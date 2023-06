Juntos para transformar o sistema financeiro internacional

A arquitetura financeira internacional herdada do pós-guerra já não é suficientemente adaptada ao aumento das desigualdades, ao desafio climático, à degradação da biodiversidade e aos desafios de saúde pública que marcam o século 21. As respostas apresentadas pela comunidade internacional são hoje fragmentadas, parciais e insuficientes.

A solidariedade internacional é, mais do que nunca, indispensável num contexto de multiplicação de crises, que fragilizam ainda mais os países mais pobres e mais vulneráveis. Para que os países mais expostos possam superar a crise da covid, enfrentar as consequências da agressão da Rússia à Ucrânia sobre sua segurança alimentar e energética e financiar o custo extremamente alto da transição climática e das consequências dos eventos climáticos extremos, uma mudança de patamar é imprescindível.

O sistema financeiro internacional herdado de Bretton Woods está chegando a seus limites, enquanto o futuro de nosso planeta está sujeito a dois grandes riscos: primeiro, um apoio insuficiente ao desenvolvimento e à proteção dos bens públicos mundiais, por falta de recursos mobilizados, e, principalmente, um risco de fragmentação geopolítica, num momento em que precisamos, mais do que nunca, de um multilateralismo eficaz e de uma cooperação reforçada.

Vários países do G7 e do G20, além de diversas organizações e associações, compartilham com a França essa constatação e gostariam de levar adiante esta convicção comum: devemos agir rápido e juntos para corrigir os desequilíbrios e as injustiças decorrentes dessas falhas. Portanto, lançamos hoje um apelo pela revisão de nosso programa e por um choque em matéria de financiamento. Juntos, devemos transformar nosso sistema financeiro internacional para que ele seja mais reativo, mais justo e mais solidário, a fim de combater as desigualdades, financiar a transição climática e a proteção da biodiversidade e nos ajudar a atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Esse é o objetivo da Cúpula por um Novo Pacto Financeiro Global, que será realizada em Paris entre hoje e amanhã. A cúpula tem caráter inclusivo e deve permitir a expressão de cada país, cada ponto de vista e cada proposta.

Esta cúpula faz parte de uma dinâmica positiva: o lançamento da reforma do Banco Mundial, a presidência indiana do G20 e a brasileira mais adiante, a revisão intermediária dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os compromissos assumidos durante as Conferências das Partes; cada um desses elementos é motivo de esperança para dar continuidade a este movimento. Além disso, soluções tangíveis já foram iniciadas: o Clube de Paris e o G20 lançaram uma iniciativa de tratamento da dívida e a França desempenha um papel essencial na implementação de soluções coordenadas no âmbito deste Quadro Comum. Nós propusemos e obtivemos a mobilização de US$ 100 bilhões em Direitos Especiais de Saque do Fundo Monetário Internacional (FMI) em benefício dos países mais vulneráveis. Agora, todos os países que puderem deverão participar desse esforço coletivo. Vários bancos multilaterais de desenvolvimento já começaram a atender aos pedidos do G20, implementando medidas iniciais de otimização do capital para aumentar sua capacidade de empréstimo.

Agora, no entanto, é necessário ir além para enfrentar a vulnerabilidade climática que afeta diversos países em desenvolvimento e de renda média.

Vamos levar adiante uma agenda de reformas dos bancos de desenvolvimento e do FMI para melhorar o financiamento dos países que mais necessitam, bem como dos desafios globais. Trata-se de uma agenda de aprimoramento dos instrumentos e do capital existentes e de promoção de abordagens e instrumentos inovadores para acompanhar os países mais pobres e mais vulneráveis. Essa agenda também expressa a vontade de mobilizar mais financiamentos privados, especialmente para apoiar o setor privado local e as infraestruturas sustentáveis. Isso implica uma mobilização mais forte de nossos instrumentos, além de financiamentos novos e inovadores, públicos e privados.

A Cúpula por um Novo Pacto Financeiro Global dará primazia aos desafios financeiros internacionais, e a presença de diversos chefes de Estado e de governo dará o impulso necessário para a obtenção das transformações imprescindíveis.

Não temos de escolher entre o combate à pobreza, a luta contra o aquecimento global e suas consequências e a proteção da biodiversidade. A transição justa é a única resposta.

*

É EMBAIXADORA DA FRANÇA NO BRASIL