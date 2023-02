Guerra na Ucrânia: um ano de impactos na economia global

Na madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022, sob os auspícios do Parlamento russo, o presidente Vladimir Putin autorizou a ação militar que foi chamada por ele de “operação especial” contra a Ucrânia. O território da Bielorrússia foi utilizado como corredor para o posicionamento de tanques na fronteira ucraniana. Um ataque cibernético, que dificultava o contato telemático entre os cidadãos do país, foi o ponto de partida da ofensiva que completou um ano na sexta-feira passada.

Ao longo dos últimos 12 meses a comunidade internacional se posicionou de forma contrária ao conflito. Importantes sanções econômicas foram aplicadas aos russos. Contas pessoais de autoridades políticas e militares foram bloqueadas, produtos advindos de setores produtivos russos passaram a ser boicotados e empresas encerraram suas atividades naquele país, sinalizando a sua insatisfação com as atitudes do presidente Putin.

Alguns analistas internacionais construíram hipóteses de que a guerra não duraria muito tempo. A discrepância em capacidades materiais entre os dois países em litígio garantiria, segundo esses especialistas, uma rápida vitória russa. É importante ressaltar que as Forças Armadas russas contam com um poderoso arsenal de guerra, incluindo capacidades nucleares resultantes da liderança soviética na guerra fria.

A guerra, todavia, tem se mantido e gerado efeitos sobre a economia global. Num mundo interdependente, aquilo que acontece em uma região do mundo acaba por reverberar em toda a comunidade internacional. Para citar alguns dos impactos desta crise de segurança, podemos verificar um aumento considerável dos preços do petróleo no mundo, a crescente preocupação acerca da disponibilidade de gás natural para diversos países europeus e a atenção de algumas organizações internacionais relativa à possibilidade de um quadro de insegurança alimentar em algumas regiões.

A Rússia ocupa a 11.ª posição entre as maiores economias do mundo, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Classificados como uma potência média, os russos contam com vantagens produtivas importantes especialmente na área de energia. A produção de grãos e de outros produtos primários representa uma relevante participação do país na economia global. A volatilidade dos preços desses produtos gerou, nos últimos anos, preocupação das autoridades econômicas do país, e em guerra a Rússia se torna um fator de impacto ainda mais forte em diversos setores.

As sanções aplicadas à Rússia geraram, neste ano, um movimento de crescimento da inflação em muitos países do mundo, puxado especialmente pela elevação do preço do barril de petróleo. Os Estados Unidos, para além de utilizarem parte de sua reserva petrolífera, já passaram a abrir canais de diálogo com outros países produtores de petróleo, como, por exemplo, a Venezuela. A diminuição da oferta deste insumo no mundo, ocasionada pelo conflito, tem impactado toda a cadeia logística internacional.

A Alemanha, maior economia do bloco europeu, está sob intensa vigilância no sentido de que depende amplamente do gás natural russo. Nos momentos de grande tensão na Ucrânia, o presidente russo ameaçou interromper o abastecimento energético da Europa ocidental num dos momentos de maior sensibilidade térmica da região. A clara desaceleração da economia russa atinge níveis recordes em 2023, mas é necessário observar que os efeitos deste contexto não impactam apenas a Rússia.

A FAO, agência do sistema ONU para questões agrárias e alimentares, já produziu alertas a respeito da emergência alimentar que pode ser ocasionada pela interrupção do fornecimento de grãos russos e ucranianos para países da Ásia, da África e da América do Sul. Os preços destes produtos básicos têm alcançado margens de preço elevadas.

Em recente encontro com o presidente brasileiro em Washington, o presidente Joe Biden expressou a sua preocupação com os rumos da guerra no leste europeu. Para além dos impactos econômicos, a incerteza geopolítica advinda deste contexto tem colocado a comunidade internacional em alerta. Os países que compõem a aliança militar do Atlântico Norte, a Otan, têm se posicionado no tabuleiro internacional sem movimentos bruscos. Embora haja auxílio de diversos países para defender a Ucrânia dos ataques russos, ainda é cedo para declarar-se inimigos de Moscou.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas encontra-se numa situação de letargia. A Rússia é um dos cinco membros com assento permanente naquela organização e dispõe, portanto, de capacidade de veto das possíveis resoluções contra o conflito. Países como a Suécia e a Finlândia já negociam sua entrada na Otan como forma de se resguardar de ofensivas russas futuras.

A China, que hoje apresenta-se como principal antagonista geopolítico dos Estados Unidos, é cautelosa em adotar um discurso contrário ao presidente Putin. O conflito que inicialmente duraria poucos dias estendeu-se por um longo ano, marcado por muitas mortes e uma crise de refugiados que desestabilizou os fluxos migratórios europeus. Por mais atento que um analista seja em relação ao contexto de crise na Ucrânia, sugerir cenários sobre os destinos da guerra é uma tarefa que pode ser perturbadora.

A guerra atrapalha enormemente os negócios. Momentos de conflito entre países importantes da comunidade internacional foram, também, quadros de recessão e de instabilidade econômica. Não há, entretanto, um horizonte imediato para a solução da guerra. O conflito deve durar por mais tempo e gerar maiores impactos sobre a ordem econômica global. O mercado tem se adaptado às novas perspectivas, mas ainda com grandes incertezas. O mundo está em mudança e a guerra é um fator de alerta entre os agentes econômicos.

