Imolação da distribuidora

Por quatro décadas no setor elétrico brasileiro, nunca vimos tamanhas dificuldades para as distribuidoras fornecedoras pulverizadas de kilowatt-hora (kWh) e coletoras de faturas de milhões de consumidores cativos. São elas que cobram e irrigam as receitas da geração, transmissão, taxas e tributos. Porém estão sofrendo traulitadas da realidade brasileira, com enormes riscos ao seu modelo de negócio.

Num quadro de perda de cliente, roubos de energia e de fios, além da regulação adversa, eis os fatos:

Elas devem se adaptar aos movimentos mundiais de transição energética para fontes renováveis, conjugados com as obrigações de descarbonizar seus processos. Devem se adaptar à gestão ESG (regida para o meio ambiente, inclusão social e boa governança) em pauta no globo;

Elas se aproximam das datas de renovação de suas respectivas concessões (outorgadas pelo poder concedente). Se não apresentarem índices vitais e comportamentais apropriados, terão adversidades para continuar a operar onde estão. Se reprovadas, seus ativos depreciados e seus domínios irão a leilão oficial estatal. O primeiro caso complexo é o da Light (RJ), em recuperação judicial;

A geração eólica e solar no Brasil vem se expandindo espontaneamente, mormente com capitais privados, carente de uma regulação atualizada, necessitando de políticas públicas com domínio técnico, mantendo-se há tempo a reboque de fatos consumados que oneram o consumidor (que, afinal, paga a estultícia);

O aumento da potência geradora intermitente não cessa e se dá mesmo diante da atual sobra de energia elétrica no País, projetada para os próximos dois anos. Isso desestimula investimentos, provoca renúncias e adiamentos nos outros agentes do sistema. Vale dizer, o mercado deprecia o preço praticado na área de livre comercialização em que as distribuidoras (várias sobrecontratadas) se veem obrigadas a vender seus excedentes. Por sua vez, o arcabouço legal (deformado e ineficiente) impede a diminuição dos preços finais da energia em baixa tensão, punindo o consumidor de classe média e baixa renda. Nessa dinâmica perversa, os mais ricos são atraídos e migram para a autogeração, realimentando a intensidade do problema;

O crescimento dramático da geração de energia elétrica intermitente no interior da concessão das distribuidoras propicia um virtual colapso de seu modelo de negócio. Preserva-se um ciclo incentivado estimulando usuários a aderir à geração individual (ou também em condomínio). Quanto mais domicílios se livram da distribuidora – sua potência já se iguala a uma Itaipu (14 GW) –, mais cara fica a energia para os que permanecem cativos. Ora, preço em alta torna mais atraente ser independente da rede. Enquanto isso, os despossuídos arcam com os encargos, tributos e remuneração dos ativos da concessionária isentados para quem pode mais.

O mérito aparente tem sido o nascimento de um parque edificado com capital privado. Mas, radiografado, demonstra uma enormidade de incentivos com dinheiro público e lixo para os demais consumidores, sob interveniência de parlamentares aprovando jabutis e sombras opacas.

Eis uma ilustração simplificada: 1) uma casa (A) instala por mais de R$ 10 mil um sistema fotovoltaico no telhado. Não é um gasto acessível para a maioria da classe média. Gerando sua necessidade de kWh, ela recupera o gasto num prazo apetitoso (digamos quatro anos), considerando o altíssimo preço cobrado pela distribuidora de um consumidor comum. Este preço só faz crescer. Esta casa vende sua sobra compulsoriamente ao preço atual para a rede da distribuidora. A sobra da distribuidora aumenta e ela a despeja a um preço aviltado no mercado livre.

2) A distribuidora paga pela energia que compra de uma transmissora e uma geradora. Agora, compra também a sobra da casa (A). E precisa remunerar os investimentos que fez na rede, em subestações, postes, transformadores, relês, disjuntores, para entregar a um domicílio o seu kWh em 110 Volts. Mas, sem opção, vende no mercado livre, onde o preço é tanto menor quanto maior a sobra. Convém anotar que a casa (A) livra-se de encargos e quetais, cujo montante é rateado (a mais) para os que permanecem cativos. Em todas as situações, a casa (A) está usando os fios (os investimentos) da distribuidora sem os ônus comuns.

3) Não bastasse isso, congressistas querem obrigar as habitações populares a gerar sua energia solar, impondo que as distribuidoras comprem as sobras por um preço várias vezes superior ao que irão vender por falta de opção na área de livre comercialização. Ou seja, as distribuidoras realizarão prejuízos forçados recuperáveis nas costas dos demais consumidores.

4) Hoje, às 11 horas, a topologia de carga de algumas localidades já registra afundamento substantivo da carga (atendida pela substitutiva solar), havendo domicílios injetando mais energia na rede pública da distribuidora. Assim, introduzem um problema físico adicional, pois as antigas redes elétricas (as modernas, em smart grid, são minoria) não dispõem de proteções compatíveis para receber, ao invés de enviar, energia. Aos seus operadores resta torcer para não haver constrangimentos nas suas redes. Quem viver verá.

É AUTOR DE PLACEBOS ELÉTRICOS (2022), TOSQUIAS ELÉTRICAS (2020) E HEMORRAGIAS ELÉTRICAS (2015), TODOS PELA ARTLIBER. SITE: WWW.PAULOLUDMER.COM.BR