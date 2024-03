No discurso de abertura da manifestação bolsonarista do dia 25 de fevereiro deste ano, Michelle Bolsonaro fez uma autocrítica: “Por um bom tempo, nós fomos negligentes ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião (...) E o mal tomou, e o mal ocupou o espaço”.

O evento do dia 25 foi organizado pelo pastor Silas Malafaia, que já tinha organizado a manifestação bolsonarista de novembro de 2023 na Avenida Paulista. Na ocasião, em meio a críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), ele disse: “A quem recorrer? Só ao povo e a Deus”. Mais ninguém? Malafaia teria se esquecido de quem acolheu os acampamentos bolsonaristas após a eleição de Lula? Teria se esquecido de faixas como “intervenção militar já com Bolsonaro”, que, desde 2020, ilustram o céu das manifestações bolsonaristas? Teria se esquecido do general Eduardo Pazuello e dos milhares de militares que inundaram o governo passado?

Certamente, Silas Malafaia não se esqueceu de nada disso. Os militares desapareceram de seu discurso e dos atos bolsonaristas deste ano por não terem promovido a reiteradamente solicitada “intervenção militar já com Bolsonaro”; por não terem dado as caras no 8 de janeiro; por serem “melancias”. E, sem as Forças Armadas – o terceiro termo da tríade bolsonarista –, só restaria mesmo recorrer “ao povo e a Deus”, como disse o pastor (ver Menos Exército, mais carro de som: a extrema direita um ano depois do 8 de janeiro, de Jonas Medeiros, na revista Piauí).

Daí o tom ainda mais religioso do discurso de Michelle Bolsonaro na manifestação de 25 de fevereiro. Daí, também, a viagem do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a Israel, a convite de organização que representa a comunidade brasileira naquele país, a Kehilat Or Israel (o convite a Tarcísio, portanto, não partiu de autoridades israelenses).

Segundo a referida organização, a viagem pretendia “permitir a visita e o registro dos resultados do ataque terrorista do Hamas a Israel em 7 de outubro e que os governadores e prefeitos entendam impactos sociais e econômicos causados pela guerra”.

Indagado sobre o porquê da viagem – afinal, como o horror promovido pelo Hamas e os “impactos sociais e econômicos causados pela guerra” relacionam-se com os problemas atuais de São Paulo? –, o governador respondeu: “Temos parcerias importantes com o governo de Israel, compra de equipamentos (...), estamos aceitando o convite e pronto. Sem ideologia e sem política”.

A última frase dessa resposta merece um comentário. De fato, a viagem de Tarcísio de Freitas não tem exatamente um objetivo político. Seu objetivo é eleitoral; é semear votos de evangélicos simpatizantes de Jair Bolsonaro/Israel (e, de quebra, antagonizar Lula, que angariou furor e antipatia na comunidade judaica com sua improcedente aproximação entre as mortes em Gaza e no Holocausto). O objetivo da viagem de Tarcísio àquele país, portanto, não é político nem humanitário, é autocentrado.

O governador também parece ter razão ao dizer que sua viagem é “sem ideologia”. De fato, desde a debandada das Forças Armadas do cordão bolsonarista, a religião vem ganhando mais espaço em discursos e ações daquele campo político – a fala de Michelle Bolsonaro na Avenida Paulista e a viagem de Tarcísio a Israel são indicações disso. E, quando o assunto é religião, a ideologia realmente perde espaço. No lugar dela entra o dogma.

De um lado, as ideologias podem ser entendidas como mapas mentais, pois oferecem às pessoas uma visão mais ou menos coerente do mundo como ele é e como ele deveria ser, assim orientando-as em seus julgamentos e ações. Para serem plausíveis, as ideologias devem se referir ao seu contexto concreto, estando sujeitas à refutação. De outro lado, os dogmas são normalmente mais herméticos, pontos fixos na determinação da compreensão ou da ação do sujeito. Um problema que não encontre resposta num dogma não afeta o dogma; deixa de ser um problema. O dogma não convida à investigação/refutação. É uma questão de fé (no campo religioso).

Dogmas podem ser instrumentalizados, porém. Isso ocorre quando se atribui um sentido ao dogma. É o que parece ocorrer, de maneira especial, no discurso de Michelle Bolsonaro de 25 de fevereiro. Ao defender a “mistura” entre política e religião para evitar ou combater “o mal”, Michelle remete a dimensão íntima e peremptória da religião ao campo interpessoal e controverso da política. Assim, assemelha a esfera pública à esfera íntima e embaralha interesses sociais (transigíveis) e convicções pessoais (intransigíveis).

Num tal cenário, questões eminentemente políticas seriam rebaixadas, acomodação de interesses viraria traição e problemas políticos passariam a depender da lógica religiosa para resolver-se. O eleitor, então, se aproximaria do fiel, e o poder político assim erigido operaria como força inevitável e irresistível. Num tal cenário, até os militares deixariam saudade.

