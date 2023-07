Nas escadarias do Municipal

O Teatro Municipal de São Paulo faz 112 anos em 12 de setembro deste ano. Para além de ser um cartão-postal e ter reconhecimento pela relevância cultural e artística, suas escadarias na entrada principal tornaram-se em si um espaço de expressão e luta por direitos e igualdade, especialmente para os segmentos mais vulneráveis da sociedade.

Quando pensamos na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo e nos eventos de impacto social que ali ocorreram, podemos correlacionar o espaço ao conceito de lugar de memória, do historiador francês Pierre Nora, para as minorias históricas, como negros e LGBT+.

A escadaria do Teatro Municipal de São Paulo, como espaço físico, testemunhou eventos históricos e desempenhou um papel central na história da cidade e do País, como a fundação do movimento da Frente Negra Brasileira, em 1931, por exemplo, pioneira no ativismo negro no Brasil, e, em 1978, também o ato de fundação do Movimento Negro Unificado (MNU). Assim, o espaço se tornou um ponto de encontro para ativistas e grupos que lutam contra a desigualdade racial, promovendo a valorização da cultura e da história afro-brasileira. Muitas manifestações contra o racismo e em memória de líderes negros importantes, como Zumbi dos Palmares, ocorreram naquele local.

As escadarias também testemunharam momentos cruciais na história das lutas por direitos civis da população LGBT+. Em 1980, saía do Municipal o ato contra a violência policial contra prostitutas e LGBTs, um marco na trajetória do movimento. Ela se tornou um símbolo de apoio à diversidade sexual e de gênero, além de ser um lugar onde as demandas por igualdade e respeito são vocalizadas.

Mais recentemente, em junho deste ano, elas foram palco da luta indígena contra o marco temporal. Com esses atos ocorrendo na escadaria, ela se torna um espaço simbólico onde a luta pelos direitos indígenas foi expressa e onde a memória coletiva desses eventos se cristaliza.

O conceito de lugar de memória é de Pierre Nora, que fez parte da Escola dos Annales e que introduziu o conceito para descrever os locais físicos que se tornaram símbolos de memória coletiva e que representam eventos ou ideias significativas para uma comunidade ou nação. Esses lugares têm um poder simbólico e emocional que transcende sua função original.

Na contemporaneidade cuja ideia de sujeito perpassa a identidade fluida e fragmentada, a exemplo dos estudos do sociólogo britânico-jamaicano Stuart Hall, os lugares de memória ainda adquirem aspectos de refúgio e permanência.

Essa caracterização da escadaria do Teatro Municipal como memória é resultado da ocupação simbólica e física desse local, onde as minorias históricas buscam visibilidade, voz e reconhecimento de suas lutas por direitos e igualdade, contribuindo, assim, para a construção de uma sociedade mais inclusiva e justa.

