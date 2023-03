Inteligência artificial, ChatGPT e a prática do Direito

A popularização do uso de ferramentas de inteligência artificial (IA) levanta diversas questões. O ChatGPT consiste em sistema de IA baseado em large language model (LLM). É uma aplicação do sistema GPT-3.5. Desde que seu uso foi colocado a disposição do público, no final de 2022, alcançou grande popularidade (com mais de 100 milhões de usuários). É um sistema de IA “generativo”, capaz de gerar texto em linguagem natural mediante consultas feitas pelo usuário.

Esse recurso é o motivo da grande repercussão do ChatGPT. Quando se trata de linguagem natural, os efeitos das ferramentas de IA são diretos e concretos, identificáveis por grande número de pessoas. Pela mesma razão, sua repercussão no campo do Direito também é evidente. O Direito trabalha com linguagem. A elaboração de petições, pareceres ou sentenças, ou de contratos ou outros instrumentos jurídicos, sempre envolvem o uso de linguagem natural, ainda que especializada. Uma ferramenta que manipule a linguagem e crie textos logicamente encadeados tem impacto na prática do Direito.

A questão é objeto de crescente debate. É preciso considerar as consequências do uso de ferramentas de inteligência artificial que lidam com a linguagem e possibilitam a geração de textos jurídicos. A grande capacidade de processamento de informações e de combinar essas informações em linguagem natural torna as ferramentas de IA generativa (como o ChatGPT) relevantes para o Direito.

Pode-se prever uma revolução na prática das profissões jurídicas. A possibilidade de competição efetiva entre humanos e IA ainda não é considerada. No entanto, tais sistemas devem-se tornar ferramentas indispensáveis para quem atua no Direito. Os sistemas de IA generativos se tornarão rapidamente instrumentos essenciais no campo jurídico. O domínio da ferramenta – a capacidade de levar a IA a agir com eficiência e qualidade – será em breve requisito básico.

A habilidade de processar textos em linguagem natural e cumprir instruções específicas permite o desenvolvimento do direito computacional, no qual leis e regulamentos são tratados e interpretados por sistemas computacionais e combinados com informações e documentos fornecidos ao sistema. Essa nova realidade já é percebida em diversos domínios e impactará o processo arbitral.

No início de março de 2023, o atual estágio de desenvolvimento do ChatGPT foi posto à prova numa disputa arbitral simulada entre uma equipe universitária altamente qualificada e uma equipe de estudantes instruídos apenas pelo ChatGPT. O experimento foi organizado pelo Ciarb Brazil Branch e Arbitration Channel e está disponível no YouTube.

As apresentações orais foram preparadas com antecedência pelo ChatGPT, mediante prompts de especialistas. O elemento de incerteza na simulação era precisamente como o ChatGPT reagiria a perguntas do tribunal e contra-argumentos a serem respondidos. O ChatGPT foi capaz de fornecer respostas imediatas, fundamentadas, estruturadas e sucintas a todas as perguntas que lhe foram feitas. Surpreendeu mesmo o tribunal quando, num momento de franqueza, admitiu que o seu argumento anterior era insustentável.

O uso de IA generativa traz questões relativas ao processo arbitral. Preocupações relacionadas com a isonomia das partes, a transparência e a possível necessidade de revelar a sua utilização (e as consequências da falta de revelação) são alguns desses pontos. A preservação do devido processo legal também preocupa. Considerando que as ferramentas de IA são fornecidas por terceiros sem controle das partes ou do Tribunal Arbitral, pode haver risco à privacidade e à confidencialidade.

O sucesso da experiência mostra que é apenas o começo. Se a IA de uso geral já foi promissora, o que faria uma IA dedicada, treinada com conjuntos de dados focados em questões jurídicas ou mesmo áreas específicas do Direito? No atual estágio de desenvolvimento tecnológico, contudo, traços humanos como flexibilidade, sensibilidade e criatividade continuam sendo fundamentais para o exercício da advocacia.

