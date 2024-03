Nos últimos anos, um dos temas que vêm sendo debatidos internacionalmente é o chamado land grabbing, ou seja, a aquisição predatória de terras por estrangeiros. O fenômeno é particularmente detectado nos países do Sul Global, onde é mais frequente a existência de emaranhados legais e é maior a insegurança jurídica. No entanto, nem toda a atuação do capital estrangeiro pode ser entendida como land grabbing. É necessário compreender as formas de controle e de regulação do investimento estrangeiro no que se refere à propriedade das terras.

Um dos componentes essenciais à soberania nacional é o controle sobre o território pelo Estado. Trata-se de uma função política da propriedade, função esta crucial para garantir a independência do país. Não é por acaso que quase a totalidade dos países adota alguma forma de controlar a aquisição de propriedade por estrangeiros, sejam pessoas físicas, sejam empresas, já que esse controle é parte integrante da própria soberania nacional. Isso vale para os Estados Unidos, que têm legislações estaduais específicas sobre o tema, vale para a China e, igualmente, é aplicável ao Brasil, entre outros países.

No Brasil, nossa Constituição federal de 1988 determina em seu artigo 190 que a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira devem ser limitados e regulados por lei. Há, portanto, restrições em relação à propriedade rural, não se aplicando ao regime jurídico da propriedade urbana.

A Lei n.º 5.709, de 7 de outubro de 1971, e a Lei n.º 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, estabelecem que estrangeiros podem comprar ou arrendar propriedades rurais até um determinado limite (cem módulos de exploração indefinida, uma medida de área para propriedades rurais). Acima deste limite estabelecido pela lei, são necessárias autorizações do Congresso Nacional. No caso das pessoas jurídicas, a melhor interpretação é a de que essas limitações se aplicam quando a empresa é estrangeira ou quando estrangeiros exercem o poder de controle da empresa, detendo a maioria do capital.

Diante das restrições existentes hoje na legislação brasileira, a pergunta que se coloca é: haveria alguma forma de compatibilizar a garantia da soberania territorial do País com a atração de investimentos estrangeiros na produção agropecuária ou extrativista? Entendo que a melhor maneira de solucionar este aparente impasse se daria pelo estímulo às parcerias rurais. O arrendamento rural, limitado pela legislação da mesma forma que a aquisição de propriedade, não se pode confundir com a parceria rural. No arrendamento, há a entrega do imóvel rural para a exploração pelo arrendatário, por sua conta e risco, mediante uma determinada remuneração por um período de tempo também preestabelecido.

Já na parceria rural há uma verdadeira sociedade, em que as partes envolvidas irão se utilizar conjuntamente de seus bens e recursos para o desenvolvimento de uma atividade econômica comum, assumindo os riscos e partilhando os resultados. Quando há contrato de parceria rural, o controle da terra se mantém com o seu proprietário brasileiro, consistindo num dos fatores de produção que, aliado a outros trazidos pelo parceiro estrangeiro, como recursos financeiros, equipamentos e tecnologia, por exemplo, se integra no empreendimento comum. Assim, a assunção de riscos e a geração de resultados são partilhadas por todos os participantes. A utilização da parceria rural está perfeitamente inserida no sistema brasileiro de regulação do capital estrangeiro, previsto no artigo 172 da nossa Constituição. O Brasil, historicamente, nunca foi refratário aos investimentos estrangeiros, mas também nunca abriu mão de exercer a supervisão nacional necessária para garantir a soberania política e econômica do País. Da mesma forma que é essencial o controle do território nacional, assegurado pela legislação em vigor, o País não pode prescindir de recursos financeiros e tecnológicos necessários para o seu desenvolvimento. A compatibilização entre soberania nacional e atração de investimentos estrangeiros é a orientação interpretativa que deve prevalecer entre nós, especialmente na atual conjuntura, em que, é importante observar, as empresas brasileiras buscam sua internacionalização e o Brasil pretende continuar a se apresentar como um parceiro confiável para os investidores internacionais. Isso sem que tenha de abdicar do que pode ser fonte de benefícios para o País e o conjunto da sociedade. Soberania não significa isolamento e é preciso que isso fique bastante claro ao abordarmos essas questões. Defender o interesse nacional é saber controlar e dirigir o fluxo de recursos internacionais para a geração de emprego, da inovação tecnológica, da melhoria do ambiente econômico, em suma, do desenvolvimento do País. Uma nação soberana é aquela que sabe coordenar com os demais agentes econômicos, nacionais ou estrangeiros, o rumo da sua economia, planejando e estruturando um futuro melhor para os seus cidadãos.

PROFESSOR TITULAR DA FACULDADE DE DIREITO DA USP, É AUTOR DE SOBERANIA E CONSTITUIÇÃO (ED. QUARTIER LATIN)