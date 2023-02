Lula nos Estados Unidos

Durante algum tempo se apregoou o legado positivo do presidente Lula na política externa e na projeção internacional do Brasil. Citavam-se como exemplos disso o Brics – sobre o qual a influência de Lula foi pífia –, a Copa do Mundo e a Olimpíada, a abertura de novas embaixadas, além da admissão de um número maior de diplomatas no concurso do Instituto Rio Branco, sob a alegação de expandir políticas de inclusão dos mais variados segmentos da sociedade. Por um tempo, até as eleições do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) e do diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) foram celebradas como méritos dos tempos lulistas. Para culminar o desvario, o assento permanente do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas foi mais uma das repetições bizantinas constantes do período petista. Esse ativismo brasileiro no cenário internacional até foi bem recebido inicialmente em alguns círculos internacionais, porque se esperava, há décadas, que o Brasil deixasse de comportar-se como um anão diplomático. Mas palavras não foram seguidas por ações.

O fato é que, passados alguns anos desse período, seguidos da desastrosa atuação do governo Dilma, da instabilidade do governo Temer e da política externa errática e ideologicamente baseada de Bolsonaro, vemos Lula retornar à Presidência da República com uma agenda repetida, desatualizada e distante da nova realidade global.

A visita de Lula a Joe Biden evidenciou uma perspectiva ultrapassada. A grande temática foram dois assuntos relevantes – democracia e meio ambiente –, porém não os mais prementes. Afinal, a democracia nos dois países está consolidada, apesar dos atos imperdoáveis de vandalismo ocorridos em Washington, DC, e em Brasília. E a questão ambiental enfrenta uma dúvida fundamental: o quanto os países desenvolvidos estão dispostos a pagar pela poluição acumulada na atmosfera desde a Revolução Industrial e o quanto as medidas propostas reduzirão as possibilidades de desenvolvimento econômico das potências menos desenvolvidas.

No comunicado conjunto por ocasião do encontro entre os presidentes Lula e Biden afirmou-se, entre outras coisas: “Os dois líderes expressaram a intenção de trabalhar juntos para uma reforma significativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas, como a expansão do órgão para incluir assentos permanentes para países na África e na América Latina e Caribe, de modo a torná-lo mais representativo dos membros da ONU e aperfeiçoar sua capacidade de responder mais efetivamente às questões mais prementes relacionadas à paz e à segurança globais”. Tem-se a impressão de que nada mudou, efetivamente, nos objetivos do governo Lula atual quanto às novas realidades do século 21, em que estruturas como o próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas geram dúvidas quanto à sua sustentabilidade.

Repetem-se as apostas erradas: persistimos no equívoco do Mercosul como mercado comum – ao invés de transformá-lo numa área de livre-comércio –, no apoio à ditadura cubana e ao bolivarianismo venezuelano, na retomada dos empréstimos internacionais do BNDES e numa suposta liderança do Brasil na questão da paz na Ucrânia – semelhante àquilo que Lula quis fazer quanto ao processo de nuclearização militar do Irã no passado.

A falta de novas ideias e de compreensão do cenário mundial atual e futuro preocupa. O governo confunde política externa com política partidária. Em nenhum momento, definem-se quais são efetivamente os interesses nacionais e estratégias do Brasil. No xadrez global, espaço é conquistado com inteligência e método.

A pandemia de covid-19 prefaciou o início do século asiático. A guerra na Ucrânia pôs em dúvida a capacidade do Ocidente de frear um gigante militar como a Rússia. As sanções impostas têm tido resultados pífios. Para piorar, há um reavivamento na disputa realista da guerra fria entre os Estados Unidos e a China, o colapso do Direito Internacional, o enfraquecimento da relevância da União Europeia, além do engajamento exclusivo dos Estados Unidos para restaurar um cenário equivocado de guerra fria. É preciso realinhar perspectivas, táticas e alianças, com inovação e criatividade.

O encontro entre Lula e Biden deu a impressão de ser mais uma discussão para o concurso de Miss Universo do que uma reunião de estadistas efetivamente preocupados com uma ordem global complexa, repleta de desafios e que precisa, imediatamente, preparar-se para aumentar produtividade, melhorar a qualidade de vida global e assegurar um futuro melhor às novas gerações, além de criar empregos de qualidade.

O que o Brasil pretende oferecer ao mundo como potência global? É essencial ao atual governo saber o que pretende realizar para, na visita à China, aproveitar-se desta oportunidade única para construir algo efetivo e substancial, e não desperdiçar tempo, afinal tempo é dinheiro. O cenário global presume conviver com simpatias e antipatias. O Brasil precisa de sócios efetivos, não de amigos.

*

PROFESSOR VISITANTE NA CHINA FOREIGN AFFAIRS UNIVERSITY, É SENIOR FELLOW NA OCP POLICY CENTER