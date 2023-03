Negligência na saúde, violência crônica contra as minorias

A data que simboliza o Dia Mundial da Não-Violência e Cultura de Paz foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 30 de janeiro de 1948, dia em que o líder pacifista indiano Mahatma Gandhi foi assassinado, mas ainda hoje assistimos à violência contra as minorias marchando sua escalada silenciosa.

Chamo de silenciosa porque, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a violência é caracterizada como uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Nesse sentido, a violência não se trata apenas de agressão física, mas também da relação de abuso de poder, abuso psicológico, abuso sexual ou de qualquer tipo de negligência.

Quando falamos em negligência, as pessoas mais afetadas geralmente são de grupos historicamente oprimidos, como, por exemplo, mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, pessoas com alguma deficiência física ou de classes sociais de menor poder aquisitivo.

Seja por desigualdades socioeconômicas ou por serem minorias étnicas, a verdade é que estar num grupo considerado minoria no Brasil traz uma tremenda desvantagem para essas pessoas, especialmente na área da saúde.

Um dos motivos dessa afirmação é que o racismo e o preconceito em si, comumente vivenciados pelas minorias, geram diversos problemas de saúde. Estudos científicos internacionais apontam que a liberação de hormônios do estresse pode levar a um aumento na pressão arterial, que é uma das principais causas da falência renal, do Acidente Vascular Cerebral (AVC) e da insuficiência cardíaca.

Apesar da maior propensão a diversas doenças e, por isso, uma maior necessidade de cuidado, as minorias, em sua maioria, moram em regiões periféricas e marginalizadas, que têm menos oferta de serviços de saúde e de saneamento.

É comum que existam mais programas e estrutura de saúde em grandes centros urbanos. Mas acredito que uma gestão eficiente de saúde deva levar em consideração as particularidades de cada comunidade e região do País, mas, infelizmente, isso ainda acontece pouco. Vemos diversos casos de negligência e falta de atenção e cuidado a grupos e comunidades específicos, que são resultados de políticas públicas que não vão ao encontro das reais necessidades da população e, principalmente, das minorias.

Mas a negligência não parte apenas das autoridades. Isso é um reflexo de todo o funcionamento da nossa sociedade, inclusive dos profissionais da saúde. Dados do Ministério da Saúde demonstram que uma mulher negra recebe menos tempo de atendimento médico do que uma mulher branca. Enquanto 46,2% das mulheres brancas tiveram acompanhantes no parto, apenas 27% das negras utilizaram esse direito. Também 77,7% das mulheres brancas foram orientadas para a importância do aleitamento materno, e apenas 62,5% das mulheres negras receberam essa informação.

Por mais que hoje a saúde da população negra seja uma pauta amplamente discutida e que em 2006 tenha sido criada uma Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, o racismo estrutural continua muito presente em nossa sociedade e segue trazendo imensa desigualdade para a saúde dessas pessoas.

Outro grupo que tem sua saúde afetada por falta de políticas públicas direcionadas são as pessoas trans. A jornada de saúde de um paciente trans é composta por diversas particularidades e existe a necessidade de acompanhamento médico contínuo. Mas não é essa a realidade que a população trans encontra no sistema de saúde brasileiro, já que o sistema ainda não está preparado para atender essa população.

E, ainda, quando falamos em minorias, não podemos deixar de citar a tragédia Yanomami. O garimpo ilegal e a contaminação por mercúrio nas águas amazônicas não são exatamente uma surpresa. Ao contrário. São velhos conhecidos e resultado da histórica negligência das autoridades em relação às minorias locais. Soma-se a isso a falta de políticas públicas que permitam atividades mais sustentáveis e a falta de uma gestão pública eficiente de saúde que dê atenção às comunidades indígenas.

A consequência disso é a crise sanitária que estamos presenciando, que, além da destruição do ambiente, está causando desnutrição, doenças e a morte de adultos e crianças do povo Yanomami.

Diante deste cenário desafiador que coloco aqui, a boa notícia é que a violência resultante da negligência na área da saúde pode ter fim, e isso depende de nós, enquanto sociedade, exercermos nosso poder. A Constituição federal de 1988 garante o controle social, em que a participação da sociedade nas políticas públicas é promovida por diferentes meios. Isso abre portas para um discurso e a ação de democracia participativa, em que há uma maior presença da sociedade civil dentro dos espaços da política institucional.

Quanto mais trouxermos a nossa voz e necessidades específicas das diferentes tribos e comunidades existentes em nosso país para o poder público, de forma organizada ou individualizada, mais garantiremos que a voz de todos seja ouvida na criação de políticas públicas mais justas e igualitárias.

Alterar esse cenário é possível e temos recursos para promover essa mudança.

*

ESPECIALISTA EM COMUNICAÇÃO DE CAUSAS, COFUNDADORA DA COLABORE COM O FUTURO, NEGÓCIO SOCIAL FACILITADOR DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, É TOP 50 GLOBAL WOMEN LEADERS – ESTÉE LAUDER VITAL VOICES