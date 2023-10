O Banco do Brasil e a escravidão

No dia 29 de setembro o Ministério Público Federal (MPF) instalou o Inquérito Civil n.º 1.30.001.004372/2023-13 para investigar a relação do Banco do Brasil com a escravidão. O Banco do Brasil tem 20 dias para se pronunciar a respeito de uma série de pontos.

No inquérito aberto pelo MPF, no entanto, há uma série de pontos que precisam ser problematizados. O mais importante deles é a visão de história que embasa a ação interposta. A questão sai do plano acadêmico e migra para uma ação política e um julgamento ético sem os cuidados devidos. A bem da verdade, nem no plano acadêmico propriamente dito o documento que serviu de base à ação jurídica se ajusta convenientemente.

Nietzsche, no capítulo 1 do livro Humano, demasiado humano, faz um desabafo sobre o que ele considerava o defeito hereditário dos filósofos: “Todos os filósofos têm em si o defeito comum de partirem do homem presente e acreditarem chegar ao alvo por uma análise dele. Sem querer, paira diante deles ‘o homem’, como uma aeterna veritas, como algo que permanece igual em todo torvelinho, como uma medida segura das coisas. Falta de sentido histórico é o defeito hereditário de todos os filósofos”.

As justificativas que basearam a ação movida pelo MPF são um exemplo de falta de sentido histórico em que a perspectiva moral (do dever ser) sobrepuja a perspectiva do ser em sentido retroativo. Quem viveu na primeira metade do século 19 tinha um horizonte, perspectivas e leis que normalizavam a escravidão e o tráfico de escravos, a despeito da sua proibição em 1831, que não teve efeitos práticos.

Todas as instituições brasileiras estavam imersas na realidade da época marcada pelo escravismo. Câmara, Senado, monarquia, Igreja, forças de segurança, faculdades e, no caso em questão, o Banco do Brasil. Como afirmava Joaquim Nabuco no livro O abolicionismo: “A escravidão torna o ar servil”. Nada escapava à sua dinâmica.

É justo que as ideias e práticas de uma época sejam julgadas pelos sentimentos e perspectivas de outra? O que a legislação da época prescrevia e proibia? Quais tipos de operações eram autorizadas e permitidas ao Banco do Brasil? Sem responder a essas questões, as acusações ao Banco do Brasil serão a transposição dos horizontes presentes para um passado que não os abrigava. As ideias, sentimentos e expectativas de um tempo têm lenta maturação e só se estabelecem no longo prazo.

A luta pela instalação de uma sociedade justa socialmente, solidária, acolhedora dos direitos humanos, multicultural e multirracial é um imperativo do nosso tempo. Não há espaço hoje para qualquer forma de discriminação e preconceito e é inaceitável uma sociedade que, por meio de suas instituições públicas, não combata as desigualdades sociais.

A melhor forma de pôr em prática esse conjunto de intenções é por meio de políticas públicas de longo alcance, caracterizadas como políticas de Estado capazes de ultrapassar o período curto dos governos que se sucedem ao longo do tempo.

Hoje é abominável tudo o que contradiz os ideais de igualdade humana, civilidade, solidariedade e multiculturalismo. Mas não era assim até bem pouco tempo atrás. A escravidão estava disseminada pelo tecido social brasileiro e não despertava na sociedade sentimento de reprovação. A posse de escravos não era uma prerrogativa das pessoas abastadas. Quem podia comprava um escravo. A propriedade escravista estava protegida por lei. Só muito lentamente a escravidão passou a ser questionada, quando todos os seus suportes internos e externos, culturais, políticos e econômicos cederam.

O Banco do Brasil de hoje não é o de antigamente. Seus primeiros anos de história foram muito acidentados e entre 1829 e 1853 o banco nem existiu. Um debate mais maduro e cuidadoso sobre isso precisa ser feito. Uma visão de história não pode ser privilegiada sem o contraditório.

Que condições tem o Banco do Brasil para responder de forma conveniente às questões postas pelo MPF em 20 dias? Ele não é uma instituição de pesquisa para considerar adequadamente os pontos que o debate historiográfico teve longo tempo para amadurecer.

Considerar esses problemas não significa em absoluto negar que o Estado brasileiro, por meio de suas instituições – inclusive o Banco do Brasil –, deva praticar uma forte e incisiva política de inclusão e diversidade, que, a bem da verdade, não é de todo estranha ao banco nos últimos tempos. O passado escravista brasileiro precisa ser encarado, entendido e atacado em suas consequências sociais, mas isso deve ser feito com procedimentos mais criteriosos. Um tribunal da História não é a melhor escolha, por envolver procedimentos perigosos ou questionáveis quando duas épocas diferentes se confrontam. Mas isso não significa que a sociedade e o Estado atuais não devam agir para superar a marca da escravidão, que, conforme Joaquim Nabuco no livro Minha formação, “permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil”. A História lhe deu razão.

