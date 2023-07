Juros altos eletrocutam o setor de energia

O atual cenário do setor elétrico reflete o equívoco da política de juros brasileira. Há energia barata para apoiar o avanço econômico, mas o Brasil está ancorado pelo arrocho do Banco Central, que mantém a taxa básica de juros elevada há quase um ano. O setor elétrico, em vez de protagonizar o desenvolvimento, agora sofre de uma doença autoimune que ataca sua estrutura.

É importante dizer que o setor elétrico se expande conforme a demanda por sua energia: cresce a economia, cresce o consumo de energia e, pari passu, eleva-se a oferta via investimentos na geração. Porém existe hoje um descasamento entre oferta abundante e consumo retraído de energia, para o qual a manutenção da alta taxa de juros acaba contribuindo ao represar a atividade econômica.

A energia está barata no mercado de curto prazo por vários fatores, entre os quais o excesso de chuva e a sobreoferta de energia, que resulta do fato de que o consumo de energia projetado anos atrás não se confirmou. O PLD, preço de referência do mercado livre e fiel da balança entre a oferta e a demanda de energia, está no chão, a R$ 69,04 o megawatt-hora. É um cenário atrativo para o consumidor livre, que reduz custos e ganha competitividade. Porém o crédito caro inibe investimentos na indústria, que poderia estar aproveitando o preço baixo da energia para expandir a produção.

A alta taxa de juros, ao frear a economia, reforça o lado da demanda reprimida, alongando os impactos no setor elétrico. Há meses estamos jogando energia fora. Em janeiro, Itaipu desligou quatro turbinas por falta de consumo de energia. E os geradores não têm estímulo para investir sob a perspectiva de crédito caro, retorno baixo e consumo fraco de energia no longo prazo, engavetando projetos futuros.

Já as comercializadoras, que atuam assumindo os riscos decorrentes da flutuação de preços, estão limitadas diante de um PLD que deve ficar no piso por muitos meses. E, com a abertura do mercado para a alta tensão em 2024, mais de 100 mil clientes poderão migrar do mercado cativo para o livre, deixando as distribuidoras com energia nas mãos, liquidada no preço mínimo. Até a geração distribuída solar é afetada, pois falta crédito para investir na autogeração local e há mais risco de inadimplência nas compensações de créditos da geração solar remota, em razão do endividamento das famílias.

Todo este cenário só joga mais luz sobre a discussão dos juros. Nossa taxa real está entre as maiores do planeta. Não se deve negligenciar seus impactos em qualquer setor. Pode ser tarde demais.

*

CEO DA ESFERA ENERGIA