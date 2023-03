Informação, prejulgamento e governança

Desde o marcante 11 de janeiro fiquei perplexo, como todos, quando li o Fato Relevante apontando “inconsistências contábeis” estimadas em R$ 20 bilhões. O caso Americanas vem despertando paixões e especulações.

Tenho orgulho de ter trabalhado no Banco Garantia por quase nove anos, de 1985 até meados de 1993. Comecei em São Paulo, onde, quando tentava marcar reunião, muitas empresas perguntavam “garantia? Garantia de quê?”, e depois na Garantia Inc., aliás a primeira corretora em Nova York de uma instituição brasileira. Nesse período, conheci bem Jorge Paulo e Marcel, que estavam praticamente full time no banco, com menos contato com Beto, que era o CEO das Americanas, mas que me apresentou a alguns futuros clientes do banco.

Há muito prejulgamento, claro, em diversos artigos com pouca fundamentação ou tecendo afirmações com base em análise desprovida de muitos dados relevantes ainda desconhecidos – a não ser o fato do tamanho do “rombo”, ou que, por serem bilionários, teriam uma suposta “obrigação” de cobrir essa dívida. Fato é que apontar o dedo para o trio dá matéria e reverbera, ainda mais em se tratando de uma empresa tão emblemática e num contexto de acirrado embate com credores, justamente perplexos e furiosos com o acontecido.

O meu julgamento, se é que algum deva ser emitido neste momento, baseado na minha experiência e no convívio pessoal que tive com eles, é de que os três seriam incapazes de compactuar com o tipo de conduta que levaria ao ocorrido.

Feita essa observação, a questão mais relevante neste momento é salvar a companhia da falência e torná-la saudável financeiramente, para preservar os empregos por ela gerados e, neste caso especificamente, uma empresa com sede no Rio de Janeiro, onde moro, com oportunidades decrescentes de empregos.

Os fatos e a verdade devem vir à tona conforme avancem as investigações, seja pelos inquéritos instaurados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seja pelo futuro relatório do comitê independente instaurado pela companhia.

Como dizia o ditado por vezes empregado pelo ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg, “in God we trust. Everyone else bring data”.

Para ajudar a pensar no que aconteceu no caso Americanas, é importante relembrar como a governança e os controles internos de uma empresa listada na B3 funcionam.

De forma bem sintética, em todas as companhias listadas em bolsa existem (1) o Conselho de Administração, que atua como colegiado e, entre outras funções, estabelece as diretrizes gerais dos negócios da companhia, aprovando as metas, alçadas e estratégias apresentadas pelo corpo executivo; (2) a Diretoria, responsável por representar a companhia e executar os atos do dia a dia (como compras, vendas, tomada de dívidas, pagamento de impostos, etc.) e por elaborar os relatórios, entre eles os contábeis, a serem submetidos aos demais órgãos da companhia; e (3) o Conselho Fiscal, responsável por fiscalizar os atos dos administradores e analisar os documentos financeiros elaborados periodicamente pela companhia.

Além de seus órgãos internos, toda companhia aberta conta ainda com uma auditoria externa e independente, que emite parecer sobre as demonstrações financeiras anuais e, para tanto, realiza uma série de verificações, incluindo análise de transações específicas e até mesmo checagem direta de informações com colaboradores externos, como bancos, consultores e fornecedores.

É comum, ainda, que uma companhia aberta conte com um comitê de auditoria, estatutário ou não, com atribuição de assessorar o Conselho de Administração no monitoramento e controle das demonstrações financeiras, controles internos e no gerenciamento de riscos e compliance.

Adicionalmente a todas essas estruturas internas, existem ainda as agências de rating, áreas de crédito de bancos e o mercado de investidores, em geral, ativamente se debruçando sobre essas informações produzidas e divulgadas pelas companhias abertas.

A principal matéria-prima em comum utilizada por todas essas partes e agentes de mercado são as demonstrações financeiras, que sempre foram auditadas por uma das chamadas Big Four.

Com base nesse contexto, com diversos órgãos, estruturas, colaboradores e interessados, várias perguntas ficam no ar. Como ninguém conseguiu identificar ao longo de tanto tempo uma inconsistência acumulada de dezenas de bilhões? Quais controles falharam e como podemos evitar que esse episódio se repita? O que o mercado pode fazer para não perder a confiança nas auditorias?

Toda história tem acertos e erros, vitórias e derrotas. Talvez por os antigos controladores das Americanas terem muito mais acertos e vitórias, e pela magnitude do rombo, tenhamos nos assustado tanto e ficado tão perplexos. Mas sem todos os dados e sem uma investigação clara e transparente – que tenho certeza será feita de forma diligente pela CVM –, na verdade, creio que melhor seria especular e prejulgar menos. Essa cautela, se levada em consideração, certamente contribuiria para a sobrevivência desta importante empresa.

*

FOI PRESIDENTE DA CVM DE JANEIRO/2000 A JUNHO/2002