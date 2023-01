O cobertor curto do mundo do trabalho

Muitos de nós fomos criados em um ambiente em que a rotina exaustiva de trabalho era a regra, e não a exceção. Longas horas no escritório eram comuns e louvava-se aquele que era o primeiro a chegar e o último a sair. A dedicação e o esforço no trabalho continuam importantes, mas é cada vez mais comum que nos perguntemos: até onde devemos sacrificar outras coisas relevantes em prol de nosso avanço na carreira?

Muitas vezes, esse trade-off não é tão claro. O termo em inglês vem da Economia e designa o ato de escolher uma coisa em detrimento de outra. É o cobertor curto: cobre-se a cabeça, os pés ficam de fora; cobre-se os pés, a cabeça fica de fora. Mas podemos estar tão imersos em nossos objetivos profissionais que não percebemos o distanciamento nas nossas relações familiares, nas nossas amizades ou até mesmo em relação a nossa saúde.

A pressão que os profissionais da advocacia sentem no dia a dia nada difere da pressão do mundo corporativo. Afinal, quando um cliente apresenta uma necessidade, é nosso dever fazer o máximo ao nosso alcance para suprir essa necessidade. Sabemos bem como esse ambiente pode ser desafiador e nos obriga a estar atentos ao tema da saúde mental. Não apenas isso: constata-se o quanto é necessário tomarmos medidas para que o equilíbrio entre desempenho e bem-estar seja atingido. Afinal, eles precisam andar juntos.

Obviamente, essa não é uma questão exclusiva da prática legal. A médica pediatra consegue compatibilizar as emergências de seus pacientes com um final de semana ou uma viagem de férias com seus amigos e familiares? Um engenheiro envolvido na construção de uma hidrelétrica às vésperas da abertura das comportas pode aceitar estar presente nesse momento crucial da obra ao invés de participar do batismo de sua filha? Esses enfrentamentos entre certas circunstâncias da vida nos traz uma dúvida sobre para qual lado devemos ir. Nem sempre é fácil decidir a respeito.

Esse dilema está ligado à ideia dos “coletivos” em que vivemos: são exemplos a família, a escola e o trabalho. Eles competem entre si pelo nosso tempo. Às vezes, para atender a uma necessidade do meu trabalho, renuncio a uma tarefa familiar; outras vezes, para atender a uma urgência familiar, preciso abdicar de uma atividade acadêmica ou de trabalho. Portanto, a vida sempre nos colocará diante de escolhas que deveremos fazer. É inevitável a contraposição entre interesses diferentes. A questão que surge é como fazemos para viver em harmonia entre esses diferentes “coletivos”? Em outras palavras: será que a relação entre bem-estar e desempenho profissional realmente representa um trade-off?

Os exemplos são incontáveis e não há respostas fáceis. Muitas vezes, tampouco há compatibilização possível. Porém, não seria viável conseguir alcançar um ponto de equilíbrio, no qual o trabalho árduo possa conviver com um estilo de vida saudável e um ambiente acolhedor? Essa pergunta deve ser respondida levando-se em consideração as obrigações inerentes das nossas profissões, mas, ao mesmo tempo, as necessidades de um ambiente de trabalho flexível e seguro.

Creio que esse talvez seja o grande desafio atual das corporações no mundo. Aflora em todos os cantos da sociedade a discussão da saúde mental, agravada pelo longo período de pandemia que vivemos. O modelo tradicional no qual desempenho profissional e bem-estar não podem conviver está ultrapassado. Não é mais essa cultura que as novas gerações de profissionais, mas não só, querem para si. Na verdade, a reação dos jovens, de uma certa forma, confirma o trade-off: “não quero trabalhar feito um louco e não ter qualidade de vida”. Trata-se de uma reação das novas gerações a essa visão tradicional e enraizada sobre o mundo do trabalho. Elas nos pedem um outro posicionamento, uma outra forma de encarar a relação profissional.

O que se vê é um chamamento do mundo corporativo para o tema de gestão de pessoas. Essa necessidade é ainda maior nas empresas de prestação de serviços profissionais, como é o caso dos escritórios de advocacia, consultoria, atividade financeira, publicidade e assemelhados. Aquelas empresas cuja matéria-prima principal são as pessoas estão cada vez mais pressionadas, no bom sentido, a disponibilizar um ambiente que favoreça o bem-estar das pessoas.

Cabe a nós, líderes, criar um processo de mudança nessa relação. Estamos atrasados nessa admissão de culpa por termos instalado uma cultura do trabalho acima de tudo. Temos que admitir que não há trade-off entre estas duas realidades: alta performance profissional e bem-estar. Elas podem e devem conviver em equilíbrio. As empresas, universidades e demais entidades da sociedade civil precisam trabalhar juntas para alterar essa realidade. A relação de trabalho há de ser mais humana, mais verdadeira, na qual se discutem questões de saúde mental e bem-estar de forma aberta e acolhedora.

Temos, afinal, que fabricar cobertores maiores, que cubram a cabeça e os pés. Esse é o legado que devemos para as novas gerações de profissionais e para a sociedade.

*

ADVOGADO, É SÓCIO-DIRETOR DO MATTOS FILHO