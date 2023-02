Negligência e escárnio

A reabertura recente da China desperta expectativas, entre os mais otimistas, de algo parecido com o boom das commodities nos anos 2000. Uma onda de consumo que reverbera na economia mundial – no Brasil em particular, um grande fornecedor de alimentos e minério.

Mas há mais um dado pouco avaliado e que esconde um nicho econômico precioso de que o Brasil também poderia se beneficiar. Até 2019, pré-pandemia, cerca de 150 milhões de chineses faziam turismo pelo mundo anualmente, realizando gastos estimados em US$ 250 bilhões.

Menos de 100 mil destes 150 milhões tinham o Brasil como rota e 71% deles vinham a trabalho. Até o começo do próximo ano teremos ideia mais clara se os números voltarão ao patamar pré-pandemia, mas é certo que há um fluxo reprimido. E como podemos nos beneficiar disso? É difícil.

Imagine que, depois de escalar montanhas de notícias a respeito de desmatamento, dezenas de milhares de assassinatos por ano e muita selvageria política, um turista estrangeiro mantenha o interesse em visitar o Brasil.

Aqui, ele vai encontrar um país de dimensão continental atendido por basicamente três companhias aéreas, nenhuma de baixo custo, a despeito de ser o segundo no mundo em número de pistas de pouso. Se decidir viajar pelo interior, vai descobrir clarões enormes não atendidos por transporte coletivo, além de estradas aos pedaços. Trens inexistem.

Na cidade mais rica do País, São Paulo, ele pode tomar uma facada caminhando no centro histórico sábado à noite. Se quiser comprar uma linha telefônica para facilitar a comunicação, não vai conseguir, por não ter CPF, depois de esperar semanas por uma resposta que não veio da Receita Federal ao pedido de cadastro especial. Também não vai conseguir comprar ingressos adiantados pela internet, pelo mesmo motivo.

De norte a sul, bens históricos e polos turísticos sofrem com má conservação, insegurança, acesso dificultado, falta de saneamento básico – em resumo, tudo o que está nas mãos do poder público está por ser feito.

Quem segura a peteca é a iniciativa privada, pequenas empresas familiares que tocam mais de dois terços de empreendimentos ligados ao turismo, que representa 7% do Produto Interno Bruto (PIB) e, mesmo assim, não é visto como uma indústria capaz de alavancar o desenvolvimento do Brasil.

Em todo o País florescem projetos turísticos ligados à preservação do meio ambiente e criação de rotas turísticas de temáticas religiosas, ecológicas e de cultura alimentar à margem do poder público, que muito ajuda quando não atrapalha.

Parte dessa cultura alimentar poderia estar resguardada por denominações de origem controlada e se tornar instrumento de gastrodiplomacia, que é o uso da gastronomia de um país como soft power (como fazem França, Itália, Coreia do Sul), expandindo o binômio batido de feijoada e caipirinha.

Mas os empreendedores só encontram oposição dos órgãos públicos, os relatos se acumularam nos últimos anos de apreensão e descarte pela vigilância sanitária de queijos artesanais, inclusive que foram premiados em concursos na Europa. As leis e portarias pararam no século passado e no extremo dirigismo.

Dispomos de 7.500 km de litoral, dezenas de biomas e culturas alimentares autônomas, paisagens naturais incríveis, a maior floresta tropical do mundo, cultura musical rica e atrativa, e mesmo assim até 2019 recebemos menos turistas estrangeiros (6,6 milhões) por ano do que o Museu do Louvre, em Paris (7 milhões, e esse número caiu mais de 70% em 2022 sem os chineses).

E os argentinos? Quanta rivalidade nossa alimentada à toa. Não fosse por eles, que respondem por quase 50% do fluxo de turistas estrangeiros no Brasil (2,7 milhões em 2022), seríamos ainda mais uma ilha continental.

Este cipoal de desafios e potenciais incríveis é negligenciado com recorrência pelos órgãos públicos, sobretudo o governo federal, que parece tratar o assunto sempre sob o signo do escárnio. Depois do ministro sanfoneiro, o assunto agora está nas mãos de Daniela do Waguinho, de Belford Roxo (RJ).

*

JORNALISTA E RESTAURATEUR