O BC brasileiro e o ‘Dual Mandate’ americano

Os defensores das pautas liberais no Brasil usam, usaram e sempre irão usar o EUA como modelo, como ocorreu com a pauta da independência do Banco Central (BC), em 2021, que resultou na aprovação da Lei Complementar (LC) 179.

Muito embora seja louvada como modelo internacional e espelho do modelo americano, a versão brasileira foi posta na legislação de forma diferente ou, na verdade, está sendo exercida de forma distorcida.

A independência do Fed (Federal Reserve System), nos EUA, foi estabelecida para o cumprimento de dois objetivos claros. É o chamado Dual Mandate, que se resume na manutenção dos preços estáveis (controle da inflação) e na maximização dos empregos. O trabalho do Fed é feito com o equilíbrio da balança dos dois objetivos.

Todavia aqui, no Brasil, os neoliberais têm defendido que o Banco Central tem como objetivo apenas o controle da inflação, esquecendo-se da promoção de empregos. A visão de apenas um lado da moeda reacende a questão sobre de quem o Banco Central está a serviço.

Esta posição, visando a um único objetivo, ou está na ilegalidade ou numa zona cinzenta. Na primeira leitura do artigo 1 da LC 179/2021, há uma aparente prioridade quanto ao “objetivo fundamental (de) assegurar a estabilidade de preços” da instituição. Todavia, no parágrafo único, a lei que promoveu a independência do Banco Central afirma que, apesar do objeto fundamental de controlar a inflação, o banco tem como objetivo “fomentar o pleno emprego”.

O bode está na sala. Ou o Poder Legislativo confessa que colocou o emprego – e os empregados – em segundo plano ou conferem o sentido real e pleno dos objetivos do Banco Central, que não podem olhar exclusivamente para a inflação e relegar o incentivo ao emprego.

A interpretação do Banco Central tem sido míope e caolha. O espelho americano desta vez desmascara até o mais liberal, posto que os EUA, como representante maior do liberalismo, atribui ao banco central o correto equilíbrio de inflação e emprego.

ADVOGADO, MESTRE EM ESTADO, REGULAÇÃO E CONCORRÊNCIA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA (IDP), COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENERGIA, PETRÓLEO E GÁS PELA COPPE/UFRJ E FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS ALTA GESTÃO PELA FGV