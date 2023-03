Mudanças na política de defesa do Japão

Em dezembro do ano passado, o governo japonês divulgou três importantes documentos de defesa: a Estratégia de Segurança Nacional, a Estratégia de Defesa Nacional e o Programa de Fortalecimento de Defesa. Alguns meses antes, em julho, o Ministério da Defesa daquele país já havia divulgado seu Livro Branco de Defesa.

Em conjunto, os quatro documentos indicam uma grande alteração na política de defesa japonesa, uma verdadeira guinada rumo à modernização de seus meios militares e à adoção de sistemas e materiais de emprego militar que dotem as forças de autodefesa do país de capacidades ofensivas.

Ao justificar as alterações, os estrategistas japoneses identificam mudanças profundas no ambiente de segurança internacional. Os documentos indicam que o mundo enfrenta uma era de crises, uma fase de competição interestatal nos campos político, econômico e militar. Isso seria especialmente notável na região do Indo-Pacífico, região onde a China estaria forçando mudanças no status quo regional pela força. A análise japonesa não se restringe a citar os chineses, apontando também para russos e norte-coreanos como desestabilizadores da ordem internacional, especialmente no Indo-Pacífico.

Prosseguindo na análise do ambiente, os japoneses dizem que os rápidos avanços da ciência e da tecnologia estão mudando fundamentalmente o paradigma da segurança. Os países estão se esforçando para desenvolver tecnologias de ponta que têm o potencial de alterar o caráter da guerra. A China, em particular, vem promovendo uma acelerada inovação tecnológica e sua aplicação para fins militares se apresenta sob o nome de “estratégia de integração militar-civil”. Outro aspecto destacado é o da aceleração do desenvolvimento das capacidades militares com base em sistemas e equipamentos não tripulados, dotados de inteligência artificial. Tudo isso resulta em mudanças fundamentais na forma como os exércitos estão se organizando, bem como na forma como a guerra é conduzida. Além disso, existem outros desafios à segurança global, como os riscos cibernéticos, a expansão da guerra de informação, incluindo a disseminação de desinformação, e as mudanças climáticas.

As ações da China no entorno do Japão são apresentadas como ameaças crescentes à segurança do país, causa de séria preocupação e o “maior e sem precedentes desafio estratégico para a garantia da paz e da segurança” do país. Tais ações são identificadas como sendo a intensificação das atividades chinesas em toda a região ao redor do Japão, no Mar da China Oriental, particularmente nas áreas ao redor das Ilhas Senkaku, no Mar do Japão e no oeste do Oceano Pacífico, incluindo áreas ao redor das Ilhas Izu e Ogasawara, estendendo-se além da chamada primeira cadeia de ilhas e até a segunda dessas cadeias. Os japoneses identificam ainda o aumento da pressão militar chinesa sobre Taiwan e a consolidação da presença militar desse país no Mar do Sul da China.

Os estrategistas japoneses também demonstram sua preocupação com os mísseis balísticos e armas nucleares da Coreia do Norte. Eles consideram que os vizinhos já têm capacidade para atingir o território japonês com esse tipo de armamento.

A invasão russa à Ucrânia é descrita nos documentos de defesa japoneses como um acontecimento que abalou os alicerces do sistema internacional. Em relação ao Indo-Pacífico, a Rússia estaria modernizando seus equipamentos militares posicionados no extremo Oriente, realizando exercícios militares em larga escala e intensificando sua coordenação e integração militar com a China. Tudo isso é visto com grande preocupação em Tóquio.

Confrontado com todas essas ameaças, o Japão adapta a interpretação do parágrafo 9.º de sua Constituição pacifista, que afirma que o Japão renuncia à guerra ou à ameaça do uso da força como meio de resolver disputas internacionais, para construir capacidades militares ofensivas que se adéquem à realidade estratégica em que o país está inserido neste início de milênio.

Assim, as forças de autodefesa do Japão passarão por uma modernização, com a criação de um Comando Operacional Integrado para as três forças, pelo desenvolvimento de novas capacidades espaciais e cibernéticas e pela aquisição de capacidades de ataque de longo alcance. O Programa de Fortalecimento de Defesa descreve um plano de aquisições de cinco anos, com investimentos de cerca de US$ 315 bilhões entre 2023 e 2027, o que significará que o país dobrará seus investimentos de defesa, tornando-se o terceiro país do mundo em volume de investimentos nessa área.

Após décadas de contenção, nas quais seguiu a política de defesa mais restritiva do mundo, o Japão reage às alterações no ambiente de segurança e implementa mudanças drásticas, ampliando sua autonomia estratégica e sua capacidade de defesa. Certamente, essa guinada na postura estratégica não será bem aceita em Pequim, Moscou ou Pyongyang: mais uma engrenagem a fortalecer o dilema de segurança que se instala no Indo-Pacífico.

