Opinião | O antissemitismo e o papel do Judiciário como garantidor de direitos

No Brasil, o antissemitismo é considerado crime, assim como todo e qualquer discurso de ódio e intolerância religiosa e racial. Há ainda quem cometa esse tipo de conduta ilícita, acreditando numa possível impunidade. Contudo, o Judiciário brasileiro vem somando bons exemplos de aplicação do rigor da lei, ao destacar que a liberdade de expressão encontra seu limite quando se inicia uma ação ou comportamento discriminatório.

O exemplo mais recente do Poder Judiciário vem do Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, no último dia 26 de fevereiro. O caso em questão refere-se a um advogado, responsável por publicar numa página da rede social Facebook uma postagem com conteúdo racista e incentivador ao ódio contra o povo judeu. A postagem foi feita em março de 2020.

Entre outros absurdos, o autor da publicação mencionava: “...a população europeia reduziu-se à metade infectada pela Peste Negra, porém nenhum judeu morreu nesse período, o que levantou as suspeitas de que estariam por trás dessa hecatombe programada...Os judeus estão se vingando da civilização por terem sido escravos no Egito...daí terem escravizado a civilização usando o falacioso Holocausto para se vitimizar...ou ainda que...a ‘gripe suína’ (H1N1) restou provada de que foi programada e beneficiou o grupo judaico Rockefeller, controlador do laboratório Roche que apresentou o inútil Tamiflu como prevenção da gripe suína e faturou bilhões de dólares nessa falsa pandemia...”.

A ação foi originada por representação de algumas entidades, entre elas a Confederação Israelita do Brasil (Conib), que realiza importante papel de vigilância e de denúncia aos atos de racismo e antissemitismo praticados no País, especialmente nos meios digitais, em que a proliferação do ódio vem crescendo de maneira preocupante nos últimos anos.

A decisão do STF, ao negar seguimento ao recurso extraordinário pleiteado pela defesa do advogado que cometeu antissemitismo, é um dos últimos degraus da Justiça neste caso em que o réu, condenado pelo Tribunal Regional Federal da 5.ª Região a uma pena de dois anos de reclusão, substituída por pena restritiva de direito, tentava se escorar no pilar da liberdade de expressão para manter-se impune, em seu claro discurso de intolerância aos judeus. No Supremo Tribunal de Justiça (STJ), o voto da ministra Daniela Teixeira manteve a condenação, justificando que o direito à liberdade de expressão não é absoluto em sociedades democráticas, o que foi confirmado pela 5.ª Turma, em votação unânime.

Neste caso, assim como em outros que chegaram às diferentes instâncias da Justiça brasileira, pode-se observar claramente a relevância do papel desempenhado pelo nosso Judiciário como garantidor pleno dos direitos, bem como um valioso instrumento de combate e punição a condutas discriminatórias.

A partir de condenações a atos e condutas antissemitas, nossos tribunais reforçam que, embora a liberdade de expressão seja um direito fundamental, ela jamais ampara discursos de ódio ou difamações baseadas em preconceitos. Trata-se de mais uma forma de mostrar para a sociedade que comportamentos baseados em ódio e em preconceito não ficam e não devem ficar impunes.

Há, ainda, um outro ponto que revela a importância da Justiça: o de servir como meio de reparação e de reconhecimento histórico. Nesse sentido, o negacionismo do Holocausto é uma conduta considerada antissemita, incluída na definição da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA), que já conta com a adesão de mais de 40 países e, aqui no Brasil, com a adesão de 11 Estados. O Poder Judiciário tem uma função crítica na preservação da memória histórica e na proteção contra tentativas de sua distorção, atuando assim também como garantidor da liberdade de expressão responsável.

Neste ano de 2025, espera-se que haja avanços no julgamento em curso no STF acerca da responsabilidade das plataformas digitais pela difusão de conteúdos ilícitos, como o discurso de ódio, publicados pelos usuários. No ano passado, os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux votaram pela inconstitucionalidade da regra do Marco Civil da Internet que limita a responsabilização dos provedores de aplicativos apenas à hipótese de descumprimento de decisão judicial de remoção. O presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, considerou que o Marco Civil não dá proteção suficiente a direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, e a valores importantes para a democracia. A seu ver, se a plataforma for notificada de que algo representa crime, como a criação de perfil falso (crime de falsa identidade), não é necessária ordem judicial de retirada. “Não há fundamento constitucional para um regime que incentiva que as plataformas permaneçam inertes após tomarem conhecimento de claras violações da lei penal”, afirmou.

Assim, a linha que prevaleceu até agora considera que conteúdos ilícitos ou ofensivos devem ser removidos assim que as plataformas forem notificadas, abreviando os riscos de o material viralizar e agravar a situação de quem é atacado na mensagem.

Ao regular a responsabilização, temos uma oportunidade valiosa de combater mais efetivamente o discurso de ódio, com maior segurança jurídica. Novamente, é o Poder Judiciário, com o seu papel fundamental na aplicação da lei, punir quem cometa crimes de antissemitismo e de racismo, garantir a Justiça e, assim, promover um ambiente mais inclusivo, mais tolerante e mais respeitoso.