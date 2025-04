Opinião | Formas de governo

As normas de mútua colaboração têm como fonte material a ideia a realizar, que provém da necessidade de lidar com a dinâmica dos interesses e paixões coletivos, não obstante sua heterogeneidade e assimetrias. Essa dinâmica constitui uma necessidade básica que decorre da indivisibilidade do Estado, por exemplo, quando se pensa em desenvolvimento e assistência social. A economia estagnada, aliada a um governo à deriva sujeito aos Poderes Legislativo e Judiciário, compromete o potencial da gestão presidencial e abre espaço para um autocentrado unilateralismo decisionista e polarizações generalizadas.

Nossa crise não é apenas política, ela é de modelo. Uma democracia representativa com 30 e tantos partidos torna-se prisioneira das manobras de facções, escorrega para o assembleísmo e cai no populismo. O problema do sistema presidencialista é a legitimidade dual. No regime de gabinete, o partido prevalece sobre o governante, a disputa eleitoral se concentra entre os partidos, sendo os partidos da maioria responsáveis pelo sucesso ou insucesso do governo.

Só haverá governo legítimo quando houver maioria parlamentar. Os parlamentares terão responsabilidade pela execução do governo, não apenas da legislação. O que falta é uma reengenharia de Estado, desta vez de baixo para cima, ao contrário da nossa herança colonial. Uma vez legitimada a democracia, partidos de centro, próximos à esquerda ou à direita, é que deveriam prevalecer, enquanto partidos marginais lutariam para que suas ideias fossem absorvidas pelo centro.

Este estado das coisas só será alterado quando houver uma ampla reforma do sistema de governo e de representação política, por meio da adoção de um tipo de parlamentarismo combinado com o voto distrital, que garantirá eficiência administrativa e redução da fragmentação partidária.