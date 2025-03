Opinião | Hipólita Jacinta e a Conjuração Mineira

Quem hoje visita o Museu da Inconfidência em Ouro Preto encontra no “panteão dos inconfidentes” as lápides de vários participantes da Conjuração Mineira. Nos últimos anos, ele recebeu duas figuras femininas: Hipólita Jacinta Teixeira de Melo e Bárbara Eliodora. Elas eram esposas de dois participantes da Conjuração: Francisco Antônio de Oliveira Lopes e Inácio José de Alvarenga Peixoto.

No dia 3 de janeiro de 2025, o presidente Lula assinou decreto que entronizou Hipólita Jacinta no panteão dos heróis e heroínas brasileiros. A justificativa está em que ela participou ativamente da Conjuração e, no momento decisivo, agiu como líder e tentou organizar a resistência diante da iminente repressão do governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena.

A recuperação das memórias de Hipólita Jacinta e Bárbara Eliodora foi saudada efusivamente. Foi vista como resgate de duas figuras femininas apagadas num dos movimentos mais importantes da História do Brasil.

Historiadores de diversas instituições de ensino e pesquisa do Brasil respaldam as ações reabilitadoras, sobretudo em relação a Hipólita, cuja figura está há mais tempo em evidência. A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, mineira como Hipólita, é uma admiradora dos seus feitos na Conjuração.

No geral, são atribuídos a Hipólita os atos de ceder sua residência para encontros dos conjurados, ser ativa na correspondência entre eles e, ainda, ter ordenado o início da resistência, logo após a delação feita por Silvério dos Reis, com uma frase grandiloquente: “Dou-vos parte com certeza que se acham presos no Rio de Janeiro Joaquim Silvério e o Alferes Tiradentes para que vos sirva, ou se ponham em cautela; e quem não é capaz para as coisas, não se meta nelas; e mais vale morrer com honra que viver com desonra”.

A ausência da figura de Hipólita na história da Conjuração Mineira é atribuída à sua condição de mulher, apagada num movimento composto por homens e com narrativa também sob domínio masculino. A reparação feita a Hipólita e, parcialmente, a Bárbara Eliodora é entendida como ato de justiça e reabilitação da verdade.

Não há dúvida de que Hipólita Jacinta era uma mulher fora dos padrões da sua época: culta, rica, com vontade firme, esperta e, depois da tragédia que se abateu sobre sua família (o degredo e morte do marido, o sequestro de grande parte dos bens e a longa luta para recuperá-los), ela demonstrou grande habilidade gerencial.

No entanto, o papel que lhe é atribuído na Conjuração precisa ser analisado com mais cuidado e objetividade. Não é estranho ao ofício do historiador olhar para grupos e acontecimentos que não estão no centro do palco para lhes dar visibilidade. O historiador italiano Carlo Ginzburg é um mestre nesta operação. Em seus livros O queijo e os vermes e Olhos de madeira, seu olhar é dirigido para figuras sem relevo social, mas que incorporam a alma da sociedade em seu ser cotidiano.

É preciso considerar que as fontes de pesquisa sobre a Conjuração Mineira vêm, majoritariamente, dos Autos da Devassa (Autos da Devassa da Inconfidência Mineira, vol. 1 a 11, Brasília, BH: Câmara dos Deputados, governo do Estado de MG, 1976), que não corroboram parte do que é veiculado sobre as ações de Hipólita.

A casa do casal Hipólita e Francisco Antônio não era centro de encontro dos conjurados. As reuniões decisivas foram muito poucas: em 8 de outubro de 1788, na residência do Padre Toledo, em São José del Rei (atual Tiradentes), e em 26 de dezembro de 1788, na residência do tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, em Vila Rica (atual Ouro Preto). Nenhuma delas registra a presença de Francisco Antônio, que aderiu posteriormente ao movimento.

A ordem para início da resistência após a delação, que teria partido dela, e a frase famosa a ela atribuída se baseiam numa interpretação errada e apressada dos depoimentos de Inácio Correia Pamplona e Vitoriano Veloso, feitos ao longo da devassa em 1789. Ela enviou, sim, correspondência ao Padre Toledo e ao seu marido, que estava em viagem para Cachoeira do Campo nas imediações de Vila Rica. Mas, como afirmam os autos com base no depoimento de Pamplona, remeteu cópia da carta que fora endereçada do Rio de Janeiro à sua residência dando conta do que havia ocorrido por lá: as prisões de Silvério dos Reis e Tiradentes.

A ordem para iniciar a resistência não partiu dela, o que seria estranho e sem sentido, como tem sido afirmado. Aliás, não existiu uma ordem, mas uma sugestão desesperada de Francisco Antônio para que o tenente-coronel Francisco de Paula, comandante de tropa e essencial no planejamento, passasse à ação e saísse da letargia – o que acabou não ocorrendo e levou o movimento ao naufrágio.

Hipólita era uma mulher singular, e não necessita de que se lhe atribuam atos que não desempenhou, o que acaba por vias tortuosas sugerindo que sua grandeza não seria possível fora de padrões masculinizados. E, no caso em questão, o que se esperava dos protagonistas masculinos terminou em fracasso que poderia ter sido evitado com mais coordenação e espírito resoluto.