Opinião | Novas exigências do STF para liberar medicamentos por via judicial são retrocesso no direito à saúde

Recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a concessão judicial de tratamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) tem gerado intensos debates e preocupação entre pacientes, especialistas e defensores do direito à saúde. Embora o objetivo da medida seja trazer mais racionalidade e previsibilidade à judicialização da saúde, os critérios estabelecidos podem criar barreiras praticamente intransponíveis para aqueles que dependem de tratamentos inovadores.

Explico. A exigência de evidências científicas robustas, como estudos randomizados em larga escala, desconsidera a realidade de pacientes com doenças raras. Esses tratamentos, devido à baixa prevalência dos casos, frequentemente não contam com estudos amplos, o que os coloca em uma posição de desvantagem dentro dos novos critérios impostos pelo STF. Ignorar essa especificidade significa condenar milhares de pessoas à falta de alternativas terapêuticas viáveis.

Além disso, vale ressaltar que medicamentos registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já passaram por rigorosas avaliações de segurança e eficácia. O processo regulatório brasileiro segue padrões internacionais e inclui análise detalhada de dados clínicos, estudos de toxicidade e inspeções das boas práticas de fabricação. Se um medicamento já recebeu esse aval técnico, por que o Judiciário deve questionar sua eficácia e segurança ao avaliar a concessão de um tratamento? Se a tecnologia já conta com registro regulatório, não cabe ao Judiciário questionar eficácia e segurança. Esse não é o papel da Suprema Corte.

Outro aspecto preocupante em relação aos novos critérios fixados pelo STF é o impacto que essa decisão já está tendo na vida de quem tem uma doença que exige tratamento de alto custo. E, aqui, vale um disclaimer importante: não estamos falando só de doenças raras, mas de uma comunidade muito mais ampla, que inclui pessoas com doenças crônicas, oncológicas e outras condições graves. Pessoas que podem ser (na verdade, já estão) sendo afetadas pela restrição do acesso a medicamentos inovadores. Em vez de promover maior equidade no sistema de saúde, a determinação do STF pode aprofundar desigualdades.

O argumento da limitação de recursos públicos é válido e deve ser levado em consideração. No entanto, os gastos com medicamentos não incorporados ao SUS representaram apenas 0,028% do Orçamento da União em 2023.

É importante deixar claro que não estou defendendo a judicialização como solução definitiva, mas sim um sistema de saúde mais eficiente e acessível, que minimize a necessidade de ações judiciais para garantir tratamentos essenciais. O tempo é um fator crítico para pacientes com doenças progressivas e incapacitantes, e a demora na concessão de um medicamento pode representar a diferença entre a vida e a morte.

Diante desse cenário, é essencial que o Congresso Nacional, as entidades representativas e a sociedade civil se mobilizem para discutir soluções legislativas que garantam o acesso a tratamentos, sem deixar de respeitar a especificidade das doenças raras.

Neste sentido, regulamentações como a Portaria 199/2014 do Ministério da Saúde, que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras (um passo importante para a comunidade, pois definiu uma política pública de Estado), podem ser um caminho para evitar que o direito à saúde continue sendo minado por decisões judiciais restritivas.