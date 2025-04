Opinião | ‘Fatiamento’ de denúncias e direito de defesa

Processos criminais de grande repercussão têm sempre um potencial pedagógico para a sociedade civil. A ampla cobertura do caso pela imprensa permite que as pessoas não apenas acompanhem os desdobramentos das etapas processuais, como conheçam diversas particularidades do nosso modelo estatal de apuração de fatos, em tese, criminosos, uma compreensão em regra restrita a juristas e advogados, por certo salutar para todos.

Sendo “o processo penal de uma nação um termômetro dos elementos democráticos ou autoritários da sua Constituição” (James Goldschmidt), tal conhecimento sobre as suas especificidades ajuda a promover um melhor entendimento social acerca do valor institucional e da funcionalidade de uma série de garantias constitucionais pertinentes a esse contexto processual, direitos fundamentais comumente incompreendidos por seus próprios beneficiários.

Basta vir à tona o caso e direitos como “devido processo legal”, “presunção de inocência”, “ampla defesa”, “contraditório”, entre outros, passam a ser reiteradamente reproduzidos na imprensa nacional, ganhando relevo no foro popular, sobretudo quando não adequadamente assegurados aos acusados no desenrolar processual, arbitrariedade que naturalmente enseja reivindicações a respeito da ilegitimidade do respectivo processo e da credibilidade de seu resultado.

O caso da vez, no Brasil, envolve uma suposta – atenção à presunção de inocência – tentativa de golpe de Estado nas últimas eleições presidenciais, que teria sido conduzida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com o auxílio de outras 33 pessoas, enredo criminoso descrito numa série de denúncias recentemente apresentadas ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo procurador-geral da República, em que tais indivíduos são apontados como autores ou partícipes de práticas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Para que se tornem processos, tais denúncias devem ser aceitas judicialmente, controle de viabilidade acusatória a ser realizado pela 1.ª Turma do STF, composta pelos ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin.

Independentemente de tal juízo de admissibilidade, o efeito pedagógico antes mencionado já pode ser constatado no País, tendo principiado quase simultaneamente ao oferecimento das acusações, quando irromperam questionamentos em relação (a) à multiplicidade de denúncias frente a um mesmo contexto fático; (b) à competência do STF para julgar o caso; e (c) à imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes para relatar o processo na Corte, todos esses aspectos, sublinhe-se, atrelados à (in)observância de direitos do acusado.

Não havendo espaço para o enfrentamento de todas essas questões de uma só vez, limito-me a estimular o debate em torno da primeira delas, concernente ao “fatiamento” de denúncias relacionadas a uma única situação fática como “estratégia acusatória”, comportamento processual banalizado, nem por isso legítimo da perspectiva do devido processo e do direito de defesa.

É verdade que o Código de Processo Penal (CPP) autoriza a apuração de uma mesma cadeia fática em diferentes processos se (a) as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou lugar distintos; (b) houver um excessivo número de acusados, para não lhes prolongar a prisão provisória; ou (c) o juiz reputar conveniente, por motivo relevante (art. 80). Mas também é, o fato de que nenhuma dessas hipóteses contempla “estratégia acusatória” como exceção ao processamento conjunto de fatos relacionados, essa a regra geral diante de situações tais, segundo a mesma lei processual (art. 76).

E mais. Nesse mesmo CPP, há expressa prescrição de que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias (art. 41), não havendo razão legítima para não se incluir na inicial acusatória todo o contexto fático delitivo a ela imediatamente pertinente, dividindo-o em mais de uma acusação. Lógico que há motivos por trás da “opção”. Diante de múltiplas denúncias, o acusado (a) enfrentará diversas ações, com todo o custo financeiro, emocional e reputacional decorrente disso; (b) não participará da produção da prova nos processos que não esteja no polo passivo, perdendo a visão global dos fatos e provas, disponível apenas à acusação; (c) não aproveitará o reconhecimento de eventual ilicitude probatória em todas as ações penais sem comprovar a derivação da prova declarada ilícita em cada uma delas; e (d) caso condenado em um processo, ainda será julgado nos demais pelo mesmo juiz que proferiu a condenação, decisão que estará inclinado inconscientemente a repetir.

Agora, são tais motivos “estratégicos” legítimos para excepcionarem a aplicação de normas cogentes que garantem a correta apuração dos fatos pelo Estado e o efetivo exercício do direito de defesa pelo acusado? Não.