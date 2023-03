Medo, raiva, covardia

As imagens mais frequentes da destruição promovida por bolsonaristas em Brasília, no dia 8 de janeiro, são de ataques ao patrimônio público, como o painel de Di Cavalcanti e o relógio de Dom João VI. Mas essa destruição também foi feita de máximas. Por exemplo, aquelas que apareceram em painéis de vidro na fachada do Supremo Tribunal Federal (STF). Ali, havia inscrições como “Feliz é a nação cujo Deus é o senhor”, “A pior destruição é o comunismo”, “De(ixe) em pas (sic) nossas crianças”.

Quem conhece minimamente o discurso bolsonarista sabe que temas como religião, comunismo e “doutrinação ideológica” são prioridades de seus aderentes mais ferrenhos. Sabe também que estes mesmos temas são prioridade porque, conforme aquele discurso, o Brasil (1) careceria da aplicação de preceitos religiosos em diferentes âmbitos sociais, como instituições públicas (daí um ministro do Supremo “terrivelmente evangélico”) e escolas (daí a defesa do ensino religioso).

Haveria também (2) o elevado risco de submissão do País a um regime comunista (risco mais que presente na eleição de Lula), o qual subverteria valores e princípios arraigados na população, entre os quais a liberdade (em sua versão bolsonarista). E (3) a educação das crianças brasileiras também estaria ameaçada pelos opositores (de esquerda) do ex-presidente, vide a “doutrinação ideológica” presente nas escolas.

Por outro lado, fora desse círculo bolsonarista mais febril, quantos realmente acham (1) que um Estado de traços teocráticos seria o caminho para o progresso do País, (2) que Lula implantaria o comunismo no Brasil (o que quer que se entenda por esse comunismo) e (3) que a dita “doutrinação ideológica” figura entre as causas do baixo desempenho das crianças brasileiras em programas de avaliação, como o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), da OCDE? Quantos, fora deste círculo bolsonarista mais febril, votaram em Jair Bolsonaro por causa disso? Provavelmente, pouquíssimos.

Provavelmente pouquíssimos porque, em suma, as razões acima não são objetivamente críveis, seja (1) à luz da laicidade do Estado brasileiro e da liberdade constitucional de consciência, crença e culto; seja (2) diante do cenário político-econômico mundial deste século; seja, ainda, (3) diante dos planos, metodologias e avaliações de ensino (básico) internacionalmente reconhecidos, que desconsideram o tema da “doutrinação ideológica” entre seus itens e indicadores relevantes.

Será, então, que as pessoas que veem o comunismo, a falta de Deus nas instituições ou a “doutrinação ideológica” como males primeiros do País têm realmente nesses “males” a única causa dos seus comportamentos políticos mais heterodoxos (despropositados, vulgares, violentos)? Talvez algo além do risco do comunismo, da “doutrinação ideológica” ou da ausência de Deus na sociedade tenha motivado os que escreveram as referidas máximas nos vidros do STF e vandalizaram a Praça dos Três Poderes.

Talvez, pairando sobre estas e outras máximas e ações desses bolsonaristas – majoritariamente, pelo que se sabe e se viu em 8 de janeiro, adultos brancos e de classe média ou alta – esteja o medo, especificamente o medo de terem perdido certo controle (que detinham) sobre o futuro.

Esse medo parece estar presente, por exemplo, em críticas à “doutrinação ideológica” e em algumas defesas do homeschooling. Não haveria, em alguns desses casos, o medo dos efeitos da socialização das crianças, isto é, da perda (ainda maior) do controle sobre a mentalidade e os comportamentos delas na medida em que sejam expostas às diferentes visões de mundo – de orientação política, sexual, familiar, religiosa – hoje presentes na sociedade (que a escola tem o dever de expor)? Do mesmo modo, a crítica à “ideologia de gênero” proviria do medo da perda (ainda maior) do controle sobre o atual “modelo” de família e sociedade.

E a oposição bolsonarista mais radical ao feminismo? Também aí se faria presente, em alguma medida, o medo do protagonismo da mulher – outrora simplesmente “bela, recatada e do lar” – na gestão da própria vida, da família, nas decisões políticas ou no mercado de trabalho.

O mesmo pode ser dito sobre a perspectiva de ambientes sociais (aeroportos, shoppings) integrados por pessoas que antes não os compartilhavam, ou de faculdades de ponta, elites políticas e empresariais compostas por pessoas negras. Nada indica que esse horizonte igualitário seja uma meta de todos os brasileiros, que encontraria consenso em afirmações superficiais do tipo “sou daltônico: todos têm a mesma cor” (Bolsonaro, 20/11/2020).

Por fim, também derivariam deste medo da perda de controle sobre o futuro a irracionalidade e a raiva decantadas por muitos bolsonaristas em tantas manifestações na internet e presenciais. Raiva que não raramente se traduz em violência gratuita, como nas agressões recorde a jornalistas da mídia profissional. “Filha do medo, a raiva é mãe da covardia” (Chico Buarque, As caravanas).

*

DOUTOR EM DIREITO PELA USP E PELA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, INTEGRANTE DO INSTITUTO NORBERTO BOBBIO, É PROFESSOR DA FADI E FACAMP