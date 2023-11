O barulho do PL nas urnas de 2024

Diz o ditado popular que a necessidade faz o sapo pular. E os fatos nos mostram, também, que o poder acomoda. Essas duas nuances são bem claras quando enxergamos as movimentações do Partido Liberal (PL), derrotado nas eleições presidenciais, ante o comodismo dos partidos de centro-esquerda após conquistarem o poder. Só este ano, o PL filiou mais de 43 mil eleitores em todo o Brasil, e quase 35% desse número são mulheres, parcela possivelmente angariada pela forte presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em eventos – sobretudo religiosos – de norte a sul do Brasil. Como numa cruzada pelos fiéis ao projeto da direita, o bolsonarismo tem trabalhado muito e deve surpreender já nas eleições do ano que vem.

Enquanto a esquerda carrega o feminismo muito no campo ideológico, sem grandes ações em busca de incluir, de fato, mulheres nos partidos e espaços políticos, a direita tem conquistado o imaginário das brasileiras. Prova disso é o sucesso de Michelle Bolsonaro nas dezenas de eventos realizados por ela em todas as regiões do País – sobretudo no centro-sul. Ela reúne milhares de mulheres, na sua maioria religiosas, conservadoras e que, até então, não tinham afinidade com a política. Com seu discurso eloquente e pastoril, ela conquista o público e o converte à política. Afinal, não deveria ser este o papel de todos os partidos: juntar pessoas, falar de seus propósitos e filiá-los ao seu projeto? Nessa tarefa, o bolsonarismo tem saído na frente, e esta largada pode interferir na linha de chegada das eleições municipais.

Para que isso se concretize, o PL deve, em primeiro lugar, converter não apenas filiadas, seguidoras, mas também mulheres dispostas a serem novas lideranças políticas, candidatas reais. Nas duas últimas eleições, o partido foi acusado de descumprir a cota de gênero em vários Estados. Por causa das supostas candidaturas laranjas de mulheres no pleito passado, toda a chapa de deputados estaduais do partido no Ceará e em Goiás, por exemplo, pode vir a ser cassada. Ou seja, as 14 mil mulheres que foram filiadas ao partido de Bolsonaro pelo País este ano têm a missão não só de garantir o quórum do partido nas eleições, mas de conquistar mandatos e ocupar, de fato, seus espaços.

O PL nunca foi um partido feminino, mas a necessidade e, principalmente, a oportunidade fizeram o seu presidente, Valdemar Costa Neto, mudar o olhar. Não foi à toa que o ex-deputado federal concedeu a Michelle um salário mensal de R$ 30 mil pelo PL para que agora ela trabalhasse nessa tarefa.

Em julho deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou um ranking dos partidos com maior número de filiados, e o PL estava de fora. Em primeiro lugar, o MDB; em segundo, o PT – o único partido com mais de 1 milhão de filiados que tinha demonstrado crescimento nos últimos dois anos. Em terceiro, quarto e quinto lugares, o PSDB, o PP e o PDT, respectivamente, todos com queda nas filiações. O Partido Liberal somava cerca de 800 mil. Pelo ritmo de crescimento da direita conservadora e pela fidelidade do bolsonarismo aos seus líderes, o partido do ex-presidente pode chegar ao ranking dos mais representativos em número de filiados ainda em 2023. E isso, claro, pode implicar também a presença e o sucesso do partido nas disputas aos cargos de vereadores e prefeitos no ano que vem, alcançando a ousada meta imposta pelo seu presidente.

Enquanto Jair Bolsonaro estava no poder, a esquerda avançou, conquistou novos filiados e seguidores. Após retomar o poder, o clima de festa pela ascensão acabou por frear as movimentações em busca de novos líderes. Já estamos com o pé em 2024 e ainda não vimos, de forma contumaz, nenhum gesto da centro-esquerda brasileira que possa ser comparado à jornada do PL e do bolsonarismo, encarnada na figura do ex-presidente e de sua mulher, Brasil afora.

Bolsonaro e Michelle receberam incontáveis títulos de cidadania em dezenas de municípios brasileiros este ano, sem contar os megaeventos realizados por deputados estaduais de direita nas Assembleias Legislativas de Minas Gerais, Goiás e Paraná para torná-lo cidadão honorário dos Estados. Em política, barulho conta, e por aqui já estamos escutando o barulho do bolsonarismo, que deve surpreender nas urnas no ano que vem.

FORMADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, MESTRANDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS PELO INSPER, FOI PROFESSOR E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO RENOVABR, COM EXPERIÊNCIA EM GESTÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS ELEITORAIS