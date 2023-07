Mudanças climáticas e defesa nacional

A Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, publicada em outubro do ano passado, descreve as mudanças climáticas como o “desafio existencial do nosso tempo”. Para o Brasil, a temática ganha maior relevância pelo fato de, pela primeira vez na História, o País ocupar lugar central num tema de segurança internacional. Diferentemente de outros eventos anteriores (as grandes guerras mundiais, a ameaça nuclear e a “guerra ao terror”), nos quais estávamos sempre na periferia, somos agora chamados ao centro deste debate e, portanto, a questão se torna para nós estratégica.

Comumente, discute-se o tema a partir das consequências do aumento médio das temperaturas: eventos climáticos extremos, mudança nos regimes das chuvas, elevação dos níveis do mar e derretimento de calotas polares, etc. Entretanto, do ponto de vista da defesa nacional as preocupações não estão ligadas necessariamente às consequências diretas do aquecimento global, mas aos efeitos indiretos, que potencializam ameaças preexistentes.

Nesse sentido, as mudanças climáticas devem ser analisadas a partir de diferentes perspectivas, que dizem respeito a questões diversas – desde as relações de poder em cenários de escassez e de disputas por recursos naturais até a degradação socioambiental em espaços vulneráveis (escassez alimentar e hídrica, deslocamentos, etc.) – e que tendem a ser geradoras de conflitos e de violência social. Assim, do ponto de vista das preocupações de defesa, pode-se afirmar que a questão envolve quatro dimensões: ecológica, securitária, geopolítica e operacional.

A primeira dimensão (ecológica) envolve cuidados com a preservação e a proteção do meio ambiente, que se devem materializar por meio de diretrizes e ações mais sustentáveis. Nesse sentido, é importante ressaltar que as Forças Armadas brasileiras têm uma longa tradição de preocupação com o meio ambiente. Há documentos do início do século 20 que já registram a preocupação dos militares com a gestão “sustentável” de seus campos de instrução, com recomendações sobre replantio e matas ciliares. Trata-se de longo trajeto de aprendizagem ambiental e de adoção de práticas sustentáveis. Esse processo envolve a criação de estruturas voltadas ao tema, como, por exemplo, a criação, em 2013, da Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA) no Departamento de Engenharia e Construção (DEC), que tem a incumbência de realizar a gestão de meio ambiente no âmbito do Exército Brasileiro.

A segunda dimensão refere-se às questões securitárias, ou seja, a um conjunto de desafios que advêm de vulnerabilidades socioambientais, agravadas pelas mudanças climáticas. São exemplos desses desafios: o combate às queimadas e aos crimes ambientais, o apoio à Defesa Civil em caso de desastres naturais, atividades relacionadas ao controle de migrantes e deslocados, etc. Essa dimensão sugere que as Forças Armadas adquiram capacidades relacionadas a atividades de apoio à segurança que tendem a ser cada vez mais demandadas.

A terceira dimensão diz respeito às questões geopolíticas. Envolve a disputa e a proteção de ativos estratégicos num cenário de escassez de recursos naturais. Refere-se, portanto, ao sentido instrumental do tema como elemento de competição entre nações soberanas. Essa dimensão tende a ganhar mais relevância quando se considera o fato de que as metas traçadas pelos Estados nacionais não estão sendo cumpridas e que os cenários de mudanças climáticas devem se agravar ainda mais. Na ausência de um organismo global com legitimidade e instrumentos coercitivos para estabelecer a lei e a ordem entre as nações, a tendência é a do aumento da conflitividade entre países, marcados por pressão internacional e narrativas protecionistas.

Tal cenário sugere, em primeiro lugar, compreender o fenômeno e entender a complexidade do tema, buscando comunicar a preocupação com ele tanto em relação ao combate às causas do problema quanto em relação à manutenção da gestão soberana dos territórios nacionais. Em tal contexto, deve-se buscar a racionalidade política, evitando ambos os extremos – o da ingenuidade geopolítica ou o da insensibilidade socioambiental.

Por fim, a dimensão operacional envolve a adaptação das estruturas militares às necessidades advindas das mudanças climáticas e que devem demandar novas capacidades. O emprego das Forças Armadas em novos ambientes operacionais, como o descongelamento do Ártico, por exemplo, já tem despertado interesse militar e já figura em documentos de muitas potências. No caso do Brasil, a mudança nos níveis dos rios (especialmente na Amazônia, em virtude de alterações pluviométricas) e suas implicações sobre as operações militares demandarão maior atenção.

O fato é que, pela primeira vez na História, o Brasil ocupa lugar central nos debates emergentes de segurança internacional. Caberá à sociedade brasileira e ao seu governo estarem preparados para enfrentar este que parece ser o “desafio existencial do nosso tempo”. Afinal, defesa nacional não se improvisa.

É COORDENADOR DO NÚCLEO DE ESTUDOS PROSPECTIVOS (NEP) DO CENTRO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS DO EXÉRCITO (CEEEX)