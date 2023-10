O Brasil verde

As mudanças climáticas estão no centro das preocupações globais, e a busca por soluções inovadoras e sustentáveis se torna cada vez mais urgente. A passagem para uma economia de baixo carbono oferece ao Brasil a chance de se posicionar à altura de uma tarefa global. Esta é uma oportunidade de alavancar nossas vantagens competitivas e comparativas para dar um salto no desenvolvimento do País e na redução da histórica desigualdade. Temos hoje 66% do território coberto por vegetação nativa, com preservação de biomas florestais dentro e fora das propriedades privadas, um agronegócio privado e moderno, recursos naturais para geração de energia limpa e biomassa abundante.

Desenvolver o mercado de carbono no Brasil é aproveitar o potencial florestal e de fontes renováveis em benefício do País. O Projeto de Lei (PL) n.º 412/22, apresentado pela senadora Leila Barros, aglutina a posição do governo federal sobre o tema e reflete o resultado das consultas públicas realizadas. O projeto é ainda bastante genérico e visa a estabelecer as primeiras diretrizes para o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE). A divulgação do Plano Plurianual (PPA) com um capítulo dedicado às metas ambientais é mais uma sinalização de que o caminho para a economia verde é incontornável e receberá bastante atenção regulatória nos próximos anos.

A economia verde é um campo fértil para a colaboração entre os setores público e privado para a criação de soluções críveis e ágeis. É importante que as diretrizes sejam estabelecidas o quanto antes para que os agentes, emissores de créditos, partes obrigadas e o mercado financeiro possam se articular para encontrar as soluções que busquem o melhor resultado ambiental e o menor custo de implantação para a sociedade. O debate acerca do plano de transição ecológica que se impõe aos deputados federais e senadores é uma grande oportunidade para criarmos uma economia renovada que seja mais inclusiva e que evite ações de greenwashing, sem impacto positivo algum, estabelecendo um ambiente de metas claras e critérios técnicos sobre as metodologias que serão aceitas.

Um exemplo desse ambiente é o primeiro e único mercado de carbono regulado até o momento: o RenovaBio. O programa foi introduzido em 2017 com o objetivo de contribuir para o cumprimento dos compromissos de redução de emissão de carbono estabelecidos no Acordo de Paris, em 2015. Ao promover a expansão da produção e uso de biocombustíveis na matriz energética do País, o RenovaBio promove a eficiência e a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Em outubro de 2023 o Cbio, título que representa uma tonelada de carbono evitada no setor de combustíveis, se tornará valor mobiliário e poderá ser comprado por pessoas físicas e jurídicas por intermédio de fundos de investimento. A entrada dos agentes financeiros vai permitir o aumento de liquidez e a diminuição da volatilidade, contribuindo para a previsibilidade e para o melhor planejamento de investimentos e custos, fortalecendo simultaneamente a adoção de biocombustíveis no Brasil e a redução da emissão de carbono.

Essa interação bem regulada é fundamental para novos entrantes porque as metas são claras, de longo prazo e o ambiente de negociação é transparente e a metodologia é definida e verificada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O RenovaBio deve ser percebido como a vanguarda do mercado de carbono e utilizado como referência para o desenvolvimento dos próximos mercados regulados no Brasil, sejam eles setoriais ou nacionais.

O mercado de Cbios mostra mais uma vez que o agronegócio brasileiro não só é a nossa maior vantagem comparativa como nação, mas é um universo de oportunidades para soluções ambientais baseadas na natureza. Temos grandes oportunidades para capturar, como, por exemplo, a produção de biometano para abastecer nossos caminhões e máquinas agrícolas a partir de vinhaça de cana, o reflorestamento de pastagens degradadas livres pela adoção de práticas de intensificação da pecuária e de fixação de maiores quantidades de carbono no solo com projetos de integração de lavoura-pecuária-floresta (ILPF).

Para transformar esse potencial em potência, precisamos conseguir estimar uma demanda por projetos de carbono, uma definição de quais serão as metodologias que serão aceitas para criar um padrão de qualidade para os créditos e uma governança para a realização das negociações que dê transparência e comparabilidade entre os créditos de carbono. Esse amparo regulatório dará aos agentes incentivo e segurança para se engajarem na transição ecológica brasileira.

Devemos usar o exemplo do mercado de Cbio como benchmark para os futuros mercados regulados de carbono em discussão no Congresso Nacional e pensar a descarbonização como parte fundamental de um plano estratégico de desenvolvimento para o Brasil. Deputados e senadores, estamos vivendo um momento único e especial e não podemos perder a oportunidade de liderar a maior revolução da nossa geração e criar um ciclo positivo de impacto e crescimento para todos.

SÃO, RESPECTIVAMENTE, EMPRESÁRIO E EX-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO; E SÓCIA E DIRETORA DE GESTÃO DA IWÁ GESTÃO DE RECURSOS