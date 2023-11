Líbano, 80 anos

No ensejo do 80.º aniversário de independência do Líbano, vale a pena conhecer um pouco mais da história deste país. O que hoje é o Líbano, há 5 mil anos, foi Fenícia. A civilização nasceu e tomou corpo no litoral do Líbano e do seu cais zarparam os destemidos nautas fenícios, levando os princípios da navegação a todos os recantos do mundo daquela época. Em suas viagens pelo Mediterrâneo, fundaram várias colônias importantes, como Cartago, Cádiz, Marselha, Malta, Sicília, Sardenha e Córsega. Por suas montanhas andou Noé. Ali está Biblos, a cidade habitada mais antiga do mundo. Ali se descobriram a púrpura, os princípios da física nuclear, o cimento, o cobre amarelo, a fabricação do vidro transparente, a Estrela Polar, as ciências médicas. Estabeleceram o relacionamento entre os povos. Eram o eixo mundial do comércio.

Audazes viajantes, os fenícios dobraram o cabo da Boa Esperança, circunavegando a África séculos antes da Era Cristã, e chegaram à América 2 mil anos antes de Colombo e, ao Brasil, muito antes de Cabral (conforme inscrições na Pedra da Gávea e em outros sítios na Paraíba). No entanto, sua maior contribuição para a história da humanidade foi a invenção e propagação do alfabeto e da escrita. Beirute, capital do Líbano, deu luz às letras jurídicas e à Roma, cinco imperadores de origem libanesa. Nesta cidade, fundaram a primeira e maior universidade de Direito do mundo àquela época. Entre seus mestres encontramos dois grandes vultos do Direito Universal, os gênios fenícios Ulpiano e Papiano. Daí o apelido dado a Beirute de Mãe das Leis.

Em 1516, os turcos incorporam o país ao Império Otomano. Séculos mais tarde, derrotada na 1.ª Guerra Mundial (1914-1918), a Turquia perdeu as colônias. Em 1920, é declarado o Estado do Grande Líbano, sob o domínio da França, tornando-se, em 1926, a República do Líbano. A declaração da independência do Líbano se concretizou em 22 de novembro de 1943.

País dos cedros imponentes, característica de sua bandeira, contados em verso e prosa nas páginas do Antigo Testamento, o Líbano foi o último reduto de liberdade do Oriente Médio, um dos pontos altos da cultura universal.

Este Líbano, que inundou a alma humana com o aroma da bondade na poesia imortal de Gibran Khalil Gibran; este Líbano, que deu tanto ao mundo, completa hoje 80 anos de independência.

Por solicitação da Associação Cultural Brasil-Líbano, o Congresso Nacional decretou e o governo federal sancionou a Lei n.º 12.268, de 21/6/2010, instituindo a data nacional do Líbano (22 de novembro) como o Dia da Comunidade Libanesa no Brasil. A data é de grande relevância para a comunidade, pois o Brasil é o país que abriga o maior número de libaneses e descendentes no mundo (aproximadamente 8 milhões), que com muito orgulho fazem parte da história da maior metrópole da América do Sul.

É PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL BRASIL-LÍBANO – SÃO PAULO. E-MAIL: BRASIL.LIBANO@GMAIL.COM