsonaristas, constituem grupo expressivo e coeso, além de leais a seu líder, de tal forma que, se vier a disputar o cargo pela segunda vez, prevê-se que não lhe faltará apoio e poderá ser um dos mais fortes candidatos.

É de interesse de seus adversários, portanto, tirá-lo do tabuleiro político, e a forma mais apropriada que encontraram é tentar obter judicialmente o reconhecimento de sua inelegibilidade, por decorrência de palavras e condutas inadequadas ao longo de sua carreira na Presidência da República. São claros os esforços com esse objetivo.

As arguições de inelegibilidade de um político são julgadas pela Justiça Eleitoral e, quando se tratar de candidato à Presidência da República, o foro competente será apenas o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE (isso originariamente, porque, em caso de recurso, a competência passará para o Supremo Tribunal Federal).

Quando ocorre o registro de uma candidatura, os outros candidatos, os partidos políticos, as coligações de partidos e o Ministério terão legitimidade processual para impugnar o pedido. Isso pode ter sua utilidade, mas é também perigoso, porque a legislação em vigor define como crime eleitoral e arguição de inelegibilidade ou a impugnação do registro de candidatura feita por interferência do poder econômico e desvio do poder de autoridade que seja deduzida de forma temerária ou de manifesta má-fé.

O eleitor, isoladamente, mesmo filiado a partido político, não poderá impugnar candidaturas, em face de restrição expressa na Lei Complementar (LC) 64/1990, art. 3.º. No processo em curso de reconhecimento da inelegibilidade de Jair Bolsonaro poderão ser avaliados fatos e condutas capazes de ferir a legislação eleitoral, como o uso de meios públicos de comunicação para se promover, recursos também públicos para financiar motociatas, comícios para seus apoiadores, benefícios sociais às vésperas do período eleitoral e até mesmo blitze em rodovias onde seu adversário poderia ter melhor votação.

Se ainda estivesse no poder, seus adversários tentariam cassar o seu mandato, mas agora, sendo apenas ex-presidente da República, a única punição possível seria o reconhecimento de sua inelegibilidade pelo prazo de oito anos. Essa é a pretensão na qual hoje estão focados seus adversários, seguros de que as más condutas, os maus antecedentes e fatos concretos talvez sejam suficientes para afastá-lo da próxima disputa à Presidência da República. A responsabilidade exclusiva para julgá-lo é do Tribunal Superior Eleitoral, composto por juízes que ali atuam (alguns já há décadas).

Lembra-se que Jair Bolsonaro atacou frontalmente a legitimidade das eleições e fez graves insinuações sobre o trabalho do TSE, o mesmo que agora terá a responsabilidade de julgá-lo. Em seus julgamentos, os juízes estão impedidos de se fixar em versões ou acusações pessoais como as que ocorrem na vida política, marcada sempre por antagonismos. As decisões devem ser tomadas sempre sobre fatos concretos e submetidos ao contraditório. O conhecido gênio intempestivo do ex-presidente, portanto, não estará em julgamento, mas tão somente sua conduta e a ampla defesa que ele poderá exercer.

O que será julgado e levado em conta no presente para o reconhecimento da inelegibilidade de Jair Bolsonaro serão fatos concretos que a população brasileira bem conhece. Está em pleno vigor no direito brasileiro o aforismo latino iura novit curia, pela qual o juiz deve aplicar a norma ao fato, ou seja, as palavras infelizes e grosserias que ele externou às mulheres e aos jornalistas tantas vezes ficarão apenas na lembrança de cada um, mas sem influência no julgamento.

O direito é invisível e impalpável e só se compreende o seu valor quando violado. Neste momento, o juiz encarna a expressão concreta contida na lei e a aplica por ser seu dever, mas sempre sobre fatos concretos submetidos aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Não se pode esperar, portanto, qualquer sentimento menor de perseguição em relação ao que se passa na vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas tão somente fazer com que eventual desrespeito à lei por ele cometido seja julgado, conforme está em curso. Infelizmente, para ele não é caso somente de uma pequena condenação patrimonial, mas algo que envolve o futuro de sua candidatura à Presidência da República.

A legislação em vigor prevê o oferecimento de contestação ao pedido de impugnação de registro, com a possibilidade de juntar documentos e ouvir testemunhas. Claro que ele tem bons advogados e certamente faz sua defesa, ampliando a expectativa de todos os que acompanham processo de tanta relevância.

*

DESEMBARGADOR APOSENTADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, FOI SECRETÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. E-MAIL: ALOISIO.PARANA@GMAIL.COM