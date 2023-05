Meio milhão de médicos, e ainda faltam profissionais em regiões remotas

O Ministério da Educação (MEC) publicou em 6 de abril uma portaria que autoriza a abertura de novos cursos de Medicina no País, mediante chamamento público, reservado a regiões que apresentarem necessidade ou carência desses profissionais. E faltam médicos em muitas partes do Brasil, apesar de recente estudo feito pela Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) e Associação Médica Brasileira (AMB) – Demografia Médica Brasileira 2023 (*) – apontar que superamos a marca de meio milhão médicos em nosso país. Atualmente, temos 562.229 profissionais inscritos nos 27 Conselhos Regionais de Medicina.

Para nós, que atuamos como médicos num grande centro de referência em São Paulo e na região amazônica, com a ONG Zoé, especificamente no Pará, o Estado brasileiro com menor média de médicos para cada mil habitantes, a questão que o atual governo tenta enfrentar com esta nova medida é uma reflexão diária. Num país com as dimensões territoriais do Brasil, as demandas não são uniformes e há áreas onde as necessidades são mais alarmantes. Na região amazônica, que conhecemos de perto, pela atuação de nossa ONG, além da falta de médicos, as distâncias são enormes e a locomoção e o transporte, extremamente difíceis. Muitas pessoas com problemas de saúde têm de se deslocar por via fluvial e viajar horas ou mesmo dias para encontrar um centro com mínimas condições de atendimento.

É evidente, também, a dificuldade que há de fixar os médicos em regiões remotas do Brasil, em razão da falta de condições mínimas de trabalho ou mesmo relacionadas à vida familiar. O médico, ao avaliar a possibilidade de atuar em locais remotos, esbarra, por exemplo, em questões como a falta de estrutura de ensino para os filhos. Portanto, é preciso pensar em estratégias de planos de carreira para os profissionais que se dispõem a trabalhar nessas localidades. Talvez oferecer a possibilidade de migrar para centros maiores no decorrer do tempo.

Este cenário, com o qual lidamos em nosso trabalho no Pará, está muito bem demonstrado no estudo da FMUSP e da AMB. A progressão que nos fez chegar a mais de meio milhão de médicos relaciona-se à aceleração observada no período de 1970 a 2020, quando o crescimento foi superior a 1.100%. Nesse mesmo intervalo de tempo, a população do Brasil passou de 94 milhões para 210 milhões, um aumento de 222%. Ou seja, nestes 50 anos o número de médicos cresceu cerca de quatro vezes em relação ao de habitantes. Isso ocorreu mais pronunciadamente nos primeiros 20 anos deste século, quando o número desses profissionais mais que dobrou. Entre 2020 e 2022, o incremento foi de 8,6%, um crescimento cinco vezes maior do que o aumento populacional do período, que foi de 1,6%.

A título de comparação, uma vez que a Organização Mundial da Saúde (OMS) não estipula a melhor razão entre número de médicos por mil habitantes, países desenvolvidos como os Estados Unidos, Canadá e Reino Unido têm essa relação na ordem de 2,6, 2,7 e 2,8, respectivamente. Esse índice no Brasil é de 2,6. Nossos números, no entanto, não refletem progresso do acesso e da qualidade da saúde oferecida no País. E por quê?

Precisamos considerar a qualidade do ensino médico e a distribuição de médicos pelas diversas regiões do nosso país. Atualmente, o Brasil tem 388 cursos de Medicina, atrás apenas da Índia, que conta com 648 escolas (54% públicas). Nos Estados Unidos existem 155, menos da metade do que temos no Brasil. Além disso, nossas instalações, hospitais-escola e formação acadêmica dos docentes estão muito aquém do necessário para resultar em boa formação dos profissionais. Ademais, a expansão do número de novos médicos tornou insuficiente a quantidade de vagas nas residências das especialidades, fator essencial na formação de qualidade. Em relação à distribuição de médicos no País, há grande discrepância na concentração entre os Estados e entre as capitais e regiões do interior. Assim, enquanto no Estado do Rio de Janeiro a razão é de 3,77 médicos por mil habitantes, em São Paulo é de 3,50 e no Pará, de apenas 1,18. Tal desproporção também pode ser observada numa análise comparativa entre as capitais: enquanto Vitória (ES) tem 14,49, essa taxa cai para 2,12 em Macapá (AP).

Enquanto não se implementam políticas públicas eficientes para solucionar este cenário complexo, as populações das regiões remotas ficam, muitas vezes, desassistidas em termos de saúde. A Amazônia é um dos exemplos da gravidade da falta de assistência médica no País. Nós, da ONG Zoé, somos uma das organizações da sociedade civil que atuam na região com o objetivo de amenizar o sofrimento dessa população. A cada expedição de saúde que realizamos na região – já foram 16 –, acumulamos experiência e conhecimento. Nossa forma de atendimento inclui a via fluvial associada a instalações em terra para onde podem convergir casos de maior complexidade. Atuamos em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), que coordena o barco-hospital Abaré, com o Hospital Municipal de Belterra (HMB) e a prefeitura local.

Sem dúvida, fomentar a criação de escolas de Medicina onde há falta de médicos é louvável, além de mostrar que o governo está prestando atenção a esse problema. Mas, certamente, somente essa medida não será suficiente. Ela precisa vir acompanhada de outras ações com foco na complexidade de todo o cenário, de maneira a fixar os médicos em suas respectivas regiões. Paralelamente, continua sendo importante a abertura de escolas médicas de elevado nível com condições de gerar médicos com alta qualidade assistencial e acadêmica também nos grandes centros do País.

(*) Scheffer, M. et al. Demografia Médica no Brasil 2023. São Paulo, SP: FMUSP, AMB, 2023. 344 p. ISBN: 978-65-00-60986-8

FUNDADOR DA ONG ZOÉ, É DOCENTE DO INSTITUTO SÍRIO-LIBANÊS DE ENSINO E PESQUISA