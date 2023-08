Na vanguarda da procrastinação

O transporte coletivo é a espinha dorsal de uma cidade, a mantém funcionando. A cidade de São Paulo, ao longo dos anos, conseguiu implementar o Bilhete Único, o subsídio público, faixas e corredores exclusivos para ônibus, todas excelentes iniciativas. Os problemas, porém, ainda são muitos: a tarifa é cara demais, o subsídio não tem qualquer transparência e a qualidade do serviço ainda é baixa.

O transporte coletivo por ônibus é, também, fonte de poluentes. Evidentemente, um passageiro, sozinho, polui muito menos do que o proprietário de um automóvel. Os ônibus, contudo, são movidos a diesel, e o impacto total das emissões é alto para a cidade.

Para nossa sorte, existem soluções para isso: eletrificar a frota e reduzir os poluentes do ar a zero é uma delas. Ônibus elétricos já estão rodando em várias cidades e seu número só aumenta. São Paulo tem instrumentos para exigir das empresas concessionárias veículos elétricos, ou seja, podemos contribuir para a luta contra a emergência climática, melhorar a saúde coletiva e, quem sabe, avançar também em medidas para melhorar a qualidade do serviço como um todo. São Paulo na vanguarda. Como está indo, então, esse processo?

A cidade já tem uma lei a respeito de mudanças climáticas e, em 2018, a Câmara Municipal aprovou uma outra que prevê, em 20 anos, para o transporte coletivo a redução total de emissões de CO2 de origem fóssil e de 95% de particulado e óxidos de nitrogênio, considerando os níveis de emissão de 2016. Instituiu-se o Comfrota, o comitê gestor do programa de acompanhamento da substituição de frotas por alternativas mais limpas. A eletrificação de ônibus também entrou no Plano de Metas da Prefeitura, com a previsão de substituição de 2.600 ônibus até 2024.

O primeiro calendário de substituição da frota deveria ter sido publicado em janeiro de 2020, mas não há, até hoje, um cronograma definitivo de substituição. Respondendo a um pedido por meio da Lei de Acesso à Informação feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) em 2021, a SPTrans afirmou que, para o período 22-23, deveriam estar na frota ao menos 1.236 veículos elétricos. No final de 2022, publicou uma portaria exigindo que os ônibus que saem da frota sejam substituídos só por elétricos. Em média, saem todos os anos cerca de mil veículos antigos, pois alcançam a idade máxima de dez anos.

Dito isso, dos mais de 12 mil ônibus que compõem a frota, São Paulo tem hoje apenas 201 trólebus e 18 ônibus elétricos a bateria. Tenha em mente o leitor que os 18 a bateria são parte de um projeto-piloto e os trólebus são veículos que já compunham a frota antes do estabelecimento da regra de substituição.

Ou seja, não há qualquer tipo de substituição ocorrendo. O que se tem são apenas promessas públicas feitas pelo prefeito desde o ano passado, que ganham grande destaque na mídia, mas que de fato não se concretizam. Entre elas está um decreto, publicado no final de 2022, prometendo a reserva de parte do orçamento para a compra de ônibus elétricos, mas sem explicar como. Esse dinheiro existe? Como será utilizado? E o subsídio que já existe? Quantos ônibus serão comprados? O que o Comfrota tem feito? São muitas as perguntas, e nenhuma resposta.

Enquanto a Prefeitura embroma a opinião pública, as mudanças climáticas se apresentam cada vez mais violentas; os paulistanos seguem adoecendo, morrendo com problemas respiratórios e pagando caro por um transporte público de baixa qualidade. É essa nossa posição de vanguarda hoje. Qual é o problema, sr. prefeito? Até quando ficaremos reféns dos poluentes, do empresariado e de sua própria reticência?

É ANALISTA DE MOBILIDADE URBANA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC)