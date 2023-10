A população negra foi fundamental para que derrotássemos o autoritarismo nas urnas durante as eleições presidenciais de 2022. Agora, é essencial que todas as pessoas, organizações da sociedade civil e demais instituições que assinaram pactos pela democracia e contra o autoritarismo e o fascismo se somem à agenda antirracista de forma sistêmica no Brasil, pois essa agenda é estratégica para a manutenção e o aperfeiçoamento da democracia. O momento é de avançar sem medo.

A nomeação de uma ministra negra para o Supremo Tribunal Federal (STF), por exemplo, é fundamental para a evolução e consolidação democrática do País. Há quem se levante contra essa demanda, mesmo se dizendo progressista ou de esquerda, evocando a ideia de identitarismo.

É irônico perceber que a noção de identitarismo recai sempre sobre pautas indígenas ou negras, além de outras dimensões de equidade, mas nunca sobre movimentos da branquitude. Segundo esta lógica, uma ministra negra no STF seria identitarismo, porém 11 ministros brancos e homens não seria identitarismo. Então, o identitarismo nunca é branco?

Vale lembrar que mulheres, negros e nordestinos elegeram Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi escolhido, sobretudo, por mulheres negras nordestinas. Desta forma, quando a pecha de identitarismo é atribuída à efetivação de direitos dessa população, estamos interditando as aspirações democráticas legítimas do grupo social que votou expressivamente no presidente Lula.

A importância de ter uma ministra negra no Supremo é ultrapassar barreiras de participação negra nas instâncias de poder. No campo progressista, normalmente pessoas negras ocupam posições em ministérios como os que tratam de equidade racial, direitos humanos e cultura. Raras vezes exercemos funções de tomada de decisão com o peso político e jurídico de uma cadeira no STF.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 56,1% dos brasileiros são negros. Portanto, estamos exigindo nada mais do que a democracia na prática. Se entendermos que a frustração de uma demanda como esta seria mera ocorrência sem importância, corremos o risco de ter como consequência o descrédito de parte desta população em relação à democracia, já tão atacada por grupos de extrema direita.

Conforme pesquisa divulgada pelo Latinobarómetro em julho, a democracia na América Latina perdeu apoio na última década, ao mesmo tempo que cresce a inclinação ao autoritarismo. O estudo mostra que apenas 48% dos latino-americanos apoiam a democracia como regime político atualmente. O número marca uma diminuição de 15 pontos porcentuais em relação aos 63% de 2010.

Em contrapartida, a pesquisa aponta que 17% dos latino-americanos apoiam a expressão “um governo autoritário pode ser melhor”, em relação aos 15% de 13 anos atrás.

Em virtude de todas essas questões, acredito no protagonismo político histórico da população negra com o qual se comprometeu o presidente para uma construção democrática efetiva no Brasil, por meio de políticas públicas e promoção de representação proporcional em espaços de poder. Foi por esse motivo, entre outros, que depositamos nossa confiança em Lula como liderança democrática em nosso país.

*

É DIRETOR-EXECUTIVO DO CENTRO DE ESTUDOS DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E DESIGUALDADES (CEERT)