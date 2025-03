Opinião | O Brasil a caminho da Índia

As opiniões dos especialistas se dividem, sobre quem assumirá a liderança econômica mundial no futuro próximo, entre o incumbente Estados Unidos e a desafiante e surpreendente China. Porém, quando o cenário deixa de ser imediatista e enxergamos a médio prazo, a emergência de uma terceira força econômica, a Índia, é praticamente unânime entre os preditores de futuro.

No entanto, no Brasil, ainda sabemos pouco sobre a Índia. O cidadão comum, o jovem empreendedor ou o tradicional empresário ainda precisam ser despertados para essa nova realidade. As trocas comerciais entre Brasil e Índia têm crescido nos últimos anos, mas o montante ainda é tímido, se comparado com os principais parceiros (menos de 10% do intercâmbio brasileiro com a China, por exemplo).

Exportamos, basicamente, petróleo e minérios e importamos, principalmente, adubos, fertilizantes, óleos e medicamentos e produtos farmacêuticos. No entanto, há um mundo de outras oportunidades a serem exploradas em termos de comércio potencial entre os dois países. O primeiro passo para ampliarmos nossas trocas passa por nos conhecermos melhor em termos de estratégias próprias de crescimento econômico e social.

Em fevereiro, o Orçamento Anual de 2025 da Índia foi detalhado ao público pela ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman. Trata-se de um evento ao vivo, que é acompanhado por uma significativa e atenta audiência. Na sequência do anúncio, várias entidades de classe promovem releituras críticas customizadas para os respectivos setores. Para entender um pouco mais dessa complexa e desafiadora nação, seguem alguns destaques do pronunciamento.

A reforma do Imposto de Renda amplia a isenção fiscal de ₹7 lakhs (R$ 47 mil) para ₹12 lakhs (R$ 81 mil), proporcionando um alívio significativo para a classe média e aumentando a renda disponível. Da mesma forma, foi anunciada uma revisão das alíquotas fiscais, tendo sido reduzidas as taxas de impostos para as faixas de rendas mais altas, visando a impulsionar o consumo, a poupança e os investimentos das famílias. Além disso, será realizada uma reforma mais profunda da Lei Fiscal com o objetivo de torná-la mais clara e simplificada, portanto promovendo a diminuição de litígios.

Há setores privilegiados na reforma, entre eles a agricultura. O Programa de Agricultura de Alto Rendimento pretende beneficiar cerca de 17 milhões de agricultores, promovendo o cultivo de culturas de alto rendimento para aumentar a produtividade agrícola e a renda dos agricultores. Outra área em destaque são as startups e pequenas e médias empresas, que serão beneficiadas pela melhoria no acesso ao crédito, facilitando seu crescimento e sua contribuição para a economia.

Na área da educação, a forte ênfase é no estímulo à inteligência artificial, setor ao qual será destinado o equivalente a US$ 78 milhões para a criação de três centros de educação em inteligência artificial com enfoque na agricultura, na saúde e em cidades sustentáveis. Além disso, está prevista e orçada a criação de 30 centros de excelência educacional voltados à inteligência artificial, robotização e internet das coisas.

Na área do turismo, o governo planeja desenvolver os 50 principais destinos turísticos do país em parceria com os Estados, impulsionando o turismo e suas relacionadas atividades.

No setor energético, o orçamento estabelece investimentos significativos no setor de energia para alcançar 100 gigawatts de energia nuclear até 2047, garantindo o suprimento energético futuro. No setor de saúde, três dos principais remédios importados para o tratamento de câncer tornam-se isentos de impostos, com grande impacto social.

Além disso, em termos de infraestrutura, serão destinados US$ 130 bilhões à construção de ferrovias, portos, aeroportos e rodovias. Para a construção de grandes navios, todos os materiais importados estão isentos de impostos por dez anos. Para incentivar a produção de veículos elétricos, em atenção à questão ambiental, os mais de 30 materiais necessários para fabricar baterias também estão isentos de impostos.

Índia e Brasil são realidades difíceis de comparar. A Índia tem uma população aproximadamente sete vezes maior que a do Brasil, ocupando um território 2,5 vezes menor que o nosso. O que podemos afirmar sobre a Índia é que o orçamento de 2025 é aderente ao plano estratégico de manter a taxa de crescimento de no mínimo 7% ao ano, como foi em 2024.

Geograficamente, Brasil e Índia são distantes, porém existem muitas oportunidades a serem exploradas na tecnologia, em diversos segmentos da indústria, na agricultura, na saúde e na educação, mas o quanto antes acelerarmos a construção de tão estratégica ponte, mais proveitoso e lucrativo será para ambas as nações.