Nova Lei de Licitações: poema de sete prazos

“O bonde passa cheio de pernas: / pernas brancas pretas amarelas. / Para que tanta perna, meu Deus?, pergunta meu coração. / Porém meus olhos / não perguntam nada” (‘Poema de Sete Faces’, Carlos Drummond de Andrade)

O nosso nobre leitor deve estar se perguntando qual a relação entre o trecho deste famoso poema de Drummond e as licitações. Já chegaremos lá. O fato é que em 1.º de abril de 2021 finalmente foi publicada a Lei n.º 14.133. Nome completo: (Nova) Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Nós, como bons servidores públicos, rapidamente lhe arrumamos uma sigla: NLLCA. E a lei veio com uma regra de vigência curiosa: entraria em vigor na data da sua publicação, mas teria vigência concomitante com a legislação anterior pelo período de dois anos. Mas por quê? Em síntese: “A vigência imediata da lei, permitindo esse período de transição, deve ser entendida como um recado aos referidos poderes e aos órgãos e entidades públicas de que a implantação da lei é gradativa, devendo, assim, ser amparada técnica e juridicamente a cada caso concreto. A operacionalização da lei depende, conforme cada caso concreto, entre outras providências, da adequação de recursos humanos e tecnológicos, sistemas estruturantes e rotinas internas”.

Em outro artigo (É preciso avançar: considerações sobre a MP 1.167/2023, no prelo), esmiuçamos os diversos prazos de (sobre)vigência da Lei n.º 8.666/1993 e demais diplomas anteriores trazidos pela Lei n.º 14.133/2021. O intuito do presente artigo é avaliar a adequação de tais prazos e, claro, sugerir alterações à Medida Provisória (MP) n.º 1.167/2023, que os modificou.

De início, podemos ponderar sobre o prazo de vigência concomitante das duas legislações assinados pela NLLCA: dois anos. É pouco ou muito? É aqui que entra o poema de Drummond. A estrofe transcrita acima narra o paradoxo em que está envolto o autor: de um lado, a razão (curiosamente retratada no poema como o “coração”), e, de outro, os sentidos, o concreto, o olhável, acessível aos sentidos (descrito como os “olhos” do autor).

O poeta mineiro indaga-se, com aquele cenário, “para que tanta perna, meu Deus?”. A razão não sente, ela só raciocina. Ora, já aprendemos que o ponto de vista é a vista de um ponto (A águia e a galinha, Leonardo Boff), parcial porque visto com os privilégios e as limitações próprios do lugar de quem observa. Assim, poderiam os atores do controle externo, os acadêmicos, os observadores de fora indagar: dois anos? Para que tanto prazo, meu Deus? E mais: com a prorrogação proporcionada pela MP 1.167/2023, serão (quase) mais nove meses. Precisa disso tudo? Há, ainda, os pedidos para que esses prazos sejam estendidos durante a tramitação da MP no Congresso. É necessário mais prazo?

Mas a estrofe continua. Enquanto a razão do autor indaga a cena, seus sentidos nada declaram (“meus olhos não perguntam nada”). Os olhos sentem, pois compõem um dos sentidos, a visão. E assim os sentidos do poeta nada manifestam: ficam absorvidos naquela visão. O sentir tem um privilégio em relação à razão: só ele entende o que a razão não alcança, apenas os sentidos descrevem nuances e desafios que a razão não poderia imaginar. Contudo, os sentidos saem perdendo em certo aspecto: se circunscrevem ao que sentem, ficam lá, absortos.

Dessa forma, aqueles encarregados de implementação da NLLCA também não reclamam de excesso de prazo. E, se possível, pedem mais. Na esmagadora maioria dos casos, os agentes responsáveis por implementar a lei são aqueles incumbidos também da própria operacionalização das contratações públicas em seus órgãos e entidades. Ou seja, esses servidores não estão lá dedicados exclusivamente a fazer a transição, mas estão absortos, absorvidos com os problemas e as dificuldades das contratações que estão ocorrendo. E que ninguém duvide da dinamicidade que tem um setor de compras de um órgão público.

Façamos uma rápida crônica: o diretor de contratações de um órgão qualquer está saindo de casa em direção ao trabalho. Dá as últimas penteadas no já escasso cabelo lembrando-se de que mal dormira na última noite. O que lhe tirava o seu sono era um propósito: hoje vou me reunir com os demais atores e finalmente traçar um cronograma para implementar a NLLCA. Nosso diretor chega à sua sala, e na porta três servidores já o esperam: cada um quer discutir um problema em licitações distintas. Antes de terminar de atender ao último, a porta se abre, é sua secretária: “O chefão está te chamando na sala dele com urgência”. O diretor corre. “Pois não?” “Sente-se, vamos aproveitar a presença do nosso procurador para discutir aquele novo formato de contrato de terceirização.” A reunião termina, o horário de almoço já passou faz tempo. Ele lembra que tem uma reunião prestes a começar, é sobre um problema em certo contrato. A reunião nem chega à metade e o celular toca: “Chefe, foi deferida liminar num mandado de segurança, nossa licitação de helpdesk foi suspensa”. Desfaz-se a reunião, instaura-se outra, acaba o dia. O diretor vai para casa pensando “e o prazo? Era prazo do quê, mesmo?”.

De fato, são os executores da NLLCA que sentem as dificuldades. Mas aí também mora um perigo: se ficarmos presos aos sentidos, podemos entrar numa espiral de urgências. Nisso a razão pode ajudar. Ela sabe que, se não adotadas medidas estruturantes para a implementação da NLLCA – que, por sua vez, também impõe um conjunto de medidas estruturantes de governança pública –, haverá sempre mais e mais urgências, os populares “incêndios a serem apagados”, jogando o órgão num círculo vicioso e postergando indefinidamente a implantação.

Mas, então, quem arbitrará os pontos de vista da razão e dos sentidos? Quem indicará o prazo adequado para findar a vigência da Lei n.º 8.666/1993? Ora, somente o Legislativo poderá fazer tal arbitramento, e a tramitação da MP 1.167/2023 é a ocasião propícia para tanto.

Antes de mais nada, reafirmamos a viabilidade de aplicação imediata da NLLCA em todos os níveis federativos. Ainda que não plenamente aderentes às necessidades específicas, os sistemas, instrumentos e regulamentos já vigentes podem ser adotados e aprimorados com a experiência prática das instituições. Apesar disso, diante do risco de sucessivas ampliações do prazo de vigência do regime anterior, avaliam-se alternativas.

Nesse contexto, surge o ponto-chave deste artigo: uma vez que se decida por nova prorrogação, qual prazo deveria ser adotado? Responder a esse questionamento, como visto acima, não é tarefa simplória, e a resposta pode variar bastante de acordo com o ponto de visão de quem responde. E eis que desta história de ponto de quem vê pode surgir a resposta: não pode haver um prazo único para abarcar contextos tão distintos como são os órgãos e as entidades de níveis federal, estadual e municipal.

Dessa constatação pode surgir a seguinte ponderação: mas foi dado um prazo de dois anos justamente para que cada órgão atendesse às suas peculiaridades na implementação da NLLCA. É uma ponderação da razão. Os sentidos responderão: mas todo mundo não sabia de antemão que, dado o contexto de sobrecarga, muita gente iria deixar tudo para o final do prazo? A razão vai retrucar: porque faltou organização, faltou planejamento. Não, somente o Legislativo pode arbitrar esse conflito. E como? Disciplinando os sentidos e sensibilizando a razão.

São dois os principais pontos que devem nortear a fixação de prazos distintos: a esfera de governo e o tipo de contratação. De fato, “é a enorme discrepância entre as unidades federativas em seus níveis federal, estadual e municipal” (Aspectos hermenêuticos da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Revista do Tribunal de Contas da União, edição 147, 2021). Podemos começar a distingui-los pelos seus aparatos financeiros e de pessoal. Mas a diferença também está em nível de maturidade: enquanto a União, principalmente o Executivo federal, amadureceu bastante na temática das contratações públicas por meio de suas instruções normativas, sistemas informatizados e outros instrumentos, há municípios que detêm praticamente o mesmo instrumental da entrada em vigor da Lei n.º 8.666/1993.

E podemos dar exemplos bem concretos: há anos os órgãos do Executivo federal já convivem com o Plano de Contratações Anual (PCA), os Estudos Técnicos Preliminares (ETP), mapa de gestão de riscos e outros instrumentos. Na outra ponta, há municípios cujos servidores jamais ouviram sequer a pronúncia de tais termos. Então, a primeira possível segmentação de prazos parece óbvia: prazo menor para a União, um pouco maior para os Estados e mais estendido para os municípios.

Mas essa segmentação não resolverá um outro problema: é possível que, cada um em seu prazo, deixe novamente tudo para a última hora. É preciso entender que, dada a dinâmica das contratações públicas, o legislador necessita escalonar também a implementação em cada unidade federativa, concedendo prazos para etapas menores a fim de direcionar o gestor público à implementação progressiva da NLLCA.

A implementação de uma inovação normativa em etapas não seria bem uma novidade. Objetivando aprimorar o processo de planejamento das obras públicas, muitas das quais acabam sofrendo com paralisações, nova sistemática de modelagem dos projetos denominada de Building Information Modelling (BIM) foi estabelecida por meio do Decreto 10.306, de 2 de abril de 2020.

Ocorre que o referido normativo não teve a pretensão de impor o uso imediato para toda a administração pública federal, tampouco obrigou o uso para todas as obras públicas a serem contratadas pelos órgãos e entidades indicados para a atuação pioneira, destacando que o artigo 4.º do referido decreto enunciou a implementação gradual.

Assim, o início ocorreu em momentos distintos para órgãos e entidades com maior ou menor grau de maturidade na contratação de obras públicas, e os que iniciaram o novo paradigma eram justamente aqueles que tinham maior possibilidade de implementação inicial, a exemplo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e do Exército Brasileiro, tradicionais contratantes de obras públicas.

Importante destacar que nem mesmo os mais experientes na contratação de obras públicas seriam obrigados a contratar com a modelagem BIM em todos os seus novos contratos. O decreto dispôs que o Dnit adotaria tal modelagem para reforço e reabilitação estrutural de obras de arte especiais, mas não nas inúmeras obras rodoviárias, enquanto o Exército apenas nas obras relativas aos seus imóveis.

De igual modo, conforme exemplo anterior, seria possível que, respeitado o prazo total de cada unidade federativa, o estabelecimento de prazos sucessivos para implementação da NLLCA nos processos de dispensa e inexigibilidade, nos processos de licitação, nas atas de registro de preço, nos credenciamentos, nos contratos por prazo indeterminado e assim sucessivamente. Observe-se que a própria Portaria-Seges n.º 720/2023 acabou, por vias transversas, demonstrando em parte essa necessidade, ao dispor de prazos distintos para autorização da contratação, publicação dos editais e extratos, contratos por prazo indeterminado, atas de registro de preços, entre outros.

Desse modo, o legislador é chamado a – na sua peculiar e vocacionada função de aglutinar pontos de vista distintos – arbitrar a tensão entre a razão e os sentidos para fixar os prazos de sobrevida da Lei n.º 8.666/1993 e correlatas. Para tanto, a sugestão é que, na apreciação da MP 1.167/2023, sejam estabelecidos prazos distintos. Prazos totais diferentes para União, Estados e municípios e, dentro de cada prazo total, prazos parciais para diferentes instrumentos previstos na legislação.

SÃO, RESPECTIVAMENTE, SECRETÁRIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU); SERVIDOR DO TCU E EX-ESPECIALISTA SÊNIOR E EX-DIRETOR DA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO TCU; AUDITOR DO TCU E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONSENSUAL DO TCU; E AUDITORA DO TCU E SECRETÁRIA DA FUNÇÃO JURISDICIONAL DO TCU