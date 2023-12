O conflito no Oriente Médio nas redes

A guerra entre Israel e o Hamas tem potencial para tornar-se um conflito regional com múltiplos atores, como não se via no Oriente Médio desde a Guerra do Golfo (1990). Justamente pelos seus riscos, o conflito já tem efeitos sobre a economia brasileira, que podem ampliar-se em caso da inserção de novos atores e de uma perspectiva de longa duração. Mas o que de fato o fez ocupar um espaço enorme na opinião pública são os efeitos do uso das redes sociais, que certamente permitem virtualizar a realidade, aproximando-a de cada um dos que as utilizam, transformando personagens outrora irrelevantes em formadores de opinião, que estimulam o debate. Para o bem e para o mal.

Se até o início da década de 2000 o debate público sobre as guerras distantes era restrito basicamente à mídia e ao ambiente acadêmico, hoje isso já não é uma realidade. As redes sociais conquistaram um lugar primordial como cenário do debate público. Dentro da própria internet houve uma evolução que democratiza e amplifica a voz de cidadão comum: os blogs ou as comunidades do Orkut, que exigiam que o interessado acessasse diretamente uma página para debater tal conteúdo, foram substituídos pelas linhas do tempo (cada vez mais influenciadas pelo algoritmo), que nos colocam diante de temas que não escolhemos, de forma ativa e necessariamente consciente, acessá-los.

As redes também possibilitam que imagens sejam divulgadas sem quase filtro algum. Imagens que invadem o seu perfil sem pedir licença, contendo corpos mutilados, assassinatos ao vivo, mulheres violentadas, entre outras atrocidades. Não há preocupação se a imagem chega a menores de idade ou pessoas sensíveis. Não menos grave que isso, muitas destas imagens publicadas e compartilhadas podem alcançar milhões de perfis sem que a veracidade seja verificada e autenticada, que sejam contextualizadas, e que não haja riscos de edições criminosas.

Isso já é conhecido pelo público brasileiro desde 2018, quando campanhas eleitorais se utilizaram da ausência de mecanismos de fiscalização nas redes sociais para a difusão de fake news. Mesmo quando o vídeo, a imagem ou a postagem são contextualizados posteriormente, é tarde demais. A versão já circulou o suficiente, e todo o trabalho para desmenti-la é praticamente inútil.

Retornando à guerra atual: ainda que possamos listar uma série de ocasiões nas quais houve manipulação de informações, para um lado ou para o outro, a falsificação da verdade não é o que de mais preocupante vemos nas redes sociais. Causa arrepios ver a história ser falsificada quase diariamente, e informações jornalísticas apuradas não atingirem a mesma quantidade de pessoas que suas distorções e manipulações. A constatação mais alarmante, entretanto, é a de que a narrativa venceu a verdade.

É sabido que o conflito entre Israel e os palestinos encontra um lugar confortável na polarização direita-esquerda: enquanto a direita se coloca ao lado de Israel como a defesa do mundo liberal-democrático contra o terrorismo, a esquerda tende a apoiar a causa palestina em defesa do povo oprimido por uma colonização brutal. São valores conhecidos, que, grosso modo, condizem com a realidade. Quando o conflito não escala, o pouco que se vê nas redes sobre esta questão se dá por meio dessas caracterizações.

De repente, o conflito escalou substancialmente. Quem não participa do debate sentiu-se motivado a fazê-lo, e as redes sociais nos levaram a uma polarização agressiva e sem solução. Enquanto a parcela de defensores de Israel se fechou, acusando qualquer crítica de antissemitismo, os grupos pró-palestinos (ou anti-israelenses) passaram a tratar qualquer questionamento como cumplicidade com o genocídio e a limpeza étnica. Alguns grupos pró-Israel compram no atacado teses racistas e islamofóbicas, mesmo que seus autores sejam defensores (ou relativizadores) de crimes cometidos contra os judeus outrora. Grupos progressistas pró-Palestina compartilham postagens anti-Israel de perfis da extrema-direita. A fim de atacar o outro lado, não só a verdade é desprezada: os grupos fortalecem seus algozes, aumentando sua capacidade de inserção nas redes e contato com visões distintas, contornando as barreiras impostas até então pelo algoritmo.

A grandes rasgos, o conflito entre Israel e o Hamas é aparentemente de mais fácil identificação com um dos lados do que a guerra entre Rússia e Ucrânia. Tal condição dá a percepção de que o assunto é mais simples do que parece, e a segurança em saber qual lado é o moralmente certo permite que se comprem teses e informações no atacado. É mais fácil julgar o outro como o que se posiciona do lado errado da História em tudo. Desta maneira, passa-se a relativizar o aumento do antissemitismo, o negacionismo dos ataques do Hamas ou o número exorbitante de mortes de civis na Faixa de Gaza por forças israelenses. Estes não são nem nunca serão o tema central, pois sempre será possível encontrar material que reforce a nossa convicção. Nas redes sociais, os fins justificam os meios, sem que nós sequer questionemos quais são esses meios.

HISTORIADOR, COLABORADOR DO INSTITUTO BRASIL ISRAEL (IBI), É APRESENTADOR DO PODCAST ‘DO LADO ESQUERDO DO MURO’