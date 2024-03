A temperatura de todo o planeta tem aumentado. O ano de 2024 no Hemisfério Sul deve ser ainda mais quente do que já foi o de 2023. A previsão é da Xaida (’eXtreme events: Artificial Intelligence for Detection and Attribution), um consórcio integrado por 16 centros de pesquisa climática europeus. Em julho de 2023 foi registrada a maior temperatura da Terra desde 1940, quando há os primeiros dados sobre isso. Nem mesmo quem vive nas áreas mais frias está a salvo do calor que faz mal à saúde. Isso porque a classificação de calor excessivo muda de acordo com o contexto. Essa é a classificação dada a temperaturas mais altas do que aquelas com que a população de um local está habituada. Pessoas que moram em áreas mais frias e secas sofrem com o aumento de temperatura tanto quanto aqueles que, como a maioria dos brasileiros, estão em áreas tropicais e úmidas.

O corpo humano está programado para manter temperaturas constantes independentemente do ambiente. O estudo chama a atenção, no entanto, para o fato de que a exposição regular a temperaturas bem mais altas que o normal, como vem acontecendo, pode estar sobrecarregando o organismo, que constantemente trabalha para manter o equilíbrio. Em bebês e crianças pequenas, essa sobrecarga pode ocorrer muito mais rapidamente e com efeitos mais sérios, que perdurarão por toda a vida.

O calor excessivo é uma realidade e ele afeta nossas infâncias. Sabendo disso, como podemos implementar uma estratégia similar à adotada em conflitos para protegê-las primeiro?

É essa pergunta que nós, como sociedade, temos de manter em mente e responder com prontidão para efetivamente evitar a exposição prolongada de gestantes e crianças pequenas a altas temperaturas. Experiências em diversos locais do mundo mostram que, neste processo, é fundamental contar com a participação de líderes locais que conhecem as comunidades. Eles sabem quais as maiores dificuldades que a população enfrenta no calor; onde há falta d’água, pouca sombra, moradias montadas com materiais com pouca refrigeração (como placas metálicas) e aglomeração de pessoas. É importante focar também nas unidades escolares e de saúde com maior concentração de crianças pequenas para priorizar os investimentos para esses públicos. Os Estados devem apoiar os municípios nessas ações. À União cabe formular e pôr em curso ações para mitigar as mudanças climáticas. Empresas e órgãos públicos precisam ser parte corresponsável no cumprimento de metas que o País assumiu, com condicionalidades e penalidades ativas. E a sociedade civil organizada pode contribuir ao monitorar ações, participar do debate público e construir soluções inovadoras.

Nossas crianças já são as mais afetadas hoje, e isso só vai piorar na medida em que a crise climática não for revertida. Por ora, fica o alerta trazido por esses dados e o convite para, juntos, colocarmos em prática ações que resgatem o sentido de urgência na proteção de nossas infâncias e da vida na Terra.