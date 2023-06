Leitores críticos, antídoto para ‘fake news’?

Com a ampla repercussão em torno do projeto de lei das fake news, é preciso olhar para o currículo da escola e nos perguntar se contemplamos espaços para a reflexão crítica na formação de nossos alunos-leitores. A diferença entre o fracasso e o sucesso da repercussão de uma notícia mentirosa está precisamente na qualidade do leitor que a lê. De quais ferramentas ele dispõe para que, antes de compartilhar – seja por impulso, ingenuidade ou ira –, ele analise criticamente as intencionalidades de uma notícia, fato ou acontecimento? É diante deste complexo questionamento que se evidencia a importância da formação de bons leitores, indivíduos críticos que tenham recursos para entender se aquilo é ou não tendencioso. Quanto mais cedo se aprende isso, melhor. E que lugar mais apropriado para que se criem bons consumidores e também produtores de textos do que a escola?

Vivendo num mundo hiperconectado, constituído por multiletramentos, a propagação das informações se dá de forma acelerada pela facilidade do simples “enviar” que sai de um aplicativo de mensagens ou de uma rede social e passa a transitar incontrolavelmente pelo espaço cibernético. E quantos leitores essa notícia pode encontrar pelo caminho? Que impactos pode trazer? Como barrar uma fake news? É preciso ensinar a usar ferramentas de checagem, apuração em fontes confiáveis, ler a notícia em mais de um veículo e saber pesquisar na internet com curadoria.

Instituir uma Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet pode ser uma grande conquista para a governança das informações no País, mas por si só não dará conta da eliminação do que pode ser propagado por uma ingenuidade digital ou intencionalidade marginal.

Aqui está uma excelente oportunidade para, além de colocar a lei em debate, revisitar nossas práticas pedagógicas, potencializando o letramento digital na escola desde os mais novos para que desenvolvam competências digitais ao acessar, interagir, processar, produzir e consumir nas mais variadas mídias com a prática de uma atitude crítica, pautada na ética e também na cidadania.

Uma forma de desenvolver o letramento crítico é levar para a sala de aula o que acontece no mundo. Conectar o currículo da escola ao currículo da vida. Como fazer isso? Lendo notícias das mais diversas formas! O professor pode colocar na aula a pauta da semana: o que está sendo noticiado e por quê? Abrir duas a três fontes de notícias e pedir que os alunos as comparem analisando manchetes, fotos, legendas e textos. Outra sugestão é separar notícias relacionadas ao conteúdo a ser estudado e pedir para os alunos identificarem quais seriam fake news – alguém assina o texto? Tem a data de publicação? O título tem coerência com o texto? A notícia está em outros sites? A foto é verdadeira? A matéria traz as fontes?

Para além da análise da estrutura da notícia, outra sugestão é apresentar situações reais de pessoas que foram prejudicadas, com ameaça à vida ou à dignidade humana, pelo compartilhamento de fake news, interligando aí com as questões socioemocionais. É possível também elaborar dilemas morais potencializados por notícias falsas que interfiram no cotidiano dos alunos, algo próximo a eles, e trazer os seguintes questionamentos: se prejudicasse alguém que você ama, mesmo assim você compartilharia? E se uma fake news envolvendo você fosse compartilhada, o que você faria? Exercer a empatia pode promover a conscientização da gravidade do ato de compartilhamento sem análise prévia.

É importante ressaltar que o combate à disseminação de fake news não deve ser trabalhado apenas na área de Linguagens, pois notícias falsas também são propagadas nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Exatas. É preciso o desenvolvimento de um planejamento que abarque uma leitura crítica de forma globalizada, integrada e que evidencie a responsabilidade de cada um ao que se curte, posta ou compartilha nos ambientes digitais. Mais do que uma lei, é preciso ensinarmos nossos alunos a ler, produzir e a agir criticamente. Somente com uma mudança de atitude e da compreensão da gravidade da questão é que fake news deixarão de ser compartilhadas de forma irresponsável.

DOUTORANDA EM EDUCAÇÃO PELA PUC-SP E MESTRA EM EDUCAÇÃO PELA UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO (2017), É COORDENADORA E PROFESSORA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL NO COLÉGIO DANTE ALIGHIERI