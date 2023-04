Novo risco de compra de votos

No regime republicano, em que vivemos da coisa pública, seria absolutamente normal que senadores e deputados federais recebessem recursos oficiais, destinados com clareza, para aplicação em obras e serviços nas suas respectivas áreas de atuação.

Embora o trabalho deles se vincule à elaboração de leis, não seria absurdo aceitar que procurem influir em favor de construções de estradas, escolas, redes de esgoto e tantas outras obras públicas de interesse da coletividade. Todas as ações de governo, quando feitas sob a luz do sol, acabam bem compreendidas e podem em muitos casos merecer aplausos.

Apesar disso, o interesse de obter apoio político no Congresso Nacional, infelizmente, tem levado governantes à compra da adesão de deputados e senadores. A palavra comprar pode parecer muito forte para essas circunstâncias, mas é o que realmente tem ocorrido, ante a necessidade de aprovar determinadas leis desejadas pelos governados.

Tornou-se claro que somente com maioria será possível aprovar projetos de interesse do governante (e quiçá dos governados). Esse é o problema. Se tem maioria, tudo transcorrerá com normalidade; mas, não tendo, é preciso obtê-la – e infelizmente a forma de obter essa maioria tem sido comprar com dinheiro (dinheiro nosso) a adesão dos votantes.

Durante seu mandato, o ex-presidente Jair Bolsonaro logrou obter maioria no Congresso Nacional à custa de pagamentos camuflados, que um repórter do Estadão chamou de orçamento secreto – e o termo pegou. Com isso, obteve naquelas duas Casas de leis ampla maioria para governar. Deputados e senadores, amansados pelo dinheiro secreto, tornaram-se dóceis como cordeirinhos, e ele pôde governar à vontade.

De acordo com informações divulgadas pelo Estadão, foram retirados de nossos bolsos, em três anos de governo Bolsonaro, R$ 45 bilhões, na forma de orçamento secreto e que foram parar nos bolsos de senadores e deputados (destaque-se: sem que tivessem de prestar contas).

Nunca houve clareza quanto às obras e serviços realizados com dinheiro do orçamento secreto. Se tivesse sido construída, por exemplo, uma estrada ou uma escola, seria possível conferir o valor real das obras e o dinheiro aplicado. Não houve mesmo destaque algum pela imprensa de obras realizadas com valores do orçamento secreto.

Passado esse período, com o fim do mandato de Jair Bolsonaro, e tendo o Supremo Tribunal Federal (STF) julgado inconstitucional a conduta, parecia que a prática estava destinada ao esquecimento. Mas, conforme o Estadão destacou, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria inclinado a realizar algo parecido, em face da necessidade de obter maioria no Congresso Nacional para aprovação de leis em favor da população carente.

É degradante a pretensão de obter apoio político mediante uso de dinheiro público, conduta que leva à descrença quanto à democracia tão sonhada por todos nós. A regra de maioria é fundamental para a sobrevivência desse regime, porque, uma vez aplicada, todos a acatam. E foi exatamente em busca dessa maioria que o ex-presidente Jair Bolsonaro investiu no orçamento secreto, sem perceber, talvez, que estivesse atuando contra si próprio, porque a repercussão nefasta o desacreditou perante o eleitorado, a ponto de levá-lo a perder a disputa pela reeleição.

Já surgem notícias de que o exemplo de obter maioria à custa de recursos públicos, dinheiro nosso, teria encantado também o atual presidente da República, que vem sendo acusado de pretender criar um modelo de repasse a parlamentares com o carimbo de despesas discricionárias. A expressão discricionária significa, no caso, deputados federais e senadores por ele escolhidos, ou seja, “a nossa turma”, aqueles aliados que formalizam apoio ao seu governo, aos seus projetos de lei e que receberão as correspondentes compensações.

Não se pode esperar que a democracia seja um governo de unanimidade, porque, embora nela prevaleça a regra da maioria, nem sempre é assim, como no presente, quando o governo estaria tentado a violar consciências e comprar votos de apoiadores para administrar o País.

Aquilo que no governo Jair Bolsonaro era chamado de orçamento secreto e permitiu a evaporação de R$ 45 bilhões poderia ser feito também no novo governo, com a mesma roupagem – ou seja, um orçamento que não permite identificar o beneficiado nem a obra a que se destina.

Isso seria suficiente para envergonhar os que votaram no atual presidente nas eleições passadas e tinham esperança de novos costumes. Realmente, pretenderem usar dinheiro nosso, sem destinação clara quanto ao recebedor e quanto ao destino, para a compra de votos de deputados e senadores equivale a um tapa na cara de quem votou.

