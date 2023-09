Meritocracia no serviço público – o que diz a ciência?

A discussão sobre o modelo meritocrático no serviço público brasileiro tem sido um tema recorrente nas últimas décadas. Recentemente, essa discussão ganhou destaque com a regulamentação dos concursos públicos no âmbito federal. Os defensores do Estado forte argumentam que a meritocracia é essencial para garantir a isonomia e evitar favorecimentos, enquanto os privatistas afirmam que esse modelo retira os incentivos dos profissionais. Essa discussão não é exclusiva do Brasil e tem sido amplamente debatida em todo o mundo.

Um grupo de pesquisadores de diferentes países, incluindo EUA, Japão, Coreia e Brasil, analisou mais de mil artigos sobre o tema para investigar os impactos do modelo meritocrático nos últimos 30 anos. Após uma análise aprofundada dos principais cem estudos, chegou-se a uma conclusão convergente: a meritocracia no serviço público é importante. O resultado dessa pesquisa foi recentemente publicado na revista Public Administration sob o título O que as evidências nos dizem sobre a meritocracia e o desempenho nos governos? (no original, What does the evidence tell us about merit principles and government performance?).

Os estudos analisados foram publicados entre 1991 e 2022 e abrangem diversas disciplinas, como ciências sociais, comportamentais, administração pública e justiça criminal. Foram examinados mais de 150 governos ao redor do mundo.

Os resultados mostram que o modelo meritocrático, focado em recrutamento e promoção baseados em mérito, está positivamente relacionado ao desempenho do governo, à qualidade dos serviços prestados e à motivação dos funcionários. Esses princípios também estão consistentemente associados negativamente à corrupção. Ou seja, quanto mais meritocracia, menor a corrupção. Além disso, a imparcialidade e a profissionalização do governo também têm uma relação positiva com o desempenho governamental e a confiança do público.

No entanto, os resultados também apontam algumas relações contraditórias. Por exemplo, a segurança no emprego mostrou uma relação negativa inesperada com a motivação do serviço público em alguns estudos.

A politização do governo nas decisões e ações governamentais teve efeitos diversos. Em alguns casos, essa politização foi associada a resultados negativos no desempenho do governo, o que pode indicar uma maior interferência política que comprometeu a eficiência ou a qualidade das políticas e serviços públicos. Em outros casos, a politização do governo mostrou relações positivas com atitudes pró-inovação. Isso significa que, em determinadas situações, a influência política pode ter estimulado a busca por soluções inovadoras, fomentando o desenvolvimento e a implementação de ideias criativas para enfrentar desafios e promover avanços nas políticas públicas. Em resumo, a politização do governo pode ter consequências diferentes, podendo tanto afetar negativamente o desempenho governamental quanto promover uma atitude pró-inovação, dependendo do contexto e da maneira como é gerenciada.

A conclusão geral é de que o modelo meritocrático impacta significativamente o desempenho governamental, respaldando teorias de mérito, teoria principal-agente e qualidade de governo. Essas descobertas têm implicações importantes para as políticas públicas, destacando a necessidade de equilibrar competência neutra e competência responsiva. O estudo também levanta questões sobre determinadas políticas, como a implementação do Schedule F nos EUA, e sugere a busca por reformas institucionais e melhores práticas no serviço público.

Em suma, a meritocracia desempenha um papel fundamental no desempenho governamental, e as conclusões deste estudo podem auxiliar os formuladores de políticas na tomada de decisões informadas para melhorar a eficiência e a eficácia do governo.

PESQUISADOR EM GESTÃO PÚBLICA, MEMBRO DO CONSELHO DO INSTITUTO REPÚBLICA.ORG, É UM DOS AUTORES DO ESTUDO WHAT DOES THE EVIDENCE TELL US ABOUT MERIT PRINCIPLES AND GOVERNMENT PERFORMANCE?