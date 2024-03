Foi dessa maneira que procedeu o Supremo Tribunal Federal (STF) em 2001, quando criou o programa de cotas de 20% para negros jornalistas e instalou comissão de avaliação para garantir o cumprimento dos requisitos de cor e raça; e como fizeram a Universidade Zumbi dos Palmares em 2002, a Universidade de Brasília em 2004, todas as universidades públicas e todas as instituições de ensino privadas aderentes ao Prouni, programa federal que tem recorte para cor e raça. Com a aprovação das cotas nos concursos públicos, às universidades se juntaram o serviço público da União, de Estados e municípios.

Assim o fizeram o Ministério Público, a magistratura, a Defensoria Pública, as Forças Armadas, a OAB/SP, as centenas de empresas púbicas e privadas que realizam concurso público ou contratação de estagiários, trainees e profissionais negros. Fazem isso a Prefeitura de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo com cotas e pontuação acrescida para negros nos concursos públicos, e o próprio jornal O Estado de S. Paulo e a Folha de S.Paulo, com seus cursos de qualificação de jovens negros jornalistas. Fazem dessa maneira o Tribunal de Justiça e a Procuradoria-Geral do Estado, com cotas para negros e suas comissões de heteroidentificação.

Assim, onde está o tribunal racial que as forças retrógradas e da intolerância pretendem imputar à Universidade de São Paulo (USP)? Por que um caso pontual eventualmente contestável, que pode ser reavaliado com serenidade e sanado nas vias recursais administrativas internas ou mesmo na Justiça, está sendo orquestrado e manipulado como fundamento e argumento para a destruição e extinção das cotas e suas comissões? Por que está sendo esgrimido e amplificado intensificadamente pelas redações? Por que a hostilização e a mácula à honra da USP, seus professores, alunos e servidores, com a pecha de um tribunal racial? A quem servem e quais seus objetivos?

Não existe tribunal racial na USP. Há mais de 20 anos as cotas e as comissões de avaliação reconhecidas como constitucionais operam dentro da legalidade. Com elas, a USP em sete anos saiu de 2% para quase 40% de alunos negros, enquanto o sistema universitário e o serviço público do País formaram e incluíram quase 1 milhão de jovens negros. Sem qualquer incidente significativo, sem qualquer falha extraordinária. Garantir sua lisura e combater sua fraude são uma obrigação e dever legal. E conduzir um processo de transformação e evolução social do seu tempo é um imperativo ético e cumprimento do atributo da liderança e da responsabilidade com o compromisso acadêmico. Vida longa à Universidade de São Paulo.