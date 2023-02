Isaías Raw: ‘cientista bom de briga’ foi um gigante

A morte em dezembro de 2022 do professor Isaías Raw, como todos o chamavam no Instituto Butantan, é um descanso merecido a um cientista que nem sempre pôde escolher suas brigas, mas uma vez que elas chegavam a sua mesa ou bancada ele tratava de encará-las com um rigor e determinação dignos de um Muhammad Ali. Os interlocutores que se preparassem porque, enquanto seu objetivo não fosse atingido, nada o deteria. Foi assim com os soros, com o surfactante pulmonar e com a fábrica para produção de vacinas.

As plaquinhas fixadas por ele na sua mesa, na porta de seu escritório para impedir conversas pouco republicanas, são uma lenda no mundo científico e farmacêutico. “Todas as conversas estão sendo gravadas” era talvez a mais polida entre elas. Foram anos trabalhando com ele no Instituto e na Fundação Butantan e aprendendo sobre ciência, divulgação científica e liderança.

O que talvez alguns de seus desafetos não tenham tido oportunidade de aprender é que Isaías era, além de uma enciclopédia viva de conhecimento científico, um bom ouvinte e, pasmem, um gigante gentil capaz de aprender sobre política e comunicação pública. A primeira, para mostrar a melhor forma de muitas vezes conseguir aliados importantes para seus projetos; e a segunda ao se dar conta de que, quando bem feita, poderia se tornar uma grande aliada da divulgação científica que tanto defendia.

Manter a terrible infant sob algum controle, se é que isso algum dia foi possível, era parte do combo para evitar crises oriundas de sua sinceridade ácida, sua crítica certeira e sua ironia fina que acarretavam alguns dissabores e o fazia colecionar alguns inimigos em posições importantes. Sempre que ele era questionado sobre algo do gênero, ele devolvia a pergunta com um sorriso matreiro no canto da boca: “Estou errado?”.

Não, professor, o senhor raramente estava errado. Mas, convenhamos, o diabo mora nos detalhes para quem vive de equilibrar os pratos na área pública e construir uma ilha de excelência num ambiente onde interesses difusos minam a capacidade de empreender das mais voluntariosas lideranças. Falar ou deixar de falar, criticar ou propor, responder ou rebater não são apenas semântica, pois as opções pavimentam autobahns alemãs para resolução de problemas ou muralhas da China para não resolvê-los. Essa sempre foi nossa missão na construção do diálogo com um gênio pouco compreendido e que deveria ser muito mais celebrado, dada a repercussão indireta de seu trabalho na construção das fábricas de vacina.

Testemunhamos seu trabalho sob a administração de quatro governadores diferentes, a saber: Geraldo Alckmin, Cláudio Lembo, José Serra e Alberto Goldman. Nunca o objetivo de Isaías mudou em função da conveniência ou contingência, mas o diálogo muitas vezes fluía melhor ou pior de acordo com o interlocutor alocado na Secretaria de Estado da Saúde e seus interesses e de apaniguados sedentos sempre por mais e mais poder.

A biografia do menino judeu nascido no Bom Retiro, em março de 1927, não poderia ser mais brilhante. Graduou-se em Medicina na Universidade de São Paulo (USP), onde fez seu mestrado e doutorado em Bioquímica e apresentou sua tese de livre-docência aos 30 anos. Cassado pelo Ato Institucional n.º 5 (AI-5) da ditadura militar, que hoje alguns incautos defendem a volta, acumulou passagens por instituições de referência em todo o mundo, como Universidade Hebraica de Jerusalém, Massachusetts Institute of Technology (MIT) e City College.

Mas, muito além de ser um acadêmico de currículo extraordinário, Isaías foi um intelectual de ação, incansável na defesa da ciência em geral, convicto e para alguns quixotesco na defesa da divulgação científica e um “brigão daqueles” em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e da ciência aplicada em saúde.

Apesar de um breve interregno de trevas acerca da ciência e o papel dos cientistas nos últimos anos, deve-se reconhecer para muito além da nota burocrática de pêsames emitida pelo Butantan que, se não fosse seu trabalho, dificilmente teríamos as fábricas de vacina prontas para defender o brasileiro durante a pandemia de covid. Nunca vi um único político citar seu nome ao longo desse período sinistro que aos poucos a humanidade parece começar a deixar para trás.

Entre críticos e admiradores, é inegável sua liderança inspirada para gerações de outros cientistas, sua infinita capacidade de abrir portas em todos os cantos do mundo. Isaías era o único cientista com livre acesso ao gabinete do então ministro da Saúde José Serra, conseguiu uma soma de recursos importantes junto à Fundação Bill e Melinda Gates e não menos anedótico foram seus arroubos de fúria de tempos em tempos na Suíça, durante as reuniões da Organização Mundial de Saúde (OMS).

“Cientista bom de briga” foi título de uma capa da revista Pesquisa Fapesp – poucas publicações sintetizaram de maneira tão brilhante a essência desse emérito professor, cuja briga foi capaz de salvar milhões de pessoas.

Há ainda uma frase atribuída a Confúcio que resume as qualidades de Isaías: “O homem de valor é capaz de ser generoso sem ser pródigo; fazer o povo trabalhar sem nele suscitar ressentimentos; ter aspirações sem ser ávido; ser grandioso sem ser arrogante; ter autoridade sem ser duro”.

MÉDICO, FOI DIRETOR DO INSTITUTO BUTANTAN (2002-2010); JORNALISTA, FOI GERENTE DE COMUNICAÇÃO DO INSTITUTO E FUNDAÇÃO BUTANTAN (2005-2011)