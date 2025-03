Opinião | Motoapp: regular, e não proibir

São Paulo não tem trânsito eficiente, muito menos amigável. Também não tem transporte suficiente para atender adequadamente à demanda, especialmente nas periferias, aquela que mais precisa de transporte público.

O município de São Paulo sempre despontou como fonte de inovação em políticas de mobilidade. Agora, resolveu andar na contramão da lei e das evidências.

Há dois anos, a municipalidade publicou decreto suspendendo temporariamente o transporte individual de passageiros em motos por aplicativo. Desafiou a lei alegando que precisava realizar mais estudos. Passado esse tempo, o máximo que conseguiu produzir foi um relatório cuja conclusão final é que viagens em motocicleta ensejam riscos!

Não foi feita uma pesquisa comparativa com outros municípios. Não se demonstrou por que viagens intermediadas por aplicativos são mais perigosas do que caronas diárias em motocicletas.

Não se comparou os riscos de viagens de entregadores de encomendas e de transporte de passageiros. Não se fez análise de impacto regulatório, nem análise de custo-benefício. Tampouco se regulou a atividade. Simplesmente se pretendeu proibir que aplicativos ofereçam tais viagens sob a alegação que, do contrário, haveria uma “carnificina”.

A motivação declarada pela municipalidade é absolutamente inconsistente. Alega-se que a atividade seria temerária, fomentando mortes e acidentes. Sem nenhum estudo. E contra as evidências colhidas onde já opera o serviço, como demonstram as estatísticas.

A pretensão afronta a lei e vai contra o interesse público. Municípios não têm competência para proibir transporte individual por motocicletas e muito menos a intermediação por aplicativos. Compete à União legislar sobre trânsito, transporte e mobilidade (Constituição, art. 21, IX e XI).

A Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana (n.º 12.587/12) separa transporte público (ônibus, táxi) do transporte remunerado privado individual de passageiros, que é expressamente admitido independentemente do veículo. Já a Lei n.º 13.640/18 delimita os limites do poder regulatório do município, o que torna qualquer outra exigência ilícita e, tacitamente, veda a proibição de algum destes modais de transporte individual. Fosse pouco, a Lei de Liberdade Econômica (Lei n.º 13.874/19) determina ser abuso regulatório impedir o exercício de atividade econômica sem fundamento necessário e suficiente.

No último ano, 483 pessoas morreram em sinistros envolvendo motocicletas na capital paulista, algo lamentável. Mas atribuir isso ao transporte individual por aplicativo é contornar a verdade. Não há estatística oficial atribuindo uma fração destas motes a aplicativos. É contrafactual pretender atribuir esse aumento aos condutores que utilizam apps. Em todo o País, eles representam 2,3% do total da frota. São 800 mil trabalhadores para um contingente de 34,2 milhões de motos.

Um dos aplicativos disponíveis já intermediou um bilhão de corridas nessa modalidade. Apurou índice de acidentes ou incidentes de 0,0003% de todos os deslocamentos realizados pelas motocicletas. Na cidade de São Paulo, em duas semanas de operação, registrou 500 mil viagens, dois acidentes e zero morte.

O serviço de motoapp oferecido em cidades como o Rio de Janeiro e outras 24 capitais de Estados brasileiros mostram as estatísticas, não elevou o número de sinistros. O que se verifica em municípios em que o serviço é admitido, é que motociclistas profissionais, que já usam a moto para entregas, migram para este serviço em tempo parcial ou sazonalmente.

Mas o pior efeito dessa cruzada contra o motoapp é a desconsideração do interesse do cidadão paulistano. Esse modal de transporte é muito útil e empregado na primeira ou última milha de uma viagem. É utilizado por pessoas de sua casa, especialmente em comunidades mais periféricas, até a conexão com o modal de transporte radial (ônibus, trem, metrô). Na periferia dos grandes centros, substitui as viagens a pé. Para as mulheres é alternativa para trajetos nos quais são expostas à violência, pois os motoristas passam por crivo e controle rigorosos.

Proibir uma atividade que já existe há anos em mais de 3.300 das 5.571 cidades brasileiras baseado em raciocínios intuitivos ou alegações genéricas tangencia a inconsequência. Andar de moto é perigoso? Sim. Vamos proibir as motocicletas? Não. A circulação de motos no País desde há muito foi regulamentada, e cabe aos agentes públicos fiscalizá-la e executar boas políticas de educação de trânsito. Vale o mesmo para o transporte individual de passageiros por motoapp. A lei nacional já determinou que é proibido proibir. Cabe aos municípios regular. Sem abuso, com motivação e ponderação. E sem bravatas.