Em 2023, pela primeira vez, o termo crise humanitária foi usado para descrever a situação que acomete pacientes em diálise no SUS, com dificuldade no acesso adequado ao tratamento, enfrentando desassistência e falta de vagas na rede pública. O setor sofre com uma defasagem de financiamento que vem sendo estabelecida, e amplificada, ao longo de décadas de descaso em que estivemos à mercê de políticas de saúde que negligenciaram a gravidade do cenário e concederam poucos reajustes no valor pago à diálise pelo SUS, insuficientes para fazer frente à escalada inflacionária de custos no setor.

Após pressão da Sociedade Brasileira de Nefrologia, de associações de pacientes renais e clínicas de diálise, da imprensa e da recém-criada Frente Parlamentar da Nefrologia, o governo concedeu um reajuste em 2023. Entretanto, o valor foi considerado insuficiente e contemplou apenas a modalidade terapêutica da hemodiálise – sem o estabelecimento de uma linha de cuidado integral ao paciente com doença renal no SUS, que inclua prevenção e outras formas de tratamento, como o transplante e a diálise peritoneal. O novo valor foi para R$ 240 por sessão, inferior ao custo médio estimado por sessão, de R$ 302. Enquanto alguns Estados discutem programas de cofinanciamento da terapia renal substitutiva, essa iniciativa se mostra ainda limitada e incapaz de resolver a crise nacional.

Apesar do panorama desafiador, várias ações podem ser realizadas no nível individual em nossa comunidade, principalmente no que tange a esforços de divulgação de uma doença ainda pouco conhecida.

Exames acessíveis e confiáveis estão disponíveis no Brasil, inclusive na rede pública de saúde. O exame simples de urina e a dosagem da creatinina no sangue podem detectar a doença mesmo antes de sintomas se manifestarem. A creatinina é uma substância presente no sangue de todo indivíduo, que serve como marcador substituto para avaliar a função renal: caso esteja alta, ou em elevação, o diagnóstico provável é de doença renal. Sua importância está na sua simplicidade de interpretação e, principalmente, na acessibilidade. E é este o tema do Dia Mundial do Rim: Saúde dos Rins e Exame de Creatinina para Todos. Popularizar o exame simples de urina e da creatinina é essencial para melhorar o diagnóstico e, consequentemente, o acesso ao tratamento de pacientes com problemas renais. Pacientes com fatores de risco devem realizar o rastreamento para doença renal crônica; e indivíduos com histórico familiar, idade superior a 60 anos, tabagistas e pessoas com hipertensão arterial, diabetes, obesidade e doença cardiovascular são aqueles que apresentam maiores riscos.

Todo mês é o mês do rim, mas março é o mês do Dia Mundial do Rim. É o momento de debater a nefrologia e apresentar nossas virtudes, nossos obstáculos, realidades, pautas e demandas. Uma oportunidade de ampliar a conscientização sobre a doença renal crônica, popularizar nossas ferramentas diagnósticas – a creatinina e o exame simples da urina – e expor a crise humanitária que acomete pacientes em diálise no SUS.