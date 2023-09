Indústria de defesa e segurança pode induzir inovações portadoras de futuro

O cenário geopolítico e geoeconômico vem impondo a necessidade de fortalecimento das políticas de defesa e segurança das nações. Ao mesmo tempo, os novos desafios impostos pela quarta revolução industrial, pela nova corrida tecnológica, emergências climáticas e urgências sanitárias exigem uma nova compreensão do que são defesa e segurança.

A experiência da pandemia de covid-19, o agravamento dos extremos climáticos, a agressão ambiental com queimadas de florestas e derramamento de óleo nos litorais deixam claro que devemos abordar a Defesa como um assunto de interesse estratégico para toda a sociedade, civis e militares.

Mais ainda, a Segurança deve ser compreendida a partir de uma noção ampliada, abrangendo as seguranças alimentar, hídrica, ambiental, energética, sanitária, digital, cibernética, marítima, aeroespacial, entre outras.

Parte dos graves desafios que enfrentamos hoje traz também grandes oportunidades, o que se manifesta na centralidade cada vez maior que a comunidade internacional vem dando às Bases Industriais de Defesa e Segurança (Bids).

É importante destacar que as capacidades de defesa e segurança ultrapassam a dimensão militar dos sistemas de armas e sensores, dos comandos e controles navais, terrestres ou aeroespaciais. A Bids é composta por tecnologias e inovações que transbordam e ultrapassam seus limites, são produtos e processos duais, com aplicação civil e militar.

O controle de tráfego marítimo e aéreo, o monitoramento de reservas hídricas e florestais, o monitoramento sanitário, ambiental e climático, os instrumentos de imageamento e sensoriamento do território mobilizam ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, inovações e disrupções, com potencial impacto sobre diversas dimensões do tecido produtivo e social.

No Brasil, apenas cerca de 15% das empresas de defesa produzem sistemas de armas, enquanto 85% produzem sistemas de monitoramento, comando e controle que ultrapassam a aplicação militar. Nesse sentido, a Bids pode ser um instrumento importante para promover a neoindustrialização, para fortalecer a infraestrutura e para estimular as transformações digital e ecológica do País induzindo soluções inovadoras e portadoras de futuro.

Nas principais economias globais, dos EUA à China, passando pela Europa, as Bids têm sido robustecidas, por meio de subvenções econômicas, incentivos para inovação, compras públicas, participações societárias, créditos e garantias. São, também, frequentes o emprego de estímulos para pesquisa e desenvolvimento, propriedade intelectual, capacitação e qualificação de capital humano e apoio ao comércio exterior.

No Brasil, será preciso dinamizar o modelo de tripla hélice para inovação (universidade-indústria-governo), potencializar programas âncoras de compras públicas, com índices adequados e exequíveis de conteúdo local, apoiar a expansão das exportações, ampliar os investimentos públicos e privados, compartilhando riscos e retornos. A capacitação dos recursos humanos e o estancamento da fuga de cérebros são também desafios a serem superados.

A Nova Política Industrial e o Novo Programa de Aceleração do Crescimento, com missões e eixos específicos para Defesa, caminham no sentido de fortalecer a Base Industrial de Defesa e Segurança do País. Essa é a concepção que, com apoio de amplos setores da sociedade, vem sendo trabalhada entre o Ministério da Defesa, as Forças Armadas e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), buscando enfrentar os desafios do presente e do futuro com planejamento, resiliência, criatividade e inovação.

RESPECTIVAMENTE, ALMIRANTE DE ESQUADRA, FOI CHEFE DO ESTADO MAIOR DA ARMADA E COMANDANTE DA MARINHA DO BRASIL; E CIENTISTA POLÍTICO, ECONOMISTA, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA DO BNDES