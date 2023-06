Legislativo e ciência: o perigo do atalho institucional

O Congresso Nacional é um espaço inerentemente diverso e plural, onde ocorrem disputas de interesses e negociações políticas. Não obstante, o Legislativo também deve estar atento aos aspectos técnicos e científicos, especialmente em matérias complexas como saúde, meio ambiente e infraestrutura.

A legislação, por definição, é um instrumento para lidar com problemas da realidade, demandando conhecimentos específicos. Em alguns casos, o próprio sistema jurídico delega a normatização a outras instâncias mais apropriadas, como agências reguladoras e órgãos do Executivo, como a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), que analisa a inclusão de novos procedimentos e terapias baseadas em evidências científicas.

Entretanto, diversas iniciativas no Legislativo têm buscado usurpar o papel dessas instâncias técnicas, ao propor leis sobre temas que deveriam ser tratados em outras esferas. Um exemplo são os projetos de lei referentes às Práticas Integrativas e Complementares (PICs). As PICs são práticas que, por meio de uma portaria publicada em 2006, foram adotadas como tratamentos de saúde a serem oferecidos pelo SUS, tais como cromoterapia, imposição de mãos, bioenergética, entre outras. Apesar de não terem comprovação científica, esquivaram-se do debate técnico e ganharam defensores no Congresso. Atualmente, 160 projetos sobre PICs tramitam no Congresso, com um aumento expressivo em 2022. Um exemplo é o Projeto de Lei (PL) 1.438/2022, que autoriza a ozonioterapia no território nacional, mencionando estudos e estatísticas não referenciados.

A questão que se coloca é: por que essas terapias não são discutidas no âmbito da Conitec, a instância adequada para avaliar a eficácia, a segurança e o custo comparativo dos tratamentos a serem oferecidos pelo SUS? Ao privilegiar o debate político em detrimento do científico, o Legislativo assume o risco de implementar políticas públicas baseadas em justificativas genéricas e sem lastro nas melhores evidências disponíveis.

Esse fenômeno não se restringe à área da saúde, mas se estende a outros setores, como meio ambiente e infraestrutura, em que projetos de lei são propostos sem considerar as evidências científicas que deveriam embasá-los.

Diante disso, é fundamental questionar se o Legislativo é o ambiente ideal para tratar de temas que, por sua especialidade, possam ser debatidos por instâncias técnicas criadas por lei justamente para isso. Quando se propõe uma lei que simplesmente autoriza a comercialização em território nacional de um medicamento que não foi aprovado pela Anvisa, ou de um organismo geneticamente modificado que não foi referendado pelo CTNBio, o processo legislativo transmuta-se em atalho institucional de fuga do escrutínio técnico. Ou seja, boicota-se o caminho que os próprios deputados e senadores definiram para normatizar assuntos que demandam embasamento técnico e científico.

Para evitar o perigo do atalho institucional, é necessário fortalecer as instâncias técnicas e reguladoras, garantindo que tenham autonomia, quadros técnicos especializados e recursos para cumprir suas funções. Além disso, o Legislativo deve promover uma cultura de respeito à ciência e aos processos que asseguram a qualidade das políticas públicas.

Embora a ciência não tenha respostas para tudo, é importante que os legisladores reconheçam seu papel na tomada de decisões baseadas em evidências.

É fundamental, também, que a sociedade civil esteja atenta e cobre dos parlamentares uma atitude responsável e comprometida com o bem-estar da população e com o gasto de recursos públicos em políticas, produtos e práticas que se tenham mostrado eficazes.

Afinal, sempre que a lei despreza o conhecimento, a ciência, as experiências pretéritas e as contribuições das diferentes áreas de expertise, ela gera políticas públicas ineficazes, se não perigosas, e um inaceitável desperdício de dinheiro público.

SÃO, RESPECTIVAMENTE, DIRETOR E COORDENADORA DO OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS CIENTÍFICAS DO INSTITUTO QUESTÃO DE CIÊNCIA