Europa lidera importantes temas regulatórios

De vários anos para cá, temos visto a União Europeia (UE) se destacar no desenvolvimento de marcos regulatórios em campos importantes e inovadores, tornando-se parâmetro para outros países, incluindo o Brasil.

Entre esses marcos, destacamos as regras sobre concorrência, proteção de dados pessoais, regulação das big techs e avanços na regulação da Inteligência Artificial (IA). Esse protagonismo europeu com relação aos EUA ficou mais evidente na era Trump e todo o retrocesso que ela representou, em especial no soft power norte-americano.

Com relação às normas de concorrência, os EUA têm tido uma atitude bem diversa da UE, especialmente pela influência de Milton Friedman e da Escola de Chicago, com a visão de que as empresas têm de se concentrar em ganhar dinheiro e serem eficientes, o que acaba beneficiando o consumidor (conferir Daron Acemoglu e Simon Johnson, Power and Progress, Public Affairs, Hachete, 2023).

No entanto, a economia americana se tornou mais concentrada e as margens de lucro das empresas só cresceram. A aceleração de concentração de mercados gerou conglomerados gigantes, incluindo no setor de tecnologia (não obstante, vale mencionar o ajuizamento recentes de ações civis de autoridades contra Google e Amazon por monopólio de diversos produtos de tecnologia e no setor do varejo online).

A tecnologia aumentou sobremaneira a demanda no mercado de trabalho por pessoas com ensino superior e provocou uma queda na renda daqueles menos qualificados, para os quais certos produtos e serviços vão ficando inacessíveis. Neste segmento, ocorreu algo único nos países desenvolvidos, que foi a queda da expectativa de vida, gerando impactos inesperados na arena política (Without a College Degree Life In America is Staggeringly Shorter, Anne Case e Angus Deaton, NYTimes, 2023).

A UE, por seu lado, possui uma sólida regulação sobre concorrência, que inclui quatro grandes pilares: controle de cartéis, dominação de mercado, aquisições e subsídios estatais (Thomas Philippon, The Great Reversal: How America gave up on free markets, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2019).

Ainda que a concorrência tenha sido mais regulada na UE, Philippon afirma que isso impediu atitudes mais agressivas de dominação de mercados, sobretudo pelas big techs. Comparando as margens de lucro dos EUA e da UE, verifica-se que as margens na UE são menores, porém a renda per capita se manteve mais estável ou aumentou na região. Conclui-se que o bem-estar geral da população, na média, é melhor que o dos EUA e há na UE uma menor concentração de renda.

No campo da proteção de dados pessoais, em 2018 entrou em vigor o Regulamento Geral da Proteção de Dados (GDPR). Esse regulamento, por sua estrutura e aplicabilidade automática a todos os membros, permitiu uma maior previsibilidade e segurança jurídica nesse campo. Considerando a importância social e econômica dos dados pessoais, ter uma forte regulação sobre o tema dá uma vantagem competitiva importante para a UE.

Outros dois campos relevantes são a regulação das big techs e a da IA. No primeiro caso, a UE aprovou no ano passado o Digital Services Act e o Digital Market Act, buscando regular o uso e a atuação das grandes plataformas e garantir um espaço digital mais seguro. Essas normas abrangem as vendas online de produtos, serviços e conteúdos ilegais, bem como o uso de algoritmos que manipulam o sistema e impulsionam conteúdos contendo desinformação (fake news).

Sobre a Inteligência Artificial, a UE propôs em 2021 uma ampla estrutura regulatória, o AI Act. O maior objetivo é garantir que os sistemas de IA sejam seguros, transparentes, rastreáveis, não-discriminatórios e ambientalmente sustentáveis. Parte também do princípio de que devem ser supervisionados por humanos. A versão atual do AI Act está sendo discutida no Conselho da Europa.

Todos os temas descritos são de extrema relevância. A tecnologia, em especial a IA, tem o poder de afetar profundamente a maneira como nos comportamos e interagimos uns com os outros, bem como redefinir os eixos de poder no mundo. Ela poderá ser benéfica para o desenvolvimento humano ou, ao contrário, retirar liberdades, impedir o respeito à privacidade, moldar pensamentos, direcionar comportamentos, gerar sentimentos de ódio e violência e ameaçar seriamente a democracia tal como a concebemos a partir do pós-guerra.

A questão da regulação é muito complexa, técnica e politicamente. É bastante fácil defendê-la quando os malefícios do laissez faire são evidentes, como nos casos de poluição e das queimadas na Amazônia. Porém nunca é simples desenvolver e aplicar normas regulatórias, especialmente sobre temas pouco conhecidos, como a IA.

Ainda assim, avançar na discussão desses assuntos é necessário, pois o desenvolvimento, o bem-estar e a cidadania dependem cada vez mais disso.

*

SÃO, RESPECTIVAMENTE, ECONOMISTA E SÓCIO DA MB ASSOCIADOS E ADVOGADA SÓCIA DO MENDONÇA DE BARROS ADVOGADOS