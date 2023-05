‘Make love, not war’

A imprensa deu destaque ao fato de que a Índia irá ultrapassar, ou está ultrapassando, a China como o país mais populoso do mundo. A Índia é considerada a quinta maior economia global, com 1,4 bilhão de habitantes, e entre seus maiores desafios está o de como dar uma boa condição de vida à sua população crescente, um país com vários idiomas, diversidade étnica e bolsões de pobreza. Sua população, majoritariamente jovem, potencializa um ganho demográfico, mas para que isso se torne realmente um ativo os indianos precisarão criar oportunidades para estes 20 milhões de jovens em busca do mercado de trabalho. Do seu total, 55% têm idade entre 15 anos e 45 anos, enquanto na China o número de mortos já supera o de nascimentos, muito embora o país tenha flexibilizado a política de filho único.

Interessante registrar os dez países mais populosos do mundo, segundo dados de 2022: Índia, China, EUA, Indonésia, Paquistão, Brasil, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México. Pesquisadores indicam que o pico populacional foi atingido em 2004.

O decréscimo acontecerá por causa da queda da taxa de fertilidade mundial. O número médio de filhos por mulher, que era de 2,37 em 2017, poderá não superar 1,60 em 2100. Sobre esse decréscimo populacional, algumas informações:

• o Brasil está entre as 23 nações cuja população poderá diminuir para menos da metade;

• o mesmo poderá acontecer com a Espanha, caindo de 46 milhões para a metade disso;

• a Itália, de 61 milhões para 31 milhões (pela primeira vez desde a unificação, em 1861, o país teve a menor taxa de natalidade);

• o Japão, de 128 milhões para 60 milhões;

• França e Alemanha criaram políticas de incentivo à natalidade;

• e Portugal também tem projeções de queda de sua população.

Assim, o perfil populacional nos anos à frente indica sensíveis alterações, modificando o equilíbrio de forças e com forte impacto na geopolítica mundial. Hoje estamos vivendo uma bipolaridade na disputa pela hegemonia mundial, mas parece que caminhamos inexoravelmente para a multipolaridade.

Assim, temos um cenário nada animador pela frente, pois as potências ocidentais, direta ou indiretamente ligadas ao conflito entre Ucrânia e Rússia, destinam cada vez maiores recursos, com seus gastos militares, para apoiar alianças que entendem ser necessárias aos seus interesses geopolíticos.

Portanto, ao invés de estimularem a paz, o maior entendimento e a cooperação entre os países, gastam enormes recursos com conflitos externos.

Infelizmente, estamos registrando vidas preciosas sendo perdidas, deslocamentos populacionais acontecendo de maneira exponencial, com um aumento da pobreza e da desigualdade.

Obra dos artistas britânicos Bob e Roberta Smith - 1997

Este quadro me fez lembrar da canção de John Lennon em parceria com Yoko Ono Make love, not war, durante a Guerra do Vietnã, nos anos 70, que tornou-se um mantra dos estudantes norte-americanos que foram às ruas protestar contra a participação dos EUA no conflito na Ásia, e foram bem-sucedidos.

O presidente Lula vem insistindo em que é preciso que todos, direta ou indiretamente envolvidos na guerra na Ucrânia, se disponham a negociar um acordo de paz nos países em conflito. Sugiro que tenham como slogan Mais amor e menos guerra, pois não é somente neste conflito que o amor está faltando. Precisamos superar o ódio e a desigualdade, termos mais amor pelo próximo, com mais diálogo e cooperação.

*

ECONOMISTA, É CONSELHEIRO EMÉRITO DO CENTRO BRASILEIRO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (CEBRI) E DO CONSELHO EMPRESARIAL DA AMÉRICA LATINA (CEAL)